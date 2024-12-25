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Güçlü Dişler Sağlıklı Gülüşler İçin Yılın Son Oral-B İndirimi Başladı!

etiket Güçlü Dişler Sağlıklı Gülüşler İçin Yılın Son Oral-B İndirimi Başladı!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
25.12.2024 - 11:08

Günlük diş bakım rutinini en üst seviyeye taşımak isteyenlerin tercihi Oral-B. Ev ekonomisine katkıda bulunmayı sevenlerin tercihi ise indirim zamanları. Müjdemizi isteriz, bu ikili bir araya geldi! Oral-B diş fırçaları, diş macunları ve ağız çalkalama sularında yılın son indirimleri başladı. 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'  

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 25.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Oral-B Vitality Pro Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası

Oral-B Vitality Pro Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası

Daha iyi ve daha nazik temizlik için aradığınız diş fırçası burada.

3 fırçalama modu bulunuyor: 

  • 'Günlük Temizlik Modu'

  • 'Hassas Mod'

  • Şaşırtıcı derecede nazik bir deneyim için benzersiz 'Hassas Plus Mod'

İndirimli fiyatı 810 TL.

Oral-B Vitality Pro Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası

'Uzun zamandır araştırıyordum ve en sonunda bu modelde karar verdim, çok beğendim. 3 kademeli ve basınç uyarısı mevcut, başlığını da çok beğendim.'

İndirimli Oral-B ürünlerinin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Oral-B Cross Action X-Filament Şarjlı Diş Fırçası Yedek Başlığı - 4 Adet

Oral-B Cross Action X-Filament Şarjlı Diş Fırçası Yedek Başlığı - 4 Adet

Orijinal Oral-B fırça başlıkları, optimum temizleme etkisi için sıradan fırçaların ulaşamadığı alanları temizleyen X-şekilli kıllara sahiptir.

Uygun fiyata 4 adet orijinal yedek başlık.

İndirimli fiyatı 412 TL.

Oral-B Cross Action Yedek Başlık 4 Adet

'Kalite ve fiyat açısından güzel bir ürün.'

İndirimli Oral-B ürünlerinin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Oral-B Professional Densify Hassas Beyazlık Diş Macunu

Oral-B Professional Densify Hassas Beyazlık Diş Macunu

Diş minesini güçlendirmeye yardımcı olan beyazlatıcı diş macunu. Oral-B'nin çok satanlarından...

İndirimli fiyatı 122 TL.

Oral-B Professional Densify Hassas Beyazlık Diş Macunu

'Ağızda ferahlık ve temizlik hissi güzel.'

İndirimli Oral-B ürünlerinin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Oral-B Complete Diş Fırçası 5 Bölgeli Temizlik 1+1 (Orta Sertlik)

Oral-B Complete Diş Fırçası 5 Bölgeli Temizlik 1+1 (Orta Sertlik)

Sıradan manuel diş fırçasına göre tüm ağızda üstün temizlik sağlar. Dişlerin arasına giren kıl dizisi dişlerinizin arasını temizler. Ortadaki elmas şeklindeki kısım yüzeyi lekelerden temizleyerek parlatır.

İndirimli fiyatı 164 TL.

Oral-B Complete Diş Fırçası 5 Bölgeli Temizlik 1+1 Orta

'Diş doktorumun tavsiyesi gayet kaliteli başarılı.'

İndirimli Oral-B ürünlerinin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Oral-B Pro3-3500 Şarj Edilebilir Diş Fırçası (Seyahat Kabı Hediyeli)

Oral-B Pro3-3500 Şarj Edilebilir Diş Fırçası (Seyahat Kabı Hediyeli)

360 derece basınç sensörü çok sert fırçaladığınızda sinyal verip sizi uyararak diş etlerinizi korur. Basınç sensörü kırmızı olur ve fırçalama hızını otomatik olarak yavaşlatır. 

Lityum iyon pili iki haftadan fazla dayanan şarja sahiptir. Şarj ünitesi de banyo tezgahına sığacak kadar küçüktür. Fiyatı da indirimde! Daha ne olsun...

İndirimli fiyatı 1673 TL.

Üstelik seyahat kabı da hediyesi!

Oral-B Pro3-3500 Şarj Edilebilir Diş Fırçası

'Gerçekten aldığım günden beri çok iyi bir ağız bakım kiti olarak düşünebilirsiniz. Daha önce dış fırçalamıyormuşuz. Şarjı uzun zaman gidiyor ve dişlerimi eskisi gibi kanatmıyorum sert bir baskı yaparsam Pro beni uyarıyor.'

İndirimli Oral-B ürünlerinin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Oral-B Pro 3D White Advanced Luxe Glamorous White Diş Macunu

Oral-B Pro 3D White Advanced Luxe Glamorous White Diş Macunu

Günde 2 defa fırçalamayla yüzey lekelerine karşı 24 saat aktif koruma sağlanmasına yardımcı olan bir diş macunu.İndirimli fiyatı 59 TL.

Oral-B Pro 3D White Advanced Luxe Glamorous White Diş Macunu

'Gerçekten çok güzel bu fiyatlar her zaman olsa hep bunu kullanırım Amazon'a teşekkürler.'

İndirimli Oral-B ürünlerinin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Oral-B Pro Junior Çürük Önleyici Koruma Diş Macunu

Oral-B Pro Junior Çürük Önleyici Koruma Diş Macunu

6-12 yaş arası çocuklar için ideal diş macunu. Diş minesini şeker ve asitlerden korumaya yardımcı olur.

İndirimli fiyatı 103 TL.

Oral-B Pro Junior Çürük Önleyici Koruma Diş Macunu

İndirimli Oral-B ürünlerinin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Oral-B Ağız Çalkalama Suyu

Oral-B Ağız Çalkalama Suyu

Alkolsüz ağız çalkalama suyu diş etlerini korur, diş minesini güçlendirir ve diş çürümelerini önler.

İndirimli fiyatı 131 TL.

Oral-B Ağız Çalkalama Suyu

'Herkese tavsiye ederim güzel temizlik görevi görüyor.'

İndirimli Oral-B ürünlerinin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Oral-B Complete 7 En İyi Ferahlık Diş Macunu

Oral-B Complete 7 En İyi Ferahlık Diş Macunu

Oral-B Complete, ağız bakımında komple temizlik sağlanmasına yardımcı olan etkili bir macun.

İndirimli fiyatı 75 TL.

Oral-B Complete 7 En İyi Ferahlık Diş Macunu

'Uygun fiyat güzel ürün.'

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Oral-B iO - 9 Siyah Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası

Oral-B iO - 9 Siyah Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası

Manuel bir diş fırçalamadan elektrikli diş fırçalamaya geçtiğinizde, bunun temizliği geliştireceği elbette kesin. Elektrikli diş fırçalamadan iO’ya geçtiğinizde ise olağanın ötesinde, farklılığı göreceğiniz, duyacağınız ve hissedeceğiniz gerçekten olağanüstü bir deneyim yaşarsınız.

İndirimli fiyatı 8399 TL.

Oral-B iO - 9 Siyah Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası

'İO serisindeki tüm ürünleri inceledim, paket içeriği ve performansı değerlendirerek İO 9 son kararım oldu. Şarja olanak tanıyan seyahat kılıfı,, fırça uçlarının kirlenmesini önleyici uç kutusu, ayrıca şarja olanak tanıyan şarj standı, düşünülmüş en iyi artılar.

Ağıza baskı yapmayan ve masaj etkisiyle temizliği birleştiren, bunu da önceki modellere göre daha sessiz ve yüksek devirde çalışan bir motor tasarımıyla sunan bir fırça.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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