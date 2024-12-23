Her 10 Kişiden 1'i Kirasını Ödemekte Zorlandı: İPA'dan Çarpıcı İstanbul Araştırması
Her 10 Kişiden 1'i Kirasını Ödemekte Zorlandı: İPA'dan Çarpıcı İstanbul Araştırması
İstanbul Planlama Ajansı (İPA) her ay hazırladığı İstanbul Barometresi Araştırması'nın Kasım ayı verilerini yayınladı. 1 - 7 Aralık Aralık tarihlerinde 1.001 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma sonuçlarında çarpıcı gerçekler ortaya çıktı. İstanbulluların gündeme dair düşünceleri ve birçok farklı başlıktaki geçim problemleri mercek altına alındı.
İPA'nın Kasım ayı raporunda, her 10 kiracıdan birinin kirasını ödemekte zorlandığı görüldü.
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İstanbul Planlama Ajansı (İPA) her ay yayınladığı İstanbul Barometresi Araştırması'nı Aralık ayında da yayınladı.
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Kasım ayında İstanbulluların ev içi gündeminin ekonomik sorunlar olduğu ortaya çıktı.
Kasım ayında İstanbulluların yüzde 39,4'ü kıt kanaat geçindiğini aktardı.
İstanbul'da her 10 kiracıdan 1'i Kasım ayı kirasını ödemekte zorlandığını aktardı. Üstelik katılımcıların yüzde 11,6'sı geçen ay kirasının tamamını ödeyemediğini belirtti.
Katılımcılara Kasım ayındaki duygu halleri soruldu ve 10 üzerinden değerlendirmeleri istendi.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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10 kiracıdan biri mi bence daha fazladir o mevzu mahkemelik olan,istenilen parayı vermeden hâlâ oturan çıkmayan vs vs... bu işin çözümü de yok tek çözüm iyi ... Devamını Gör
19,8 nasıl para biriktirebiliyor.... Bekarlardır ya da eşi ile çalışıyor ve çocukları yoktur kesin. Evleri kendilerinindir zaten. Ama bizim öyle çok çocuğumu... Devamını Gör
30 40 yaşında ailen ile yaşayan bekar bir insansan biriktirirsin ben her ay 30 bin atıyorum kenara ama aile evi cehennem keşke bende biriktiremesem
bütün suçlu hükümet recep tayyip erdoğan evsahipleri değil kiralar fahiş değil yazık evsahipleri kıtkanaat kiralarla geçiniyor başka gelirleri yok