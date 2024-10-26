Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları
Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları
Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman hemen buraya. Bu haftanın en çok satılan ve en çok okunan kitaplarını fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Favori türünüzü seçin ve kitabı hemen sepete ekleyin. Merak etmeyin Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur bile...
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Bu içerik 26.10.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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İntermezzo - Sally Rooney
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Neksus: Taş Devri’nden Yapay Zekaya Bilgi Ağlarının Kısa Tarihi - Yuval Noah Harari
Babil - R. F. Kuang
Yırtıcı Kuşlar Zamanı - Ahmet Ümit
Beyaz Zambaklar Ülkesinde - Grigori Spiridonoviç Petrov
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Çürümenin Kitabı - Emil Michel Cioran
Vücudunuz Hayır Diyorsa: Duygusal Stresin Bedelleri - Gabor Mate
Sonra Gözler Görür - Hikmet Hükümenoğlu
Her Şeyin Şafağı: İnsanlığın Yeni Tarihi - David Graeber & David Wengrow
Nasıl Daha İyi Ve Güzel Bir Yaşam Kurarız ?: Beyinbilimin Yanıtı - Türker Kılıç
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Antik İnançların İzinde: Mezopotamya’da Mitler ve Ritüeller - Kürşad Demirci
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