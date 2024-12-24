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ABD’de Havayolu Krizi: Şirket Tüm Uçuşlarını Durdurduğunu Açıkladı

ABD’de Havayolu Krizi: Şirket Tüm Uçuşlarını Durdurduğunu Açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.12.2024 - 17:15

Noel için tatile hazırlanan ABD’de havayolu krizi yaşanıyor. American Airlines, yaşanan teknik bir aksaklık nedeniyle ABD’de gerçekleştirmeyi planladığı tüm uçuşları durdurduğunu açıkladı. Federal Havacılık İdaresi de şirketin uçuş durdurma kararını kabul ettiğini paylaştı.

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ABD’nin en büyük havayolu şirketlerinden biri olan American Airlines’ta yaşananlar nedeniyle ülke çapında tüm uçuşlar durduruldu.

ABD’nin en büyük havayolu şirketlerinden biri olan American Airlines’ta yaşananlar nedeniyle ülke çapında tüm uçuşlar durduruldu.

Euronews Türkçe’de yer alan habere göre, şirket yaşanan “teknik arıza” nedeniyle ülke genelinde uçuş durduma kararı aldı.

Euronews Türkçe’de yer alan habere göre, şirket yaşanan “teknik arıza” nedeniyle ülke genelinde uçuş durduma kararı aldı.

Kaynak

Noel öncesi yaşanan aksaklıktan ötürü sosyal medyada paylaşım yapan yolculara cevaben şirketin yaptığı açıklamada, “Ekibimiz şu anda bu sorunu çözmek için çalışıyor. Gösterdiğiniz sabır için teşekkür ederiz,” ifadelerine yer verildi.

Noel öncesi yaşanan aksaklıktan ötürü sosyal medyada paylaşım yapan yolculara cevaben şirketin yaptığı açıklamada, “Ekibimiz şu anda bu sorunu çözmek için çalışıyor. Gösterdiğiniz sabır için teşekkür ederiz,” ifadelerine yer verildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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