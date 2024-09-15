Biz Kedi Ülkesiyiz: Ülkemizi Ziyaret Eden Turistlerin Gözünden Türkiye Nasıl Görünüyor?

İstanbul'u ziyaret eden turistlerin en çok dikkatini çeken şey kediler. İnsanlarla iç içe bir hayat yaşayan kediler, pek çok ülkede normal olmadığından turistlere oldukça ilginç geliyor. Hatta pek çoğu İstanbul'a artık 'Catstabul' diyor.
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İstanbul'u ziyaret eden turistlerin çektiği görüntüler bir araya getirilerek, onların gözünden İstanbul'un nasıl göründüğü gösterildi.
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İstanbul'un kedi başkenti olarak görüldüğü video sosyal medyada beğeni topladı.
İşte o video;
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