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Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

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etiket Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
23.11.2024 - 10:31

Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman hemen buraya. Bu haftanın en çok satılan ve en çok okunan kitaplarını fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Favori türünüzü seçin ve kitabı hemen sepete ekleyin. Merak etmeyin Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur bile...

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Bu içerik 22.11.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Kalk, Çalış, Başarısız Ol!: Hayatta Sana Anlatılmayan Gerçekler

Kalk, Çalış, Başarısız Ol!: Hayatta Sana Anlatılmayan Gerçekler

Bu kitabı satın alıp almamaya ilişkin birkaç saniye içerisinde vereceğiniz karar, hayatınızda bir dönüm noktası olacak. Çünkü bu kitap bugüne kadar sizlerden saklanan tüm gerçekleri yüzünüze çarpacak. 

Fiyatı 117 TL.

Kalk, Çalış, Başarısız Ol!: Hayatta Sana Anlatılmayan Gerçekler

'Rastgele bir kısımdan başladım (şans) ve çok beğendim. Sonrasında birkaç oturumda bitirdim. Fen bilimleri, sosyal bilimleri bazen hakir görürler ama uluslararası literatürde çok güzel ve hayatı anlamlandırmak için önemli olan ve bizim de haberdar olmamızı bekleyen binlerce çalışma olmalı. Hayatımızı ve kariyerimizi doğrudan ilgilendiren çalışmalardan güzel bir derleme olmuş. Hocamızın eline sağlık. Ben de mühendislik tarafındayım ama sosyal bilimleri hakir görenlerden değilimdir :)' 

Çok satan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Kadınlar Ülkesi

Kadınlar Ülkesi

Kadınlar Ülkesi kadınların neler yapabileceğini incelik ve zarafetle anlatan, gülümseten bir ütopya.

Fiyatı 57 TL.

Kadınlar Ülkesi

'Kadınların gücünü ve sadece kadınların olduğu ütopik bir ülke düşünün. Güzel bir kitaptı.'

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Dakikalar İçinde Atatürk ve Dünyası - Askeri Siyasi ve Özel Hayatı

Dakikalar İçinde Atatürk ve Dünyası - Askeri Siyasi ve Özel Hayatı

İlber Ortaylı'dan harika bir eser.

Dakikalar İçinde Atatürk ve Dünyası, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumundan yetiştiği Selanik kentine, ailesine, askerlik yaşamına, özel hayatına, Milli Mücadele'ye; İnönü Muharebelerine, Büyük Taarruz'a, Cumhuriyet'in kuruluşuna, Lozan ve Montreux'ye, çok partili hayata geçiş dönemine, devrimlere, Atatürk'ün kitap sevgisine, çocuklarla ilişkisine ve ölümüne kadar yaşamının her yönüyle inceliyor. 

Fiyatı 61 TL.

Dakikalar İçinde Atatürk ve Dünyası - Askeri Siyasi ve Özel Hayatı

'Hem taşıması kolay hem de Atatürk'ün hayat hikayesi hakkında yazılmış bence sıkmayan çok başarılı bulduğum bir kitap.'

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Gece Yarısı Kütüphanesi

Gece Yarısı Kütüphanesi

Matt Haig'in en sevilen eserlerinden biri, uzun süredir listemizde olmayı başaran bir kitap.

Okunması gereken bir eser.

Fiyatı 128 TL.

Gece Yarısı Kütüphanesi

'Pişmanlıklarla dolup taşan, yaşamayı artık güç bulan insanların okumasını özellikle tavsiye ediyorum.'

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İntibah - Namık Kemal

İntibah - Namık Kemal

'İntibah' Namık Kemal'in kaleme aldığı ve Türk edebiyatının ilk büyük romanı olarak kabul edilen önemli bir eserdir. 'Günümüz Türkçesiyle' serisinin dördüncü kitabı olarak yeniden düzenlenen bu klasik eser, okuyuculara daha anlaşılır ve akıcı bir dilde sunulmaktadır. 

İntibah, aşk, ihanet ve toplumsal değerler gibi temaları derinlemesine işlerken, Namık Kemal'in güçlü anlatımı ve karakter tasvirleriyle okuyucuları etkileyici bir yolculuğa çıkarır.

 Bu kitap, hem edebiyat tutkunları hem de klasik eserleri keşfetmek isteyen yeni nesil okuyucular için mükemmel bir kaynaktır. Türk edebiyatının köşe taşlarından biri olan 'İntibah,' her kütüphanede bulunması gereken bir başyapıttır.

Fiyatı 37 TL.

İntibah - Namık Kemal

'Kesinlikle okumalısınız özellikle liseye gidenler.'

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Kayıp Zamanın İzinde - Swann'ların Tarafı

Kayıp Zamanın İzinde - Swann'ların Tarafı

Kıskançlık, yalan, bekleyiş, müziğin dili, Champs-Elysées’de karlı günler, Gilberte, hayal kırıklığı, umut... Çaya batırılan bir madlenle yeniden yakalanan, belleğin yaratıcı gücüyle yeniden canlandırılan bir geçmiş...

Fiyatı 130 TL.

Kayıp Zamanın İzinde - Swann'ların Tarafı

'Kargo ve paketleme iyiydi. Proust’a aşık oldum bu kitapla.'

Çok satan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Kralın Laneti - Will Heinrich

Kralın Laneti - Will Heinrich

Son derece titizlikle işlenmiş, tüyler ürpertici bu çağdaş roman, insan ruhunun kötücül doğasını ve karanlık köşelerini keşfe çıkıyor. Olayların sadece karakterler arasında değil, aynı zamanda gizliden gizliye okurla karakterlerin arasında da geçtiği kitaplardan olan Kralın Laneti, Zeynep Enez’in çevirisiyle okurlarıyla buluşuyor.

Fiyatı 101 TL.

Kralın Laneti - Will Heinrich

'Anlattığı konu ve konuyu işleyişi açısından çok beğendim bir kitap oldu. Ayrıca çok akıcıydı.'

Çok satan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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İntermezzo - Sally Rooney

İntermezzo - Sally Rooney

Başka insanların talepleri bitmez, yalnızca çoğalır.

Hep daha karmaşık, daha zordur.Bu da, diye düşünüyor, daha çok hayat, hayatın hep daha fazlası demenin bir başka yolu.

Fiyatı 210 TL.

İntermezzo - Sally Rooney

'Popülerliği bittikten sonra okumak için aldım en uygun Amazon'da indirime girmişti.'

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Dakikalar İçinde Dünya Tarihi: Anında Açıklanan 200 Önemli Tarihi Olay

Dakikalar İçinde Dünya Tarihi: Anında Açıklanan 200 Önemli Tarihi Olay

Görseller eşliğinde 200 önemli tarihi olay, dönem ve şahsiyet üzerinden bir dünya tarihi okuması.

Fiyatı 66 TL.

Dakikalar İçinde Dünya Tarihi: Anında Açıklanan 200 Önemli Tarihi Olay

'Boyutu avuç içi kadar, içerisindeki bilgiler objektif bir dil ile yazılmış, serinin başka kitaplarıyla beraber masama koydum arada açıp rastgele kısımlarını okuyorum.'

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Babil - R. F. Kuang

Babil - R. F. Kuang

Fantastik kitap sevenler için...

Babil acımasız, nazik, destansı ve samimi; hem bir aşk mektubu hem de bir savaş ilanı.

Fiyatı 270 TL.

Babil - R. F. Kuang

'Çok güzel kitap merakla okuyacağım.'

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İnsanın Anlam Arayışı - Viktor E. Frankl

İnsanın Anlam Arayışı - Viktor E. Frankl

20. yüzyılın önde gelen psikiyatrlarından Viktor Frankl, otuzun üzerinde yabancı dile çevrilen ve bütün dünyada 12 milyondan fazla satan İnsanın Anlam Arayışı'nda, kurucusu olduğu logoterapinin ilkelerini, İkinci Dünya Savaşı sırasında bir toplama kampındaki deneyimleri eşliğinde anlatmaktadır. 

Fiyatı 119 TL.

İnsanın Anlam Arayışı - Viktor E. Frankl

'Bence tek kelimeyle muhteşem. İlk bölüm, yazarın Nazi kamplarında yaşadığı tecrübesini anlatıyor. İkinci bölüm ise buradan çıkarılan tecrübe, kendi fikirleri ve hayat için çözüm önerileri sunuyor.'

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Geçen haftanın çok satan kitapları da aşağıda...

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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