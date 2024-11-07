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Bu Kış Soğuk Geçecek: İndirimli Isıtıcıları Seçtik!

etiket Bu Kış Soğuk Geçecek: İndirimli Isıtıcıları Seçtik!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
07.11.2024 - 20:28

Havalar soğumaya başladı ama biliyoruz ki bu daha fragman. Buz gibi soğuk havalar gelmeden indirimden ısıtıcınızı alın eksi derecelerde bile hep sıcacık kalın. Duvar tipi ısıtıcıdan kule tipi ısıtıcıya, ev için uygun modellerden iş yerlerine özel ısıtıcılara kadar her markadan farklı modelleri sizin için listeledik. Bakalım hangisi bütçenize en uygun seçim olacak?

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 07.11.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Ufo Erciyus Smart 2300 W Mobil Uyumlu Kule Tipi Isıtıcı

Ufo Erciyus Smart 2300 W Mobil Uyumlu Kule Tipi Isıtıcı

Kumandadan ısı ayarı yapılabilmesi ve şık tasarımı ile öne çıkan Ufo ısıtıcının yazılım üzerinden kontrol edilebilmesi ve zamanlayıcı özelliği çok beğeniliyor.

Fiyatı 6163 TL.

Ufo Erciyus Smart 2300 W Mobil Uyumlu Kule Tipi Isıtıcı

'Ofise gelmeden önce uygulama üzerinden açıyorum mis gibi sıcak ofise geliyorum. Zamanlayıcı özelliği de mevcut.'

İndirimdeki tüm ısıtıcıları görmek istersen buraya tıklayabilirsin.

Hepsiburada

Luxeva Smart-Fr Akıllı Karbon Infrared Ayaklı Isıtıcı

Luxeva Smart-Fr Akıllı Karbon Infrared Ayaklı Isıtıcı

Telefonla kontrol edebilme özelliği bulunan Luxeva ısıtıcının  yüksek ısıtma gücü ve malzeme kalitesi çok beğeniliyor.

Fiyatı 7267 TL.

Luxeva Smart-Fr Akıllı Karbon Infrared Ayaklı Isıtıcı

'2 adet aldım inanılmaz kaliteli. En düşük ayarda bile çok fazla sıcak yapıyor triplex evimde ısı pompası yeterli olmadığı için bu markayı araştırıp aldım alt kat 120 m2 salon ve mutfak 10 dakikada ısıttı. Verdiği sıcaklık çok konforlu çok keyifli. Küçük alanlarda en düşük ayarda bile uzun sureli açık tutulmaz sıcaklık aşırı derecede fazla. Çok memnunum.'

İndirimdeki tüm ısıtıcıları görmek istersen buraya tıklayabilirsin.

Hepsiburada

Mirkraft Square 2800 Watt Uzaktan Kumandalı Duvar Tipi Elektrikli Isıtıcı

Mirkraft Square 2800 Watt Uzaktan Kumandalı Duvar Tipi Elektrikli Isıtıcı

Uzaktan kumandası ile ortam sıcaklığını rahatça istediğiniz sürede kontrol edebilirsiniz.

Hem iç hem dış mekan için uygundur.

IP45 koruma sınıfı sayesinde elektrikli radyant ısıtıcınız her yönden gelen su püskürtmelerine ve bir milimetreden büyük çaplı katı yabancı maddelerin girişine karşı korunur.

Fiyatı 3450 TL.

Mirkraft Square 2800 Watt Uzaktan Kumandalı Duvar Tipi Elektrikli Isıtıcı

'Çok güçlü ısıtma özelliği var bütün odayı ısıtması için 5 dk yeterli oluyor. Severek kullanıyoruz parasını sonuna kadar hak ediyor, ilgili satıcı teşekkürler.'

İndirimdeki tüm ısıtıcıları görmek istersen buraya tıklayabilirsin.

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Minisan Sr-3000 Elektrikli Soba Infrared Isıtıcı

Minisan Sr-3000 Elektrikli Soba Infrared Isıtıcı

hızlı ısınma ve kolay kurulum özellikleriyle öne çıkan bütçe dostu model 20-25 metrekarelik alanları etkili bir şekilde ısıtmak için ideal.

Fiyatı 1199 TL.

Minisan Sr-3000 Elektrikli Soba Infrared Isıtıcı

'Ürün çok iyi kaliteli hiç düşünmeden alabilirsiniz kargo çok hızlı teslimat sağlam bir şekilde elime ulaştı paketleme çok güzel.'

İndirimdeki tüm ısıtıcıları görmek istersen buraya tıklayabilirsin.

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King KFI6272 Lilas Elektrikli Fanlı Isıtıcı

King KFI6272 Lilas Elektrikli Fanlı Isıtıcı

Tutma sapı ile kolaylıkla odadan odaya taşıyabileceğiniz ısıtıcı termostatlı ve soğuk hava özelliği bulunduğu için yaz kış kullanıma uygun.

Fiyatı 873 TL.

King KFI6272 Lilas Elektrikli Fanlı Isıtıcı

'Hem yan hem dik kullanılabiliyor, ısıya göre programlanabiliyor, soğuk hava da var. Ömrü de uzun olursa harika.'

İndirimdeki tüm ısıtıcıları görmek istersen buraya tıklayabilirsin.

Hepsiburada
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Veito 1800 Watt Uzaktan Kumandalı Karbon Infrared Isıtıcı

Veito 1800 Watt Uzaktan Kumandalı Karbon Infrared Isıtıcı

Uzaktan kumandalı karbon infrared ayak hediyeli ısıtıcı, fonksiyonel ve kolay anlaşılır yapısı ile dikkat çekiyor. Kış günleri için kurtarıcı bir ürün. Cihazda bulunan karbon flament, nano sarmal yapıda olduğundan 3 saniye gibi kısa sürede ısıya erişim sağlanıyor.

Fiyatı 3955 TL.

Veito 1800 Watt Uzaktan Kumandalı Karbon Infrared Isıtıcı

'Ürün kalitesi çok güzel ve sağlam. 12 yıldır aynı marka ve aynı modeli kullanıyorum ikinci lazım olduğu için aldım. Fiyat yönünden en uygun satıcı. Hızlı kargo sağlam paketleme teşekkür ederim.'

İndirimdeki tüm ısıtıcıları görmek istersen buraya tıklayabilirsin.

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Simfer Dysis HTR-7431 Power Slim Elektrikli Soba Isıtıcı

Simfer Dysis HTR-7431 Power Slim Elektrikli Soba Isıtıcı

İnce tasarımı ile öne çıkan Simfer ısıtıcı 2800W gücüyle etkili ve hızlı bir ısıtma performansı sunuyor. 

Fiyatı 1708 TL.

Simfer Dysis HTR-7431 Power Slim Elektrikli Soba Isıtıcı

'Ürün 40 metre kare evi tamamen ısıtmaya yeterli oluyor.'

İndirimdeki tüm ısıtıcıları görmek istersen buraya tıklayabilirsin.

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Mirkraft Elirg LED Işıklı Elektrikli Isıtıcı

Mirkraft Elirg LED Işıklı Elektrikli Isıtıcı

İç ve dış mekan için uygun olan bu elektrikli ısıtıcı size her zaman güvenilir ısı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda altındaki oturma alanlarını ve masaları da aydınlatabilir.

Cafeler için de güzel bir seçenek.

Uzaktan kumandası sayesinde oturduğunuz yerden kolaylıkla istediğiniz şekilde kontrolünü sağlayabilirsiniz.

Fiyatı 5795 TL.

Mirkraft Elirg R.c. LED Işıklı Elektrikli Isıtıcı

'Ürün muhteşem, kışın veranda keyfi yapmak isteyenler mutlaka almalı.'

İndirimdeki tüm ısıtıcıları görmek istersen buraya tıklayabilirsin.

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Raks Mika A2000 Kule Tipi Quartz Isıtıcı

Raks Mika A2000 Kule Tipi Quartz Isıtıcı

Raks kalitesi, uygun fiyat ve iyi sıcaklık!

Fiyatı 2023 TL.

Raks Mika A2000 Kule Tipi Quartz Isıtıcı

'Isıtması güzel. Çok şık ve kaliteli. Termostatlı ayarlanabilir ısı dereceli olması çok güzel. Fiyatı çok uygun.'

İndirimdeki tüm ısıtıcıları görmek istersen buraya tıklayabilirsin.

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Kumtel Lx-2820 1500 Watt Quartz Isıtıcı

Kumtel Lx-2820 1500 Watt Quartz Isıtıcı

Küçük boyutuna rağmen etkili ısıtma performansı sunan ürün ofis ve ev kullanımı için uygun.

Fiyatı 429 TL.

Kumtel Lx-2820 1500 Watt Quartz Isıtıcı

 '3 kademeli küçük ısıtıcı çok hafif ve çok iyi ısıtıyor kesinlikle tavsiye ederim.'

İndirimdeki tüm ısıtıcıları görmek istersen buraya tıklayabilirsin.

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