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Frankfurt'ta İki Göçmenin Tarihi Çeşmede Çamaşırlarını Yıkadığı Görüntüler Sosyal Medyada Viral Oldu

Frankfurt'ta İki Göçmenin Tarihi Çeşmede Çamaşırlarını Yıkadığı Görüntüler Sosyal Medyada Viral Oldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
27.09.2024 - 16:16

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Almanya pek çok ülkeden göç alan bir bölge. Bu da Almanya'nın özellikle bazı bölgelerinde kültürel çeşitliliğe yada kültürel karmaşaya sebep oluyor. Geçtiğimiz günlerde Frankfurt'ta gündem olan görüntüler kaydedildi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DAI2fy...
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İki kişi, Frankfurt'ta bulunan tarihi bir çeşmede çamaşırlarını yıkarken görüldü.

İki kişi, Frankfurt'ta bulunan tarihi bir çeşmede çamaşırlarını yıkarken görüldü.

Bir turist tarafından kaydedilen görüntülere pek çok kişi tepki gösterdi.

Bir turist tarafından kaydedilen görüntülere pek çok kişi tepki gösterdi.

İşte o görüntüler;

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