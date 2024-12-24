Fitoterapi Uzmanının Hemofili Hastalarına Hacamat Önermesi Sosyal Medyada Ortalığı Karıştırdı

Fitoterapi, son zamanların en tartışmalı alternatif tıp yöntemlerinden. Kısaca 'doğadaki bitkilerle, ilaçsız tedavi' olarak tanımlanan yöntem sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bir fitoterapi uzmanının, hemofili hastasına hacamat önermesi tepkilere sebep oldu. Haberin detayları içeriğimizde 👇