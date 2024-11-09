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Kitap Kurtlarını Sevindirecek Haber: 2. Kitaba %50 İndirim Fırsatı Burada!

etiket Kitap Kurtlarını Sevindirecek Haber: 2. Kitaba %50 İndirim Fırsatı Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
09.11.2024 - 20:41

Kitap kurtlarını çok mutlu edecek bir haberimiz var. 30 Kasım'a kadar geçerli olan kampanyada Amazon Prime üyelerine özel indirimli kitapların ikincisi %50 indirimde! Sevdiğiniz kitapları almanın tam zamanı!

Prime üyelerine özel binlerce üründe harika fırsatlar ve indirimler Amazon'da! Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Atomik Alışkanlıklar

Atomik Alışkanlıklar

'Başucu kitabım oldu, birçok konuda düşüncelerimi 180 derece çevirmiş ve fikir katmış bir kitap, yazarını da takibe aldım tavsiye ederim.'

Fiyatı indirimde 181 TL.

Atomik Alışkanlıklar

Üstelik 2. kitaba da %50 İndirim fırsatı var.

%50 indirimle alabileceğiniz kitapların hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

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İnsanlığımı Yitirirken

İnsanlığımı Yitirirken

'Yaşarken 'bocalayan' herhangi bir kaybolmuş çocuk ruhlu koca adam gibi. Onun hayatta oradan oraya savrulmasını, yanlışlara yürüyüşünü ve çırpınışını görüyoruz kitapta. Eğer bu aralar pek mutlu hissetmiyorsanız, yerinizi amacınızı sorguladığınız evrelerde iseniz bence bu kitabı okumayı ertelemek sizler için daha iyi olacaktır. Japon edebiyatında çok tecrübeli olmasam da genel olarak okuduğum her öyküde okuru da yıpratan bir kasvetin varlığını inkar edemeyeceğim. Ayrıca kitabın sonunda okura yapılan bilgilendirme ve notlar inanılmaz iyiydi. Bu notları ve bilgilendirmede emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum.'

Fiyatı indirimde 49 TL.

İnsanlığımı Yitirirken

Üstelik 2. kitaba da %50 İndirim fırsatı var.

%50 indirimle alabileceğiniz kitapların hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

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İnsanın Anlam Arayışı

İnsanın Anlam Arayışı

'Bence tek kelimeyle muhteşem. İlk bölüm, yazarın Nazi kamplarında yaşadığı tecrübesini anlatıyor. İkinci bölüm ise buradan çıkarılan tecrübe, kendi fikirleri ve hayat için çözüm önerileri sunuyor. Gerçek hayattaki acıları tecrübe edip okuyucusuna anlatması en iyi kişisel gelişim kitaplarını bile geride bırakır.'

Fiyatı indirimde 111 TL.

İnsanın Anlam Arayışı

Üstelik 2. kitaba da %50 İndirim fırsatı var.

%50 indirimle alabileceğiniz kitapların hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

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Taş Kağıt Makas

Taş Kağıt Makas

'Artık okumam gerekiyordu:) Elimden bırakamadım. Tam her şeyi çözdüm dediğiniz an sonunda hiçbir şey çözemediğinizi anlıyorsunuz. Tahmininizden farklı biten bir gerilim romanı severek ve bir gecede okudum.'

İndirimde fiyatı 120 TL.

Taş Kağıt Makas

Üstelik 2. kitaba da %50 İndirim fırsatı var.

%50 indirimle alabileceğiniz kitapların hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Babil’in En Zengin Adamı

Babil’in En Zengin Adamı

'Zengin olmak, parasının değerini anlamak, parasına para katmak ve en önemlisi ilerleyen yaşlarda maddi olarak rahat etmek isteyenlerin mutlaka ama mutlaka okuması gerek. Bugüne kadar okuduğum en iyi ekonomi bütçe kitabi.'

Fiyatı 148 TL.

Babil’in En Zengin Adamı

Üstelik 2. kitaba da %50 İndirim fırsatı var.

%50 indirimle alabileceğiniz kitapların hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Her Yönüyle Felsefeyi Anlamak: Gelmiş Geçmiş En Büyük Filozofların Kullandığı Temel Kavramlar

Her Yönüyle Felsefeyi Anlamak: Gelmiş Geçmiş En Büyük Filozofların Kullandığı Temel Kavramlar

'Felsefe hakkında genel bilgiler basit anlaşılır ve akıcı bir şekilde anlatılıyor kitabı çok beğendim kesinlikle tavsiye ederim.'

Fiyatı indirimde 136 TL.

Her Yönüyle Felsefeyi Anlamak

Üstelik 2. kitaba da %50 İndirim fırsatı var.

%50 indirimle alabileceğiniz kitapların hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

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Zacharius Usta

Zacharius Usta

'Kitap gayet kısa. Ben 1 saat gibi bir sürede bitirdim. Kitabın ilgi çekici bir hikayesi var. Önemsenmeyecek bir fiyatı var. Çerez niyetine okunabilir. Öneririm…'

Fiyatı sadece 13 TL.

Zacharius Usta

Üstelik 2. kitaba da %50 İndirim fırsatı var.

%50 indirimle alabileceğiniz kitapların hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

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Ne Yaptığını Biliyorum

Ne Yaptığını Biliyorum

'Merak uyandıran, hangisi acaba diye düşündüren, bir oturuşta okunulabilecek bir kitap.'

Fiyatı 126 TL.

Ne Yaptığını Biliyorum

Üstelik 2. kitaba da %50 İndirim fırsatı var.

%50 indirimle alabileceğiniz kitapların hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

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Yüzyıllık Yalnızlık

Yüzyıllık Yalnızlık

'Babamdan aldığım geri dönüşle verdim puanı, kendisi anlata anlata bitiremiyor yıllardır kitabı ne kadar sevdiğini. Kırmızı Pazartesi’nin etkisini yıllarca üstünden atamamış biri olarak Marquez hakkında böyle olumlu bir geri dönüş mantıklı ve doğruluk payı yüksek geldi bana.'

Fiyatı 218 TL.

Yüzyıllık Yalnızlık

Üstelik 2. kitaba da %50 İndirim fırsatı var.

%50 indirimle alabileceğiniz kitapların hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

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On Kişiydiler - On Küçük Zenci

On Kişiydiler - On Küçük Zenci

'Harika bir kitap, polisiye sevenlerin okuması gerekiyor!'

Fiyatı indirimde 114 TL.

On Kişiydiler - On Küçük Zenci

Üstelik 2. kitaba da %50 İndirim fırsatı var.

%50 indirimle alabileceğiniz kitapların hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

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