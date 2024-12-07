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Xiaomi Bluetooth Kulaklıktan Güvenlik Kamerasına : Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

etiket Xiaomi Bluetooth Kulaklıktan Güvenlik Kamerasına : Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
07.12.2024 - 10:31

Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. Evinizde yokken endişelerinizi minimuma indirecek iç mekan güvenlik kamerasından Xiaomi TV Stick'e... En çok satın alınan akıllı saatten, en çok satılan tablete... Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri. 

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'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 06.12.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Xiaomi Redmi Buds 4 Active Bluetooth Kulaklık

Xiaomi Redmi Buds 4 Active Bluetooth Kulaklık

Kulak içi kulaklıklar arasında en çok satın alınan model karşınızda.

Fiyatı 629 TL.

Xiaomi Redmi Buds 4 Active Bluetooth Kulaklık

'Bu fiyata alınabilecek en iyi f/p kulaklık olduğunu düşünüyorum, sesin yüksekliğinden memnunum ki orta derecede açmam yeterli oluyor. Kulaklığın duruşu aşırı rahat ve düşmüyor. Sesi bass açısından daha iyi olabilirdi ama bu kişiden kişiye değişir. Ben beklediğimi aldım ve memnun kaldım.'

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Samsung HW-C450/TK Soundbar

Samsung HW-C450/TK Soundbar

Çok iyi ses kalitesine sahip olan tam bir fiyat performans ürünü.

Fiyatı 4799 TL.

Samsung HW-C450/TK Soundbar

'1+1 ev için çok çok fazla diyebilirim. Bu kadar kalite beklemiyordum beni epey şaşırttı. Tam bir fiyat performans ürünü.'

Çok satan elektronik ürünlerin hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Xiaomi Mi TV Stick

Xiaomi Mi TV Stick

Eski nesil televizyonlarınızı akıllı televizyona dönüştürecek pratik bir ürün.

Fiyatı 1499 TL.

Xiaomi Mi TV Stick

'Tv box'dan hiçbir farkı yok. Kullanımı çok pratik ve kolay. Stick bir adaptör bağlantısı ise enerji alıyor ve buna ait kablo bana göre kısa biraz daha uzun olabilirdi. Uygulamalar düzgünce açılıyor, Sesli komut sistemi de hızlı çalışıyor. İnternette kopma vs hiç olmadı. Ben memnun kaldım.'

Çok satan elektronik ürünlerin hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Samsung Galaxy Tab A9 Plus Tablet

Samsung Galaxy Tab A9 Plus Tablet

Karşınızda en çok satın alınan tablet.

Fiyatı 5437 TL.

Samsung Galaxy Tab A9 Plus Tablet

'Yoğun işler yapmayacaksanız gayet uygun ve güzel bir tablet internetten kolay kolay teknolojik alışverişler yapamam korkarım. Bu siparişim de öyleydi ama sorunsuz elime ulaştı hızlı bir şekilde. Tablete gelecek olursak dediğim gibi her şey için uygun video izleyin word'de yazı yazın kasma problemi olmuyor. Geldiği gibi bir sürü uygulama yükleyip güncellemeleri yaptım ilk aldığım gibi hala. Tavsiye ederim iş görüyor. Satıcıya da teşekkür ediyorum.'

En çok satılan tabletlerin hepsini görmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Xiaomi Redmi Watch 3 Active Akıllı Saat

Xiaomi Redmi Watch 3 Active Akıllı Saat

Karşınızda en çok satın alınan akıllı saat.

Tam bir fiyat performans ürünü.

Fiyatı 1299 TL.

Xiaomi Redmi Watch 3 Active Akıllı Saat

'Bu tip saatlerden talep edilebilecek hemen her şeyi karşılıyor. Ben aldım, test ettikten sonra ailedeki diğer 3 kişiye de ihtiyaç oldukça aldık. Ürün iyi, net, sağladığı kolaylıklar da güzel. '

En çok satın alınan akıllı saatlerin hepsini görmek isterseniz, buraya tıklayabilirsiniz.

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Xiaomi Akıllı Kamera C400

Xiaomi Akıllı Kamera C400

Gece görüşü ile kullanıcılarından övgüleri toplayan C400 iç mekan güvenlik kamerası, daha hızlı profil algılama ve otomatik izleme ve kayıt sağlamak için yeni bir AI İnsan Tespit Algoritması kullanırken, gelişmiş doğruluk için yanlış alarmları etkili bir şekilde filtreler.

Fiyatı 1532 TL.

Xiaomi Akıllı Kamera C300

'Gece ve gündüz görüntüleri çok iyi. Özellikle mevcut sistemde sıkıntı yaşadığım gece görüşü C400 ile seviye atladı. Hiç ışık olamayan odada bile gayet net görüntü veriyor. Ayrıca ses alışverişi de gayet yeterli. Bu ürünü test ettikten sonra tüm odalarda kullanmak üzere 4 tane daha sipariş verdim. '

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Philips XC8349/01 Aqua Plus Kablosuz Şarjlı Dik Süpürge

Philips XC8349/01 Aqua Plus Kablosuz Şarjlı Dik Süpürge

Islak ve kuru kullanım için uygun olan şarjlı süpürge 80 dakika çalışma süresine sahip.

Fiyatı 13.679 TL.

Philips XC8349/01 Aqua Plus Kablosuz Şarjlı Dik Süpürge

'%40 şarj ile turbo modda hem salonu hem mutfağı gayet güzel süpürdü. Şimdilik eksik bir tarafını görmedim. Bu fiyata alınabilecek en güzel ürün.'

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Gemmac Astronot Galaxy Projektör

Gemmac Astronot Galaxy Projektör

Çocukların bayıldığı bir gece lambası...

Astronot galaksisi gece lambası projektörü, çocuk odasındaki duvarda ve tavanda fantastik bir bulutsu ve yıldızlı gökyüzü yansıtır, geceleri rahat bir uyku ve rahatlama hissi yaratır. 

Karanlıktan korkan çocukların ve bebeklerin daha iyi uyumasına yardımcı olur.

Fiyatı 619 TL.

Gemmac Astronot Galaxy Projektör

'Tam istediğimiz gibi. Oğlum bayıldı. Çok kaliteli. Piyasadakiler çok sağlam değil, onların aksine çok kaliteli çok dayanıklı. Satıcıya ayrıca teşekkürler.'

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Duracell Optimum AAA İnce Kalem Pil (8’li Paket)

Duracell Optimum AAA İnce Kalem Pil (8’li Paket)

Pil denince de ondan iyisi yok.

Uygun fiyata bulunca stoklayanlar sayesinde her zaman listenin zirvesinde.

Fiyatı 209 TL.

Duracell Optimum AAA İnce Kalem Pil (8’li Paket)

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Apple AirTag

Apple AirTag

Kayıp eşya bulucular içinde en çok satan her zamanki gibi Apple AirTag olmuş.

Fiyatı 1043 TL.

Apple AirTag

'İçerisinden Duracell pil çıkıyor. Kurulumu oldukça basit. Konumu algılaması tam isabet gösteriyor. Sesi çal dediğinizde herhangi bir sıkıntı yok.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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