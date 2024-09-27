Camide Fıkra Gibi Olay: İmama Sandalyeyle Vuran Adamı Cemaat Vantilatörle Dövdü

Ülkemiz zaten fıkra gibi olayların ülkesi bildiğiniz üzere. Gün geçmiyor ki ilginç bir olay yaşamayalım. Her yeni gün, kendine özgü bir hikaye ile karşımıza çıkıyor ve artık bir noktadan sonra her birimiz bu olaylara şaşırmayı bıraktık. Geçtiğimiz günlerde bir camide fıkra gibi bir olay yaşandı.