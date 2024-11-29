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Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

etiket Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
29.11.2024 - 20:33

Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman hemen buraya. Bu haftanın en çok satılan ve en çok okunan kitaplarını fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Favori türünüzü seçin ve kitabı hemen sepete ekleyin. Merak etmeyin Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur bile...

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Bu içerik 29.11.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Ölmek İstiyorum Ama Tteokbokki de Yemek İstiyorum

Ölmek İstiyorum Ama Tteokbokki de Yemek İstiyorum

Bir yayınevinin sosyal medya yöneticiliğini başarıyla üstlenen Baek Sehee’nin hayatında her şey yolunda gitmektedir; ta ki depresyon nedeniyle psikiyatristle görüşmeye başlayana dek.

Kısmen anı, kısmen kişisel gelişim kitabı olan Ölmek İstiyorum Ama Tteokbokki de Yemek İstiyorum, depresif ve zor zamanlarda elinizin altında bulundurmanız gereken bir rehber.

Fiyatı 60 TL.

Ölmek İstiyorum Ama Tteokbokki de Yemek İstiyorum

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Hayat İmkansız - Matt Haig

Hayat İmkansız - Matt Haig

Dünya çapında bir yayıncılık hadisesine dönüşen Gece Yarısı Kütüphanesi'nin yazarından umudun ve yeni başlangıçların dönüştürücü gücüne dair enfes bir roman.

Fiyatı 139 TL.

Hayat İmkansız - Matt Haig

'Elinizden bırakamayacağınız harika bir kitap.'

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Benim Biricik Hayatım - Jennifer Mathieu

Benim Biricik Hayatım - Jennifer Mathieu

Bu kitapta, bir genç kızın muhafazakar baskılar ve modern dünya arasında yaşadığı sıkışmaya tanık olacaksınız.

Rachel Walker'ın tüm hayatı çoktan planlanmıştı. Ne okuyacağına, nerelere gidebileceğine, ne giyeceğine ve hatta nasıl biriyle evleneceğine bile karar verilmişti. Ona dair her şeyin idaresi, ailesinin ve cemaatin sorumluluğundaydı. Fakat özellikle uzak tutulduğu dünyaya dair bitmeyen merakını bastırmakta zorlanıyordu.

Fiyatı 109 TL.

Benim Biricik Hayatım - Jennifer Mathieu

'Güzel kitaptı beni etkiledi, dili akıp gidiyor, okuması keyifli. Öneririm.'

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Çiftçinin Savaşı: Altın Muhafızlar Serisi Üçüncü Kitap

Çiftçinin Savaşı: Altın Muhafızlar Serisi Üçüncü Kitap

Düşmanlarla dolu bir orman, zorluklarla sınanan beklenmedik bir dostluk.

Craig'in hayatta istediği tek bir şey vardı: Meşhur Altın Muhafızlar'a katılmak. İki yıl boyunca Kuzey'in cehennem sıcaklarında savaşmış, Prens Baldair'in gözdesi Raylynn Westwind'den aldığı eğitime hiç şikayet etmeden bütün benliğini vermişti. Şimdiyse onu hayallerine ulaştırabilecek özel bir görevi yerine getirme şansı geçmişti eline. Hiçbir şey yoluna çıkamazdı artık. Hele de çaylağın teki, hiç.

Fiyatı 75 TL.

Çiftçinin Savaşı: Altın Muhafızlar Serisi Üçüncü Kitap

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Mavi Çiçek - Penelope Fitzgerald

Mavi Çiçek - Penelope Fitzgerald

Mavi Çiçek, on sekizinci yüzyılın sonunda, Leipzig ile Berlin arasındaki taşra ve üniversite kentlerinde geçen ve sonradan döneminin en büyük romantik şair ve düşünürlerinden olan Novalis'e dönüşecek genç kız Fritz von Harderberg'in öyküsü.

Fiyatı 120 TL.

Mavi Çiçek - Penelope Fitzgerald

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İntermezzo - Sally Rooney

İntermezzo - Sally Rooney

Başka insanların talepleri bitmez, yalnızca çoğalır.

Hep daha karmaşık, daha zordur.Bu da, diye düşünüyor, daha çok hayat, hayatın hep daha fazlası demenin bir başka yolu.

Fiyatı 195 TL.

İntermezzo - Sally Rooney

'Popülerliği bittikten sonra okumak için aldım en uygun Amazon'da indirime girmişti.'

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Mobius - Adam Fawer

Mobius - Adam Fawer

Bir cümle hayatını kurtarabilir.

Gelecekten geliyorsa.

Üstelik kendi el yazınla!

Fiyatı 216 TL.

Mobius - Adam Fawer

'Kitap çok güzel başladı. Konu gayet modern ve heyecan verici. Benim gibi yazılım dünyasının içinde biri için terminoloji ve ofis entrikaları çok bildik, çok tanıdık…'

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Vücudunuz Hayır Diyorsa: Duygusal Stresin Bedelleri

Vücudunuz Hayır Diyorsa: Duygusal Stresin Bedelleri

Dr. Gabor Mate zihin ile bedenin aslında nasıl bir bütün oluşturduğunu» hastalarının yaşamöyküleri aracılığıyla ve herkesin anlayabileceği bilimsel veriler ışığında açıklıyor. Zihin ile bedenin etkileşimine, yaşam boyu hastalıkta ve sağlıkta duygularla fizyolojinin ayrılmaz bütünlüğüne dikkat çekerken, multipl skleroz, romatizma, kanser, Alzheimer vaka analizlerinden çarpıcı örnekler sunuyor. Sağlığını geri kazanmak ve korumak isteyen herkes için vazgeçilmez bir okuma.

Fiyatı 216 TL.

Vücudunuz Hayır Diyorsa: Duygusal Stresin Bedelleri

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Cesur Fırfır - Angela McAllister

Cesur Fırfır - Angela McAllister

Akıllı ve iyi kalpli minicik bir kahraman olan Fırfır'ın masalı çocuklarımıza cesaretin gerçek anlamını öğretiyor. Ormanda kaybolan Fırfır, hiç ummadığı birinden yardım alır ve evine kavuşur. Ancak kısa süre sonra onun da birini kurtarması gerekecektir. Ufacık bir oyuncak tavşan olan Fırfır'ın ormandaki maceraları çok heyecanlı.

Fiyatı 20 TL.

Cesur Fırfır - Angela McAllister

'Yardımlaşmayı çok güzel anlatan bir kitap.'

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Yırtıcı Kuşlar Zamanı: Bir Başkomser Nevzat Kitabı

Yırtıcı Kuşlar Zamanı: Bir Başkomser Nevzat Kitabı

Ahmet Ümit'in sevilen kitabı yine listemizde.

Fiyatı 201 TL.

Yırtıcı Kuşlar Zamanı: Bir Başkomser Nevzat Kitabı

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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