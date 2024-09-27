Görüş Bildir
Haberler
Video
Mersin'de Telaşla Acil Servise Giren Bir Vatandaş "Yetişin Cin Çarptı Beni" Diyerek Yardım İstedi

Mersin'de Telaşla Acil Servise Giren Bir Vatandaş "Yetişin Cin Çarptı Beni" Diyerek Yardım İstedi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
27.09.2024 - 19:09

İçerik Devam Ediyor

Acil serviste doktorların birbirinden ilginç vakalarla karşılaştığını biliyoruz. Bir çoğu, doktorların profesyonelliklerini ve problem çözme yeteneklerini sınar. Mersin'de görülmüş bütün ilginç vakaları unutturacak bir olay yaşandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Mersin'de bir vatandaş "cin çarpması" şikayetiyle acil servise başvurdu.

Mersin'de bir vatandaş "cin çarpması" şikayetiyle acil servise başvurdu.

Muhtemelen panik atak geçiren hastanın o anları, başka bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Muhtemelen panik atak geçiren hastanın o anları, başka bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

İşte o anlar;

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın