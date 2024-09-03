AK Parti ve Devlet Bahçeli’den Teğmenlerin Yemini Hakkında Açıklama Geldi
AK Parti ve Devlet Bahçeli’den Teğmenlerin Yemini Hakkında Açıklama Geldi
Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçla yaptığı yemin konuşulmaya devam ediyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “göz bebeğimiz TSK’ya zarar vermek isteyenler” var derken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise “ikinci yemin” hadisesinin takipçisi olacaklarını söyledi.
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Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde bir grup askerin yemin törenindeki görüntüleri tartışma yaratmıştı.
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Görüntüleri ‘Erdoğan’a mesaj’ diyerek okumak yanlıştır. Bunları söyleyenler eski vesayet anlayışının geri gelmesini isteyenlerdir” açıklamasında bulundu.
Çelik ayrıca “Göz bebeğimiz TSK'nın asli işine odaklanması konusundaki hassasiyetimiz yüksektir. Teğmenlere hakaret kesinlikle kabul edilemez” dedi.
MHP lideri Devlet Bahçeli de yaptığı yazılı açıklama ile teğmen yemini hakkında fikirlerini paylaştı. Bahçeli’nin açıklamasında öne çıkanlar şöyle 👇
“Kanunla belirlenmiş yemini müteakiben mezun subayların bir bölümünün dile getirdikleri yemine ihtiyaç duyulmasının mana ve maksadı nasıl yorumlanmalıdır?”
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“Yeminler arasındaki bir bölünmenin gelecekte Türk Silahlı Kuvvetleri içinde veya vatan savunmasında ayrılık ve aykırılık doğurmayacağının teminatı bugünden nasıl verilecektir?”
“Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz anılarını ve kutlu eserlerini istismar etmeye, bu çerçevede kutuplaşma dalgası oluşturmaya kalkışmamalıdır. Kanuni yemin dışındaki yeminin üzeri Aziz Atatürk’le örtülmemeli ve gizlenmemelidir.”
“30 Ağustos’u gölgeleyen, ülkemizi meşgul eden, hasımları ümitlendiren, istismar lobisini heyecanlandıran ikinci yemin hadisesinin her bakımdan netliğe kavuşması zorunludur. Milliyetçi Hareket Partisi bu meselenin yakından takipçisi olacaktır."
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