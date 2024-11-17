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Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

etiket Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
17.11.2024 - 18:08

Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman hemen buraya. Bu haftanın en çok satılan ve en çok okunan kitaplarını fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Favori türünüzü seçin ve kitabı hemen sepete ekleyin. Merak etmeyin Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur bile...

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Bu içerik 17.11.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Yırtıcı Kuşlar Zamanı: Bir Başkomser Nevzat Kitabı - Ahmet Ümit

Yırtıcı Kuşlar Zamanı: Bir Başkomser Nevzat Kitabı - Ahmet Ümit

Yırtıcı Kuşlar Zamanı'nda Ahmet Ümit Türkiye'nin yıllardır mustarip olduğu toplumsal hastalıkların röntgenini çekiyor.

Fiyatı 215 TL.

Yırtıcı Kuşlar Zamanı: Bir Başkomser Nevzat Kitabı

'Eşim için aldım. Tüm Ahmet Ümit kitaplarını okumuş bunun da heyecanlı olduğunu söylüyor.'

Çok satan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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İntermezzo - Sally Rooney

İntermezzo - Sally Rooney

Tek oturuşta çok fazla sayfa okuyabildiğim nadir kitaplardandı. Anlatım aşırı akıcı ve asla sıkmıyor. 

Uzun süre kitap okumadıysanız tekrar kitap okuma alışkanlığınızı bu kitapla hemen yakalayabilirsiniz :)

Fiyatı 209 TL.

İntermezzo - Sally Rooney

Çok satan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Gofret ile Babası - Ian Whybrow

Gofret ile Babası - Ian Whybrow

Bu hareketli ve eğlenceli masal miniklere aile sevgisinin önemini öğretiyor.

Fiyatı 14 TL.

Gofret ile Babası - Ian Whybrow

'5.5 yaşındaki oğlumun en sevdiği kitaplar arasına girmeyi başardı ben de okurken çok zevk alıyorum tavsiye edilir.'

Çok satan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Mutlu Yaşam Üzerine - Yaşamın Kısalığı Üzerine - Lucius Annaeus Seneca

Mutlu Yaşam Üzerine - Yaşamın Kısalığı Üzerine - Lucius Annaeus Seneca

Mutlu Yaşam Üzerine ve Yaşamın Kısalığı Üzerine'de Seneca doğaya uyumlu yaşama mecburiyetini çeşitli açılardan ve yaşadığı dönemden örnekler vererek ele alır. İlham verici bu iki metin, Stoacılığın Roma döneminde nasıl bir yaşam anlayışını salık verdiğine dair soruların yanıtlarını da barındırır.

Fiyatı 26 TL.

Mutlu Yaşam Üzerine - Yaşamın Kısalığı Üzerine

'Çok akıcı, yaşamanın ya da ânın kıymetini bilmemizi anlatan keyifli bir kitap. Kesinlikle herkesin kitaplığında olmalı.'

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Dakikalar İçinde Dünya Tarihi - Dorothy Ail

Dakikalar İçinde Dünya Tarihi - Dorothy Ail

İlk uygarlıklardan Ortaçağ'a, Devrimler Çağı'ndan yirminci yüzyıla uzanan bir yolculuk... Görseller eşliğinde 200 önemli tarihi olay, dönem ve şahsiyet üzerinden bir dünya tarihi okuması.

Fiyatı 66 TL.

Dakikalar İçinde Dünya Tarihi

'Ben bu serinin tüm kitaplarını aldım çünkü şöyle bir göz atıp kısa kısa bilgiler almak için gerçekten çok güzel bir seri her konuda sadece bir sayfa var bu kesinlikle bilgilendirici bir kitap değil sadece kısa bilgiler edinip sonra o bilgileri başka kaynaklardan araştırıp daha çok bilgi edinebileceğiniz bir kaynak.'

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Ölmek İstiyorum Ama Tteokbokki de Yemek İstiyorum - Baek Sehee

Ölmek İstiyorum Ama Tteokbokki de Yemek İstiyorum - Baek Sehee

Baek devamlı bir üzüntü, kaygı ve kendinden şüphe duyma hâli içindeyken, çevresine karşı da son derece yargılayıcıdır. İşyerinde ve sosyal çevresinde duygularını gizlemekte ustadır; yaşam tarzının gerektirdiği sakinliği göstermek ise onun için çocuk oyuncağıdır. Ancak tüm bu çaba onu yorucu, bunaltıcı bir boşluğa sürükler ve derin ilişkiler kurmasını engeller. Bunun normal olamayacağını düşünür, hayat buysa eğer, bu normal olamaz.

Fiyatı 60 TL.

Ölmek İstiyorum Ama Tteokbokki de Yemek İstiyorum

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Borç: İlk 5000 Yıl - David Graeber

Borç: İlk 5000 Yıl - David Graeber

Para, borç, armağan ve din üzerine derin düşüncelerden oluşan benzersiz bir kitap bu.

Fiyatı 248 TL.

Borç: İlk 5000 Yıl - David Graeber

'Ufuk açıcı bir kitap.'

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Yaşamak Cesaret İster - Yılmaz Özdil

Yaşamak Cesaret İster - Yılmaz Özdil

Yaşamak cesaret ister, hele ki ulusal marşın “korkma” diye başlıyorsa, hayata karşı cesur olmak gerekir... Umudunuzu yitirdiğinizde, geleceğe dair karamsar olduğunuzda, bu kitaba sarılın, mücadelesi ilham veren insanlarımızdan güç bulacaksınız, eminim.

Fiyatı 154 TL.

Yaşamak Cesaret İster - Yılmaz Özdil

'Bir Yılmaz Özdil klasiği. Mutlaka okuyun...'

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Benim Olağanüstü Akıllı Arkadaşım - Elena Ferrante

Benim Olağanüstü Akıllı Arkadaşım - Elena Ferrante

“Benim Olağanüstü Akıllı Arkadaşım' sürükleyici, kalabalık, geniş bir olgunlaşma romanı.

Fiyatı 211 TL.

Benim Olağanüstü Akıllı Arkadaşım

'O kadar güzel bir arkadaşlık romanı ki, bu seriye başlamak için uzun süredir bekliyordum devamını da okuyacağım.'

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Yeni Soyadının Hikayesi - Elena Ferrante

Yeni Soyadının Hikayesi - Elena Ferrante

Serinin ikinci kitabı...

Gençlik döneminden yetişkinliğe doğru yol alan iki genç kadın, dolu dolu yaşamayı seçmekle bu duyguların sarkacında gidip gelerek, onları en etkili, en şiddetli halleriyle tecrübe ediyor.

Fiyatı 255 TL.

Yeni Soyadının Hikayesi

'Napoli romanlarının ikinci kitabı Yeni Soyadının Hikayesi'ni bitirdim ve bunu ilkinden daha çok sevdim. Sanırım kahramanlar benim yaşıma yaklaştıkça daha çok yaşamlarına dahil oldum. İlk kitap Lala'nın evlenmesiyle bitmişti buysa 1966'da Elena'nın Lala'nın emaneti defterleri Arno Nehri'ne atışıyla açılıyor. Bir tarafta Lala'nın hayatındaki sarsıcı gelişmeleri okuyoruz; evliliğinin sorunları, yaz tatili ve Nino ile aşk kaçamakları...'

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Peynirimi Kim Kaptı? - Spencer Johnson

Peynirimi Kim Kaptı? - Spencer Johnson

Peynirimi Kim Kaptı? değişimle ilgili tüm gerçekleri; kahramanları bir labirentte karınlarını doyuracak 'Peynir'i arayan dört sevimli karakter olan bir öyküyle anlatıyor. Peynir, elde etmeye çalıştığımız isteklerimizin simgesi. Labirent ise, bu isteklerimizin peşine düştüğümüz yeri temsil ediyor.

Fiyatı 113 TL.

Peynirimi Kim Kaptı? - Spencer Johnson

'Değişimi ne kadar çabuk fark edersen o kadar çabuk yola koyulabilirsin. Okunması gereken çok güzel bir kitap. Sayfa sayısına değil içerisinde barındırdıklarına odaklanın. Teşekkür ederim.'

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