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Erkekler Neden Az Yaşar? Yüksek Bir Köprüden Suya Atlayan Gencin Sırtı Parçalandı

Erkekler Neden Az Yaşar? Yüksek Bir Köprüden Suya Atlayan Gencin Sırtı Parçalandı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
19.09.2024 - 12:38

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Adrenalin kimileri için bir tutku. Bu tutku sosyal medyada daha fazla izlenme sevdasıyla da birleşince ortaya oldukça tehlikeli görüntüler çıkabiliyor. İnsanlar daha fazla izlenmek için canını tehlikeye atmaktan çekinmiyor.

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Bir genç, 'en fazla ne olabilir ki' diye düşünerek kendisini yüksek bir köprüden suya bıraktı.

Bir genç, 'en fazla ne olabilir ki' diye düşünerek kendisini yüksek bir köprüden suya bıraktı.

Metrelerce yükseklikten suya kontrolsüz bir şekilde çakılan genç soluğu hastanede almak zorunda kaldı.

Metrelerce yükseklikten suya kontrolsüz bir şekilde çakılan genç soluğu hastanede almak zorunda kaldı.

İşte o video;

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Cübbeli Palpatine Hoca

Sırtı yımıcık gibi açılmış daha hala şov yapma derdinde. Aptal olmak işte böyle bir şey.