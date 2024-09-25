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Akımın Sonu Tatsız Bitti: Bana Ne Kadar Güveniyorsun Diyerek Üzerine Araba Sürülen Kadın Gözünü Hastanede Açtı

Akımın Sonu Tatsız Bitti: Bana Ne Kadar Güveniyorsun Diyerek Üzerine Araba Sürülen Kadın Gözünü Hastanede Açtı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
26.09.2024 - 00:40

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Son dönemde hızla yayılan 'Bana ne kadar güveniyorsun?' akımına daha önce denk gelmişsinizdir. İnsanlar sevdikleri kişilerin sürdükleri arabanın önünden kaçmadan durarak birbirlerinin sevgilerini ölçüyorlar. En tehlikeli akımlardan biri olduğu baştan belli olan akımdan ilk kötü haber geldi.

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Bir kadın arabanın önünde beklerken sevgilisi gerektiği zamanda durmayı başaramadı.

Bir kadın arabanın önünde beklerken sevgilisi gerektiği zamanda durmayı başaramadı.

Sonu hastanede biten akım, istenildiği gibi viral olmayı başardı.

Sonu hastanede biten akım, istenildiği gibi viral olmayı başardı.

İşte o anlar;

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