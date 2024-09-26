Yıldız Tilbe Şarkılarıyla Tanışan Bir Koreli Durduk Yere Dert Sahibi Oldu: "Dertsiz Başıma Dert Açtım"

Kaynak: https://www.tiktok.com/@koreleetr/vid...
Yıldız Tilbe, hüzünlü şarkıların kraliçesi bildiğiniz üzere. Şarkılarıyla dinleyicilerinin kalbine dokunan Tilbe, insanlara olmayan aşk acısını yaşatmasıyla meşhur. Her bir şarkısında duygularını ve düşüncelerini samimi bir şekilde ifade eden Tilbe, bu sayede dinleyicileriyle güçlü bir bağ kurmayı başarıyor. Her şarkısında dinleyicilerine adeta bir duygusal deneyim yaşatıyor.
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Türkiye'de yaşayan bir Koreli Yıldız Tilbe dinledikten sonra durduk yere dert sahibi olunca duruma isyan etti.
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"Hadi ben yeni farkettim, siz yıllardır bu acıyla nasıl yaşıyorsunuz?" diyen gencin sözleri özellikle Yıldız Tilbe hayranlarını güldürdü.
İşte o video;
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