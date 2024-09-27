Camide Fıkra Gibi Olay: İmama Sandalyeyle Vuran Adamı Cemaat Vantilatörle Dövdü

Ülkemiz zaten fıkra gibi olayların ülkesi bildiğiniz üzere. Gün geçmiyor ki ilginç bir olay yaşamayalım. Her yeni gün, kendine özgü bir hikaye ile karşımıza çıkıyor ve artık bir noktadan sonra her birimiz bu olaylara şaşırmayı bıraktık. Geçtiğimiz günlerde bir camide fıkra gibi bir olay yaşandı.
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Bir vatandaş cemaate namaz kıldıran imama, namaz esnasında sandalyeyle vurdu.
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Durumu fark eden cemaat ise adamı vantilatörle dövdü.
İşte o anlar;
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Cinsel İstismara Uğrayan Sıla Bebek 20 Gündür Yaşam Mücadelesi Veriyor Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebek, 20 günd... Devamını Gör
Off güluyorum hem imanlı hem hızlı o nasıl vantilatörle olaya müdahalesi 😁 + bu herifneden imama namazkılarken saldırdı oda komik geldi Allah affetsin 😁
fast and furious 😆