ABD’de Havayolu Krizi: Şirket Tüm Uçuşlarını Durdurduğunu Açıkladı
ABD’de Havayolu Krizi: Şirket Tüm Uçuşlarını Durdurduğunu Açıkladı
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ABD’nin en büyük havayolu şirketlerinden biri olan American Airlines’ta yaşananlar nedeniyle ülke çapında tüm uçuşlar durduruldu.
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Euronews Türkçe’de yer alan habere göre, şirket yaşanan “teknik arıza” nedeniyle ülke genelinde uçuş durduma kararı aldı.
Noel öncesi yaşanan aksaklıktan ötürü sosyal medyada paylaşım yapan yolculara cevaben şirketin yaptığı açıklamada, “Ekibimiz şu anda bu sorunu çözmek için çalışıyor. Gösterdiğiniz sabır için teşekkür ederiz,” ifadelerine yer verildi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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