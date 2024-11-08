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Kasım İndirimlerinden En Çok Okunan Kitaplar!

etiket Kasım İndirimlerinden En Çok Okunan Kitaplar!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
08.11.2024 - 12:58

Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman size güzel bir haberimiz var. Okumak istediğiniz kitapların hepsini almak için mükemmel bir zaman. Çünkü çok satılanlardan en sevilen klasiklere kitaplarda Kasım indirimleri başladı. Sizin için indirim döneminin en çok satılan kitaplarını listeledik. Favori türünüzü seçin ve indirimli kitabınızı hemen sepete ekleyin. Merak etmeyin Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur bile...

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Bu içerik 08.11.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Yüzüklerin Efendisi: (Tek Cilt) Yüzük Kardeşliği - İki Kule - Kralın Dönüşü

Yüzüklerin Efendisi: (Tek Cilt) Yüzük Kardeşliği - İki Kule - Kralın Dönüşü

Koleksiyonunuza katmak için harika bir fırsat. İçerisinde orta dünya haritası da mevcut.

Prime üyelerine özel fiyatı 586 TL.

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Yüzüklerin Efendisi: (Tek Cilt) Yüzük Kardeşliği - İki Kule - Kralın Dönüşü

'Kitabı anlatmam gereksiz olacağı için direkt teslimat konusu ile ilgili yorum yapmak istiyorum. Kitap tertemiz geldi ve içeriği eksiksiz geldi. Haritası da var içinde. Dolayısıyla 5 yıldızı hak etti.'

İndirimdeki kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Atomik Alışkanlıklar - James Clear

Atomik Alışkanlıklar - James Clear

Atomik Alışkanlıklar size alışkanlıklarınızdan zarar değil, fayda göreceğiniz şekilde hayatınızı yeniden tasarlamayı öğretecek.

İndirimli fiyatı 181 TL.

Atomik Alışkanlıklar - James Clear

'Okuyacaksanız böyle kaliteli güzel kitaplar okuyun bu kitap gerçekten de hayata dair güzel olan her şeyi çok güzel bir şekilde özetlemiş.'

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Hayvan Çiftliği - George Orwell

Hayvan Çiftliği - George Orwell

O bir klasik...

Okuyanların kütüphanesinde saklamak isteyeceği, okumayanların mutlaka okuması gereken bir eser.

1940'lardaki 'reel sos-yalizm'in eleştirisi olan bu roman, dünya edebiyatında yergi türünün başyapıtlarından biri olarak kabul edilir.

İndirimde fiyatı 20 TL.

Hayvan Çiftliği - George Orwell

'Sanki dün yazıldı bu kitap. 100 yıl öncesinden nasıl da günümüz siyasetini anlatmış şaşırırsınız okurken. Ama insan işte, değişmiyor ki asla.'

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Paranın Psikolojisi: Servet, Açgözlülük ve Mutluluk Üzerine Sonsuza Dek Değişmeyecek Dersler - Morgan Hausel

Paranın Psikolojisi: Servet, Açgözlülük ve Mutluluk Üzerine Sonsuza Dek Değişmeyecek Dersler - Morgan Hausel

'Housel'ın gözlemleri genellikle bir taşla iki kuş vuruyor: Hem daha önce söylenmemiş, hem de doğru ve mantıklı şeyler söylüyor.'

İndirimli fiyatı 215 TL.

Paranın Psikolojisi - Morgan Hausel

'Sadece finans değil, tüm hayat üzerinde nasıl başarı olunabileceğini üstü kapalı ima eden kaliteli bir kitap. Kesinlikle tavsiye ederim.'

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Kırmızı Pazartesi: İşleneceğini Herkesin Bildiği Bir Cinayetin Öyküsü - Gabriel Garcia Marquez

Kırmızı Pazartesi: İşleneceğini Herkesin Bildiği Bir Cinayetin Öyküsü - Gabriel Garcia Marquez

Kolombiyalı büyük yazar Gabriel Garcia Marquez'in 1981'de yayımlanan yedinci romanı Kırmızı Pazartesi, işleneceğini herkesin bildiği, engel olmak için kimsenin bir şey yapmadığı bir namus cinayetinin öyküsü.

İndirimli fiyatı 81 TL.

Kırmızı Pazartesi - Gabriel Garcia Marquez

'Tekrar tekrar okumak istenecek şahane bir eser. Yazardan hiç okumamışlar için başlangıç olarak ideal.'

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Akhilleus’un Şarkısı - Madeline Miller

Akhilleus’un Şarkısı - Madeline Miller

Ben, Kirke'nin yazarı Madeline Miller, Akhilleus'un Şarkısı'nda, şanı için hayatından vazgeçen yarı tanrı Akhilleus'u, can yoldaşı Patroklos'u ve Troya Savaşı'nı; kralların, tanrıların, savaşçıların destanını iki aşığın gözünden anlatıyor.

İndirimli fiyatı 135 TL.

Akhilleus’un Şarkısı - Madeline Miller

'Çok farklı bir Achillius ile karşılaşacağız. Feminist bir bakış açısıyla Troya savaşına katılacağız. Yazarın en güzel kitabı bence budur.'

İndirimdeki kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Martı Jonathan Livingston - Richard Bach

Martı Jonathan Livingston - Richard Bach

Sahilden bir mil uzaklıkta, denizi kucaklarcasına ilerleyen bir balıkçı teknesi, martılara kahvaltı zamanının geldiğini haber veriyordu. Binlerce martı, bir lokma yiyecek için mücadeleye girişmişti bile. İşte zor bir gün daha başlıyordu.

İndirimli fiyatı 80 TL.

Martı Jonathan Livingston - Richard Bach

'Mutlaka okunmalı. Bu kadar kısa bir kitabın hayata bakış açısı anlamında verdiği mesajlar inanılmaz.'

İndirimdeki kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Düşün Ve Zengin Ol Yaşam Boyu Başarı Rehberi - Napoleon Hill

Düşün Ve Zengin Ol Yaşam Boyu Başarı Rehberi - Napoleon Hill

Eğer 'Çekim Yasası’nı uyguluyorum ama benim için çalışmıyor' ya da 'bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor' diyorsanız; bu güçlü yasayı her defasında lehinize çalıştırmanın kanıtlanmış formülünü bu kitapta bulacaksınız!

İndirimli fiyatı 110 TL.

Düşün Ve Zengin Ol Yaşam Boyu Başarı Rehberi - Napoleon Hill

'Çok güzel bir kitap. Uzun zaman sonra okuduğum ilk kitaptı. Buna benzer kitaplar okumaya başladım hemen ardından.'

İndirimdeki kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Aşk - Elif Şafak

Aşk - Elif Şafak

Ya ortasındasındır Aşk’ın merkezinde; ya da dışındasındır, hasretinde.. 

Aşk... kitap içinde bir kitap, hayatın anlamı peşinde bir aşk macerası... Aşk... Elif Şafak’tan arayışa, gerçeğe ve keşfetmeye dair bir roman.

Fiyatı indirimde 159 TL.

Aşk - Elif Şafak

'Fazla söze gerek yok, çok özel bir kitap... Yıllar önce okumuştum ve bir arkadaşımda kalmıştı, şimdi tekrar okumak istedim ve kütüphanemde yıllarca kalmasını istediğim için sipariş ettim. Amazon'un harika kitap fiyatları sağolsun, iyi ki varsın Amazon.'

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Küllerin Günü - Jean Christophe Grange

Küllerin Günü - Jean Christophe Grange

Masumiyetin hüküm sürdüğü bir dünyada, katili öldürmeye sevk eden ne olabilir?

Günah nedir bilmeyen bir toplumda nasıl olur da kan akar?

Ya tam tersiyse.

Suçlu, o topluluktaki tek masumsa.

İndirimli fiyatı 95 TL.

Küllerin Günü - Jean Christophe Grange

'C. Grange benim için polisiye anlamında özel bir yazar, henüz bitirmedim ancak yine güzel bir kitap olduğuna şüphe ettirmez. Dışarıdaki fiyatlara nazaran çok daha uyguna aldığım için çok memnunum. Teşekkürler Amazon Bey.'

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