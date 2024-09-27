Mersin'de Telaşla Acil Servise Giren Bir Vatandaş "Yetişin Cin Çarptı Beni" Diyerek Yardım İstedi

Van'da Mahallelerine Halı Saha Yapılan Çocuklar Saha Zarar Görmesin Diye Ayakkabılarını Çıkararak Eğlendi

91 Yaşındaki Adam Yıkıntıların Altında Kaldı: Artvin'de Yapılan Bir İnşaat Sırasında Yandaki Bakkal Yıkıldı

Bir İçerik Üreticisi Z Kuşağı Dili ve Edebiyatına Çeviri Yaptı: “Shiplemek, Halis, Slay…”

"İnsan Yiyen Köy": Bir Gezgin Türkiye'nin En İlginç ve En Ürkütücü Hikayeye Sahip Köyünü Buldu