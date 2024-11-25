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Efsane Cuma Fırsatı: Delonghi Magnifica Evo Çekirdekten Fincana Kahve Makinesi İndirimde!

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etiket Efsane Cuma Fırsatı: Delonghi Magnifica Evo Çekirdekten Fincana Kahve Makinesi İndirimde!

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
25.11.2024 - 15:09

Delonghi Magnifica Evo Çekirdekten Fincana Kahve Makinesi, kahve keyfinizi bir üst seviyeye taşıyor. Çekirdekten fincana taze kahve deneyimi sunarken, farklı aromaları keşfetmeniz için ideal bir seçenek. Şimdi mutfaklarınızın yıldızı olmaya hazır!

Bu içerik 25.11.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Delonghi Magnifica Evo, kahve çekirdeklerini öğütüp anında hazırlayarak taze ve zengin aromalı kahve deneyimi sunar. Sezgisel dokunmatik ekranı sayesinde kahve hazırlamak hiç olmadığı kadar kolay ve hızlı!

Delonghi Magnifica Evo, kahve çekirdeklerini öğütüp anında hazırlayarak taze ve zengin aromalı kahve deneyimi sunar. Sezgisel dokunmatik ekranı sayesinde kahve hazırlamak hiç olmadığı kadar kolay ve hızlı!

Espresso’dan cappuccino’ya kadar 5 farklı kahve türü hazırlayabilir, aromayı damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Her fincanda size özel bir kahve keyfi için yoğunluğu ve sıcaklığı istediğiniz gibi düzenleyin.

Espresso’dan cappuccino’ya kadar 5 farklı kahve türü hazırlayabilir, aromayı damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Her fincanda size özel bir kahve keyfi için yoğunluğu ve sıcaklığı istediğiniz gibi düzenleyin.

En sevdiğiniz sütlü kahveler için profesyonel seviyede süt köpüğü hazırlayan sistem, kahve keyfinizi tamamlar. Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalarıyla temizlik zahmetini ortadan kaldırarak her zaman hazır bir makine sunar.

En sevdiğiniz sütlü kahveler için profesyonel seviyede süt köpüğü hazırlayan sistem, kahve keyfinizi tamamlar. Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalarıyla temizlik zahmetini ortadan kaldırarak her zaman hazır bir makine sunar.

DeLonghi Magnifica Evo ve diğer indirimli kahve makinelerini burada bulabilirsiniz.

Bütün indirimleri burada bulabilirsiniz.

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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