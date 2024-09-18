Korku Filmi Gibi: Avustralya'da Bir Kamp Tatiline Çıkan Çift Kamp Boyunca Yaşadıkları Anları Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C-9sz-...
Avustralya, hem doğal güzellikleri hem de modern yaşamın sunduğu olanakları ile dikkat çeken bir kıta. Avustralya denince aklımıza masalsı bir ülke gelse de, ülkedeki eşsiz bir biyolojik çeşitlilik bazen biraz ürkütücü olabiliyor. Avustralya'da tatile çıkan çift bunu net bir şekilde gösterdi.
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Avustralya'da bir kamp tatiline çıkan çift, tatilleri boyunca başlarına gelenleri paylaştı.
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Böcek saldırısından fırtınaya kadar her türlü doğa olayıyla karşılaşan çiftin tatili, tatil temalı korku filmlerine benzetildi.
İşte o video;
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