Güçlü Dişler Sağlıklı Gülüşler İçin Yılın Son Oral-B İndirimi Başladı!

360 derece basınç sensörü çok sert fırçaladığınızda sinyal verip sizi uyararak diş etlerinizi korur. Basınç sensörü kırmızı olur ve fırçalama hızını otomatik olarak yavaşlatır.

Lityum iyon pili iki haftadan fazla dayanan şarja sahiptir. Şarj ünitesi de banyo tezgahına sığacak kadar küçüktür. Fiyatı da indirimde! Daha ne olsun...

İndirimli fiyatı 1673 TL.

Üstelik seyahat kabı da hediyesi!

Oral-B Pro3-3500 Şarj Edilebilir Diş Fırçası

'Gerçekten aldığım günden beri çok iyi bir ağız bakım kiti olarak düşünebilirsiniz. Daha önce dış fırçalamıyormuşuz. Şarjı uzun zaman gidiyor ve dişlerimi eskisi gibi kanatmıyorum sert bir baskı yaparsam Pro beni uyarıyor.'

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