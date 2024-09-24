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Cübbeli Ahmet'ten Yusuf Ziya Gümüşel'e Destek: “Başımıza Musibet Çökecek”

Cübbeli Ahmet'ten Yusuf Ziya Gümüşel'e Destek: “Başımıza Musibet Çökecek”

Cübbeli Ahmet yusuf ziya gümüşel
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.09.2024 - 23:36

İsmailağa Cemaati’nin önde gelenlerinden olan Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, kızını 6 yaşında “evlendirerek” istismara uğrattığı gerekçesiyle 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Gümüşel’in cezasını çok buldu ve “Bu ceza sebebiyle başımıza musibet çökecek” dedi.

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Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada baba Gümüşel 18 yıl 9 ay, Kadir İstekli ise 36 yıl hapis cezası verildi.

Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada baba Gümüşel 18 yıl 9 ay, Kadir İstekli ise 36 yıl hapis cezası verildi.

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Cübbeli Ahmet, Yusuf Ziya Gümüş’e sahip çıktı.

Cübbeli Ahmet, Yusuf Ziya Gümüş’e sahip çıktı.

Gümüşel’in 50 kiloya kadar düştüğünü iddia eden Cübbeli Ahmet, cezanın İslam’a da uygun olmadığını söyledi.

Gümüşel’in 50 kiloya kadar düştüğünü iddia eden Cübbeli Ahmet, cezanın İslam’a da uygun olmadığını söyledi.

Ceza sebebiyle “musibet” uyarısı yapan Cübbeli Ahmet, kararın Yargıtay’dan dönmesi gerektiğini de ifade etti.

Ceza sebebiyle “musibet” uyarısı yapan Cübbeli Ahmet, kararın Yargıtay’dan dönmesi gerektiğini de ifade etti.

Cübbeli Ahmet'in paylaşımı 👇

Cübbeli Ahmet'in paylaşımı 👇

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