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Camide Fıkra Gibi Olay: İmama Sandalyeyle Vuran Adamı Cemaat Vantilatörle Dövdü

Camide Fıkra Gibi Olay: İmama Sandalyeyle Vuran Adamı Cemaat Vantilatörle Dövdü

Penny
Penny - Onedio Üyesi
27.09.2024 - 21:45 Son Güncelleme: 27.09.2024 - 21:56

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Ülkemiz zaten fıkra gibi olayların ülkesi bildiğiniz üzere. Gün geçmiyor ki ilginç bir olay yaşamayalım. Her yeni gün, kendine özgü bir hikaye ile karşımıza çıkıyor ve artık bir noktadan sonra her birimiz bu olaylara şaşırmayı bıraktık. Geçtiğimiz günlerde bir camide fıkra gibi bir olay yaşandı.

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Bir vatandaş cemaate namaz kıldıran imama, namaz esnasında sandalyeyle vurdu.

Bir vatandaş cemaate namaz kıldıran imama, namaz esnasında sandalyeyle vurdu.

Durumu fark eden cemaat ise adamı vantilatörle dövdü.

Durumu fark eden cemaat ise adamı vantilatörle dövdü.

O anlar caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

İşte o anlar;

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tom lee jones

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p.o.l.y

Off güluyorum hem imanlı hem hızlı o nasıl vantilatörle olaya müdahalesi 😁 + bu herifneden imama namazkılarken saldırdı oda komik geldi Allah affetsin 😁

onur.ozdemir

fast and furious 😆