Xiaomi Bluetooth Kulaklıktan Güvenlik Kamerasına : Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!
Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. Evinizde yokken endişelerinizi minimuma indirecek iç mekan güvenlik kamerasından Xiaomi TV Stick'e... En çok satın alınan akıllı saatten, en çok satılan tablete... Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri.
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Bu içerik 06.12.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Xiaomi Redmi Buds 4 Active Bluetooth Kulaklık
Samsung HW-C450/TK Soundbar
Xiaomi Mi TV Stick
Samsung Galaxy Tab A9 Plus Tablet
Xiaomi Redmi Watch 3 Active Akıllı Saat
Xiaomi Akıllı Kamera C400
Philips XC8349/01 Aqua Plus Kablosuz Şarjlı Dik Süpürge
Gemmac Astronot Galaxy Projektör
Duracell Optimum AAA İnce Kalem Pil (8’li Paket)
Apple AirTag
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