AK Parti ve Devlet Bahçeli’den Teğmenlerin Yemini Hakkında Açıklama Geldi

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçla yaptığı yemin konuşulmaya devam ediyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “göz bebeğimiz TSK’ya zarar vermek isteyenler” var derken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise “ikinci yemin” hadisesinin takipçisi olacaklarını söyledi.