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A101’e Gelse de Alsak Dediğimiz Oral-B iO 10 Kozmik Siyah Şarjlı Diş Fırçası Alınır mı?

etiket A101’e Gelse de Alsak Dediğimiz Oral-B iO 10 Kozmik Siyah Şarjlı Diş Fırçası Alınır mı?

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
11.12.2024 - 17:11

Kendiniz ya da sevdikleriniz için etkili temizlik ve beyazlık sunan şarjlı bir diş fırçası mı arıyorsunuz? Hatta belki doğru fırçaladığınızdan emin olabileceğiniz bir model tercih ediyorsunuz. Ya da şarjı için 9 saat beklemek zorunda kalmayacağınız bir model. Dişlerinize zarar vermeden nazikçe beyazlatan... Bizden söylemesi aradığınız o şarjlı diş fırçası Oral-B iO 10 olabilir.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 11 Kasım 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Karşınızda Oral-B’nin şu ana kadarki fırçaları arasında en iyi temizliği sunan iO 10 modeli!

Karşınızda Oral-B’nin şu ana kadarki fırçaları arasında en iyi temizliği sunan iO 10 modeli!

Oral-B iO 10 şarjlı diş fırçasının 7 akıllı mod özelliği bulunuyor.

  • Günlük Temizlik

  • Hassas

  • Ekstra Hassas

  • Beyazlatma

  • Diş Eti Bakımı

  • Yoğun Temizlik

  • Dil Temizleme

İhtiyacınıza uygun modu seçerek diş ve ağız temizliğinizi tamamlayabilirsiniz.

Nasıl, ne zaman ve nereleri fırçalamanız konusunda sizi doğru şekilde yönlendiriyor.

Nasıl, ne zaman ve nereleri fırçalamanız konusunda sizi doğru şekilde yönlendiriyor.

  • Canlı rehberlik hizmeti ile diş temizliğinizi kişiselleştirir.

  • İnteraktif renkli ekranı, size mod ayarını, şarj sürecini ve 2 dakikalık fırçalama süresini gösterir.

  • Normal manuel diş fırçasına kıyasla bir haftada ferah, temiz ağız hissi ve %100 daha sağlıklı diş etleri için Oral-B’nin benzersiz yuvarlak fırça başlığını hassas mikro titreşimlerle birleştirir

  • Dişlerinizin ön, üst ve arka yüzeylerini fırçalamanızı izlemek için 'Yapay Zeka ile 3D Diş İzleme' özelliği bulunur.

Acaba çok mu sert fırçalıyorum diye endişelenmenize gerek yok çünkü Oral-B iO 10 sizin için her şeyi düşünmüş.

Acaba çok mu sert fırçalıyorum diye endişelenmenize gerek yok çünkü Oral-B iO 10 sizin için her şeyi düşünmüş.

Akıllı basınç sensörü, aşırı sert fırçalarken kırmızı, doğru fırçalarken yeşil yanarak sizi bilgilendirir.

Ayrıca hızlı şarj ünitesi sayesinde fırçanızı sadece 3 saat içinde şarj edebilirsiniz.

Mükemmel bir şekilde açılandırılmış fırça kılları, lekeleri nazikçe giderir, etkili bir beyazlık ve ferahlık hissi sağlıyor.

Mükemmel bir şekilde açılandırılmış fırça kılları, lekeleri nazikçe giderir, etkili bir beyazlık ve ferahlık hissi sağlıyor.

Normal manuel diş fırçasına kıyasla sadece bir haftada ferah, temiz ağız hissi ve %100 daha sağlıklı diş etleri için Oral-B’nin benzersiz yuvarlak fırça başlığını hassas mikro titreşimlerle birleştiren model ile hiç olmadığı kadar profesyonel arındırıcı bir temizlik hissi yaşayacaksınız.

Etkili temizlik, canlı rehberlik ve harika bir beyazlatma modu bulunan Oral-B iO 10 diş fırçasının kullanıcı yorumlarına da biraz göz atalım.

Etkili temizlik, canlı rehberlik ve harika bir beyazlatma modu bulunan Oral-B iO 10 diş fırçasının kullanıcı yorumlarına da biraz göz atalım.

Özellikleri ile kalbimizi çalan modelin kullanıcı yorumları da ürünün hakkını fazlasıyla veriyor.

'Size diş üzerine uygulanan baskı miktarının az yada çok olması gibi uyarıda bulunuyor. Dişlerinizin doğru fırçalanması için yönlendirme yapıyor. Özellikle kızım için aldım ve gayet memnun.'

'Oral-B Genius X 20000'den sonra kullanmaya başladım. Sunduğu yeni teknolojilerle birlikte, verdiği temizlik hissi çok daha fazla. Akıllı şarj cihazı da temizlik deneyimine pozitif katkı sağlıyor. Yani Oral-B yeni nesil akıllı diş fırçası ile işini çok daha iyi yapıyor. Özellikle 3 saatten daha az sürede şarj olması ve 5 dk'lık şarjla kullanma imkanı önemli.'

'Gerçekten diş fırçalamak bu makine ile bir zevke dönüşüyor.

'Daha basit bir otomatik fırça kullanıyordum ama 6 aydır bu ürünü alıp almama konusunda kararsızdım. Şimdi iyi ki almışım diyorum.

'Fırçalama esnasında rehberlik etmesi muhteşem bir özellik nereye özen gösterdiniz nereye göstermediniz gösteriyor. Normalde fırçalarken ben arka dişler dişler tamam deyip bitiriyordum uygulama siz fırçaladıkça dişleri beyazlaştırıyor. Oyun gibi :) Resmen hırs yapıyorum her yeri bembeyaz yapacağım diye. Kesinlikle diş fırçalama işini benim için eğlenceli hale getirdi.'

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Almak isteyenler için hemen fiyatını da belirtelim. Şu anda Amazon'dan 12.459 TL'ye güvenle satın alabilirsiniz

Oral-B iO 10 Kozmik Siyah Elektrikli/Şarjlı Diş Fırçası

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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