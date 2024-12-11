A101’e Gelse de Alsak Dediğimiz Oral-B iO 10 Kozmik Siyah Şarjlı Diş Fırçası Alınır mı?

Özellikleri ile kalbimizi çalan modelin kullanıcı yorumları da ürünün hakkını fazlasıyla veriyor.

'Size diş üzerine uygulanan baskı miktarının az yada çok olması gibi uyarıda bulunuyor. Dişlerinizin doğru fırçalanması için yönlendirme yapıyor. Özellikle kızım için aldım ve gayet memnun.'

'Oral-B Genius X 20000'den sonra kullanmaya başladım. Sunduğu yeni teknolojilerle birlikte, verdiği temizlik hissi çok daha fazla. Akıllı şarj cihazı da temizlik deneyimine pozitif katkı sağlıyor. Yani Oral-B yeni nesil akıllı diş fırçası ile işini çok daha iyi yapıyor. Özellikle 3 saatten daha az sürede şarj olması ve 5 dk'lık şarjla kullanma imkanı önemli.'

'Gerçekten diş fırçalamak bu makine ile bir zevke dönüşüyor.

'Daha basit bir otomatik fırça kullanıyordum ama 6 aydır bu ürünü alıp almama konusunda kararsızdım. Şimdi iyi ki almışım diyorum.

'Fırçalama esnasında rehberlik etmesi muhteşem bir özellik nereye özen gösterdiniz nereye göstermediniz gösteriyor. Normalde fırçalarken ben arka dişler dişler tamam deyip bitiriyordum uygulama siz fırçaladıkça dişleri beyazlaştırıyor. Oyun gibi :) Resmen hırs yapıyorum her yeri bembeyaz yapacağım diye. Kesinlikle diş fırçalama işini benim için eğlenceli hale getirdi.'