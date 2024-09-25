Akımın Sonu Tatsız Bitti: Bana Ne Kadar Güveniyorsun Diyerek Üzerine Araba Sürülen Kadın Gözünü Hastanede Açtı

Son dönemde hızla yayılan 'Bana ne kadar güveniyorsun?' akımına daha önce denk gelmişsinizdir. İnsanlar sevdikleri kişilerin sürdükleri arabanın önünden kaçmadan durarak birbirlerinin sevgilerini ölçüyorlar. En tehlikeli akımlardan biri olduğu baştan belli olan akımdan ilk kötü haber geldi.