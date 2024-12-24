Fitoterapi Uzmanının Hemofili Hastalarına Hacamat Önermesi Sosyal Medyada Ortalığı Karıştırdı
Fitoterapi Uzmanının Hemofili Hastalarına Hacamat Önermesi Sosyal Medyada Ortalığı Karıştırdı
Fitoterapi, son zamanların en tartışmalı alternatif tıp yöntemlerinden. Kısaca 'doğadaki bitkilerle, ilaçsız tedavi' olarak tanımlanan yöntem sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bir fitoterapi uzmanının, hemofili hastasına hacamat önermesi tepkilere sebep oldu. Haberin detayları içeriğimizde 👇
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Fitoterapi, ilaçlar yerine doğadaki bitkilerle kişiyi tedavi eden bir alternatif tıp yöntemi. En azından kaynakların çoğunda kelime bu şekilde tanımlanmış.
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Ancak bu yöntem tıp doktorları arasında oldukça tartışılıyor. Hacamatın da tedavi yöntemlerinin içinde sayıldığı Fitoterapi konusu, yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.
X mecrasında "Fitoterapi uzmanı" olarak tanımlayan bir kişinin şu tavsiyesi fitili ateşledi 👇
Ancak bu kişi doktora danışma tavsiyesini de fikrinin sonuna ekledi.
Özellikle hemofili hastasına hacamat yapılma konusu, sosyal medya kullanıcılarının tepkisine sebep oldu.
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