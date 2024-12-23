onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Her 10 Kişiden 1'i Kirasını Ödemekte Zorlandı: İPA'dan Çarpıcı İstanbul Araştırması

Her 10 Kişiden 1'i Kirasını Ödemekte Zorlandı: İPA'dan Çarpıcı İstanbul Araştırması

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.12.2024 - 17:17

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) her ay hazırladığı İstanbul Barometresi Araştırması'nın Kasım ayı verilerini yayınladı. 1 - 7 Aralık Aralık tarihlerinde 1.001 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma sonuçlarında çarpıcı gerçekler ortaya çıktı. İstanbulluların gündeme dair düşünceleri ve birçok farklı başlıktaki geçim problemleri mercek altına alındı. 

İPA'nın Kasım ayı raporunda, her 10 kiracıdan birinin kirasını ödemekte zorlandığı görüldü. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) her ay yayınladığı İstanbul Barometresi Araştırması'nı Aralık ayında da yayınladı.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) her ay yayınladığı İstanbul Barometresi Araştırması'nı Aralık ayında da yayınladı.

1-7 Aralık 2024 tarihleri arasında 1.001 İstanbul sakini ile yürütülen araştırmada, İstanbulluların ekonomik tercihleri, hayat standartları, gündeme dair görüşleri incelenedi.

Kasım ayında İstanbulluların ev içi gündeminin ekonomik sorunlar olduğu ortaya çıktı.

Kasım ayında İstanbulluların ev içi gündeminin ekonomik sorunlar olduğu ortaya çıktı.

Katılımcıların yüzde 64,8’i ev içerisinde ekonomik sorunların konuşulduğunu belirtti.

Kasım ayında İstanbul'un sorunu olarak ise hem ekonomik konular hem de belediyeye ait anaokullarıyla alakalı gündem konuları gösterildi.

Kasım ayında İstanbulluların yüzde 39,4'ü kıt kanaat geçindiğini aktardı.

Kasım ayında İstanbulluların yüzde 39,4'ü kıt kanaat geçindiğini aktardı.

İPA'nın raporunda yer alan bilgilere göre, Kasım ayında katılımcıların yüzde 29,4’ü bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini, yüzde 11,5’i aslında pek geçinemediğini, yüzde 39,4’ü kıt kanaat geçinebildiğini, yüzde 19,8’i ise geçinebildiğini ve kenara da para koyabildiğini belirtti.

İstanbul'da her 10 kiracıdan 1'i Kasım ayı kirasını ödemekte zorlandığını aktardı. Üstelik katılımcıların yüzde 11,6'sı geçen ay kirasının tamamını ödeyemediğini belirtti.

İstanbul'da her 10 kiracıdan 1'i Kasım ayı kirasını ödemekte zorlandığını aktardı. Üstelik katılımcıların yüzde 11,6'sı geçen ay kirasının tamamını ödeyemediğini belirtti.

Katılımcıların yüzde 53,3’ü Kasım ayı içerisinde maddi yetersizliklerden dolayı tercih ettiği gıdalardan mahrum kaldığını aktardı.

Katılımcıların yüzde 44,5’i yeterli gıdaya ulaşamadığı için porsiyonlarını küçülttüğünü belirtti. 

Katılımcıların yüzde 16,3’ü maddi yetersizlikten dolayı evde yiyecek hiçbir şey bulamadığı zamanlar olduğunu belirtti.

Katılımcılara Kasım ayındaki duygu halleri soruldu ve 10 üzerinden değerlendirmeleri istendi.

Katılımcılara Kasım ayındaki duygu halleri soruldu ve 10 üzerinden değerlendirmeleri istendi.

İstanbulluların ortalama stres seviyesi 7,1 olarak ölçüldü. Kaygı seviyesi ise 6,4 olarak ölçüldü. 

Kasım ayındaki yaşam memnuniyeti 4,4 ve mutluluk seviyesi 5,2 olarak kayıtlara geçti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
2
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
c.ysfalbs

10 kiracıdan biri mi bence daha fazladir o mevzu mahkemelik olan,istenilen parayı vermeden hâlâ oturan çıkmayan vs vs... bu işin çözümü de yok tek çözüm iyi ... Devamını Gör

Teke tek

19,8 nasıl para biriktirebiliyor.... Bekarlardır ya da eşi ile çalışıyor ve çocukları yoktur kesin. Evleri kendilerinindir zaten. Ama bizim öyle çok çocuğumu... Devamını Gör

Yaşar

30 40 yaşında ailen ile yaşayan bekar bir insansan biriktirirsin ben her ay 30 bin atıyorum kenara ama aile evi cehennem keşke bende biriktiremesem

Osman Elmallı

bütün suçlu hükümet recep tayyip erdoğan evsahipleri değil kiralar fahiş değil yazık evsahipleri kıtkanaat kiralarla geçiniyor başka gelirleri yok