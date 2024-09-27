Mersin'de Telaşla Acil Servise Giren Bir Vatandaş "Yetişin Cin Çarptı Beni" Diyerek Yardım İstedi

Acil serviste doktorların birbirinden ilginç vakalarla karşılaştığını biliyoruz. Bir çoğu, doktorların profesyonelliklerini ve problem çözme yeteneklerini sınar. Mersin'de görülmüş bütün ilginç vakaları unutturacak bir olay yaşandı.
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Mersin'de bir vatandaş "cin çarpması" şikayetiyle acil servise başvurdu.
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Muhtemelen panik atak geçiren hastanın o anları, başka bir vatandaşın kamerasına yansıdı.
İşte o anlar;
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