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Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

etiket Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
10.11.2024 - 19:57

Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman hemen buraya. Bu haftanın en çok satılan ve en çok okunan kitaplarını fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Favori türünüzü seçin ve kitabı hemen sepete ekleyin. Merak etmeyin Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur bile...

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Bu içerik 14.11.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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İntermezzo - Sally Rooney

İntermezzo - Sally Rooney

Akıcı, kolay okunan bu kitap haftanın en çok satan kitabı. Uzun zaman sonra listenin birincisi değişti biz de şaşkınız...

Başka insanların talepleri bitmez, yalnızca çoğalır.

Hep daha karmaşık, daha zordur.

Bu da, diye düşünüyor, daha çok hayat, hayatın hep daha fazlası demenin bir başka yolu.

Fiyatı 211 TL.

İntermezzo - Sally Rooney

'Tek oturuşta çok fazla sayfa okuyabildiğim nadir kitaplardandı. Anlatım aşırı akıcı ve asla sıkmıyor. Amazon satıcısından da indirimli almıştım. Kısaca harika bir kitap. uzun süre kitap okumadıysanız tekrar kitap okuma alışkanlığınızı bu kitapla hemen yakalayabilirsiniz :)'

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Yırtıcı Kuşlar Zamanı: Bir Başkomser Nevzat Kitabı - Ahmet Ümit

Yırtıcı Kuşlar Zamanı: Bir Başkomser Nevzat Kitabı - Ahmet Ümit

Polisiye sevenlerin favorisi...

Fiyatı 213 TL.

Yırtıcı Kuşlar Zamanı - Ahmet Ümit

'Yine sürükleyici muhteşem bir kitap . Ahmet Ümit çok sevdiğim bir yazar zaten ve yeni kitabına da bayıldım.'

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Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

Aylarca çok satanların zirvesinden inmeyen o kitap...

Size hep ulaşılmaz görünen mutlu anları özlüyorsunuz. Evrendeki sonsuz zenginliğin bir parçası olmak ve onunla uyum içinde kalmak istiyorsunuz. Artık hayatın gerçek, bilgece sırlarından birini keşfetme zamanı geldi: Hissettiğiniz ya da düşündüğünüz her şey, bir rezonans alanı oluşturur ve hem sizi hem de çevrenizdekileri kalıcı olarak değiştirir.

Fiyatı 109 TL.

Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

'Benim gibi sabit fikirli birini bile ikna etti. Kitap dili akıcılığı şahane. İki günde bitti kitap. Bundan sonrası için de 'doğru istersen olur' u aldım. O da iki günde bitti.'

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Ulusların Düşüşü - Daron Acemoğlu & James Robinson

Ulusların Düşüşü - Daron Acemoğlu & James Robinson

Ulusların Düşüşü, tarih boyunca ulusların, özellikle de birbirine benzeyen ulusların ekonomik ve politik gelişmeleri arasında neden büyük farklılıklar olduğuna dair bir tartışma yürütüyor. Yazarlar kısaca 'Neden bazı ülkeler zenginken bazıları yoksuldur?' şeklinde bir soru ortaya atıp, köleci toplumlar, feodalizm, sömürgecilik, kapitalizm ve sosyalizm uygulamaları arasında ilginç ve çok öğretici bir yolculuğa çıkıyorlar.

Fiyatı 218 TL.

Ulusların Düşüşü - Daron Acemoğlu

'Yazarı Nobel aldı. Başka söze gerek yok ki!'

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Kalk, Çalış, Başarısız Ol!: Hayatta Sana Anlatılmayan Gerçekler - Behçet Yalın Özkara

Kalk, Çalış, Başarısız Ol!: Hayatta Sana Anlatılmayan Gerçekler - Behçet Yalın Özkara

Bu kitabı satın alıp almamaya ilişkin birkaç saniye içerisinde vereceğiniz karar, hayatınızda bir dönüm noktası olacak. Bu kitap bugüne kadar sizlerden saklanan tüm gerçekleri yüzünüze çarpacak. Bugüne kadar nasıl da gözlerinizin içine baka baka yalanlar söylendiğini göreceksiniz. Bugüne kadar ömrünüzü nasıl da bir aldatmaca içinde yaşadığınızı anlayacaksınız. Bu kitabı okuduktan sonra daha güzel bir hayatınızın olacağı iddiasında değilim. Ancak tüm hayal kırıklıklarınızı anlamlandırabilecek ve yeni hayatınızı artık gerçeklerin üzerine inşa edebileceksiniz.

Fiyatı 117 TL.

Kalk, Çalış, Başarısız Ol! - Behçet Yalın Özkara

'Tüm zemin ayağınızın altından kayıyor ve gerçek dünyaya adım atıyorsunuz. Elinize sağlık hocam kitap bir çırpıda bitti gerçekler ve çikolatadan sonra soğuk su iyi gidiyor :)'

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Dikkat Zengin Yapabilir - Cihat E. Çiçek

Dikkat Zengin Yapabilir - Cihat E. Çiçek

Ekonomik özgürlük yolunda ilk adımı şimdi atın! Sosyal medyada son zamanların en çok takip edilen ekonomi yorumcularından Cihat E. Çiçek büyük ilgi gören düzenli YouTube yayınlarının ardından tecrübelerini bir kitapta bir araya getirmeye karar verdi ve ortaya ekonomik özgürleşme yolunda pek çok kişinin ilham bulup fayda sağlayacağı bilgilendirici bir yol haritası çıktı. 

Fiyatı 149 TL.

Dikkat Zengin Yapabilir - Cihat E. Çiçek

Çok satan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Kemalyeri: Mustafa Kemal'in Çanakkale'de 9 Ay 13 Günü - Naim Babüroğlu

Kemalyeri: Mustafa Kemal'in Çanakkale'de 9 Ay 13 Günü - Naim Babüroğlu

Mustafa Kemal Atatürk’ü Çanakkale’de yok etmek isteyenlere karşı izi silinmeyecek bir tokattır bu belgesel-anlatı. Mustafa Kemal’in tokadıdır… Çanakkale Cephesi’nde göreve atandığı andan, ayrılışına kadar yaşadıklarının bir öyküsüdür. 

Fiyatı 161 TL.

Kemalyeri: Mustafa Kemal'in Çanakkale'de 9 Ay 13 Günü - Naim Babüroğlu

'Muhteşem bir eser.'

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Merdiven Altı Terapi - Deniz Dülgeroğlu

Merdiven Altı Terapi - Deniz Dülgeroğlu

Merdiven Altı Terapi kendi varlığını küçülte küçülte Kafka'nın Dönüşüm hikâyesindeki gibi bir sabah bunaltıcı düşlerden uyandığında kendisini devasa bir ütü masasına dönüşmüş olarak bulan bir kadının Orta Doğu'ya inat hayatı yaşama ve anlamlandırma hikayesi.

Fiyatı 157 TL.

Merdiven Altı Terapi - Deniz Dülgeroğlu

'Bence artık utanç yer değiştirmeli. Kırılan değil kıran sinmeli. Sesini duyurduğun için minnettarım ve seni çok seviyorum. Hem de olduğun halinde.'

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Dar Koridor: Devletler, Toplumlar ve Özgürlüğün Geleceği - Daron Acemoğlu & James Robinson

Dar Koridor: Devletler, Toplumlar ve Özgürlüğün Geleceği - Daron Acemoğlu & James Robinson

Dar Koridor okuru tarihte uzun bir yolculuğa çıkarıp özgürlüğün doğuşu, sürdürülebilirliği ve akıbeti hakkında çarpıcı sonuçlara ulaştırıyor.

Fiyatı 285 TL.

Dar Koridor - Daron Acemoğlu & James Robinson

'Ekonomi ve finans alanında ilgisi olan herkesin okumasını öneririm.'

Çok satan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Huzursuzluğun Kitabı - Fernando Pessoa

Huzursuzluğun Kitabı - Fernando Pessoa

Bugün sadece Portekiz edebiyatının değil tüm dünyanın en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen Huzursuzluğun Kitabı'ndaki her metin, kırık bir aynanın, gerçekliğin bir yanını yansıtan ve sonsuzca çoğaltan bir parçası...

Fiyatı 169 TL.

Huzursuzluğun Kitabı - Fernando Pessoa

'Pessoa'dan önce, Pessoa'dan sonra...'

Çok satan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Kara Keşiş - Anton Pavloviç Çehov

Kara Keşiş - Anton Pavloviç Çehov

Yazar bu öyküsünde delilik ile dâhilik arasındaki olası ilişkiye dikkat çeker. Çehov 1890’lı yılların başında, rüyasında tarlaların üzerinde uçan uğursuz bir kara keşiş görmüş, uyandığında onun hakkında yazmaya karar vermişti. Ortaya çıkan öykü, kimi zaman entelektüellere yönelik bir hiciv, kimi zaman da Çehov’un kendi korkularının alegorisi olarak değerlendirildi. Öyküyü mistisizmle ilişkilendirenler de oldu. Oysa yazar, yayıncı dostu Aleksey Suvorin’e yazdığı mektupta, melankoliye kapılmadan, “soğukkanlı bir tefekkür içinde” yazdığı Kara Keşiş için “tıbbi bir öykü” demişti. Çehov muhtemelen bir hekim olarak 19. yüzyılın sonlarında Rusya’da birçok megalomani vakası görmüş ve bu durumu çarpıcı bir kurguya dönüştürmüştü.

Fiyatı 19 TL.

Kara Keşiş - Anton Pavloviç Çehov

'Ne demişler ölüsü olan bir gün delisi olan her gün ağlar.'

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