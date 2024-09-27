Frankfurt'ta İki Göçmenin Tarihi Çeşmede Çamaşırlarını Yıkadığı Görüntüler Sosyal Medyada Viral Oldu

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DAI2fy...
Almanya pek çok ülkeden göç alan bir bölge. Bu da Almanya'nın özellikle bazı bölgelerinde kültürel çeşitliliğe yada kültürel karmaşaya sebep oluyor. Geçtiğimiz günlerde Frankfurt'ta gündem olan görüntüler kaydedildi.
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İki kişi, Frankfurt'ta bulunan tarihi bir çeşmede çamaşırlarını yıkarken görüldü.
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Bir turist tarafından kaydedilen görüntülere pek çok kişi tepki gösterdi.
İşte o görüntüler;
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