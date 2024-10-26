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Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

etiket Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
26.10.2024 - 15:22

Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman hemen buraya. Bu haftanın en çok satılan ve en çok okunan kitaplarını fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Favori türünüzü seçin ve kitabı hemen sepete ekleyin. Merak etmeyin Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur bile...

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Bu içerik 26.10.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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İntermezzo - Sally Rooney

İntermezzo - Sally Rooney

Edebi kurgu içinde en çok satılan kitap karşınızda.

Başka insanların talepleri bitmez, yalnızca çoğalır.

Hep daha karmaşık, daha zordur.

Bu da, diye düşünüyor, daha çok hayat, hayatın hep daha fazlası demenin bir başka yolu.

Fiyatı 213 TL.

İntermezzo - Sally Rooney

'Tek oturuşta çok fazla sayfa okuyabildiğim nadir kitaplardandı. Anlatım aşırı akıcı ve asla sıkmıyor. Amazon satıcısından da indirimli almıştım. Kısaca harika bir kitap. Uzun süre kitap okumadıysanız tekrar kitap okuma alışkanlığınızı bu kitapla hemen yakalayabilirsiniz :)'

Amazon

Neksus: Taş Devri’nden Yapay Zekaya Bilgi Ağlarının Kısa Tarihi - Yuval Noah Harari

Neksus: Taş Devri’nden Yapay Zekaya Bilgi Ağlarının Kısa Tarihi - Yuval Noah Harari

Dünya tarihi kategorisinde en çok satılan kitap karşınızda.

Neksus insanlık tarihine derinlemesine bir bakış atarak, bilgi akışının bizi bugünlere nasıl getirdiğini tartışıyor. Bizi Taş Devri'nden Kitabı Mukaddes'in kanunlaştırılmasına, matbaanın icadına, kitle iletişim araçlarının gelişimine ve son dönemlerde popülizmin yeniden doğuşuna tanıklık ettiren Harari, bilgiyle gerçek, bürokrasiyle mitoloji, bilgelikle otorite arasındaki karmaşık ilişkiyi sorgulamaya teşvik ediyor. Roma İmparatorluğu, Katolik Kilisesi ve Sovyetler Birliği gibi sistemlerin iyi ya da kötü, hedeflerine ulaşmak için bilgiyi nasıl kullandığını örneklerle inceliyor. Ve insandışı zekanın varlığımızı tehdit ettiği bu dönemde, her şey için çok geç olmadan neler yapabileceğimizi tartışıyor.

Fiyatı 284 TL.

Neksus - Yuval Noah Harari

'Hariri ne yazsa okunur, okurum. Bu son kitabı da öncekiler gibi okuyacağım.'

Amazon

Babil - R. F. Kuang

Babil - R. F. Kuang

Kurgu, aksiyon ve macera kitapları kategorisinde en çok satan kitap karşınızda.

'Kuang bu kitapta kendini aşmış. Babil acımasız, nazik, destansı ve samimi; hem bir aşk mektubu hem de bir savaş ilanı. Mükemmel bir kitap.'

Fiyatı 286 TL.

Babil - R. F. Kuang

'Sağlam ve hızlı teslimat, harika kitap.'

Amazon

Yırtıcı Kuşlar Zamanı - Ahmet Ümit

Yırtıcı Kuşlar Zamanı - Ahmet Ümit

Ahmet Ümit'in bu aralar en çok okunan kitabı...

Başkomser Nevzat bu kez ailesini katledenlerin izini sürerken bir yandan da günümüz Türkiye’sinde yaşanan çürümeyle mücadele ediyor. Ahmet Ümit Türkiye’nin yıllardır mustarip olduğu toplumsal hastalıkların röntgenini çekiyor.

Fiyatı 198 TL.

Yırtıcı Kuşlar Zamanı - Ahmet Ümit

'Bir Başkomser Nevzat kitabını da heyecan ve zevkle okudum. Güzide ve Aysun'un kaybına üzüldüm, Evgenia ve Azez'in varlığına sevindim. Ali ve Zeynep'in görev ve aşklarını birlikte götürmelerini, amirlerine olan bağlılıklarını takdir ettim. Ahmet Ümit okumayı seviyorum. Kalemini, yüreğini kutluyorum.'

Amazon

Beyaz Zambaklar Ülkesinde - Grigori Spiridonoviç Petrov

Beyaz Zambaklar Ülkesinde - Grigori Spiridonoviç Petrov

Herkesin okuması gereken bir klasik. Çok kıymetli bir kitap...

Fiyatı 26 TL.

Beyaz Zambaklar Ülkesinde - Grigori Spiridonoviç Petrov

'Bir ulusun eğitime verdiği değerle nasıl medeni seviyelere çıkabileceğini anlatan, umut aşılayan bir kitap. Atatürk'ün bu kitabı önermiş olması halkın eğitilmesine ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Çeviriye diyecek bir şey yok zaten, su gibi akıyor.'

Amazon
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Çürümenin Kitabı - Emil Michel Cioran

Çürümenin Kitabı - Emil Michel Cioran

Nerede tükettin ömrünü? Bir hareketin hatırası, bir tutkunun işareti, bir maceranın parıltısı, güzel ve firari bir cinnet - geçmişinde bunların hiçbiri yok; hiçbir sayıklama senin ismini taşımıyor, seni hiçbir zaaf onurlandırmıyor. İz bırakmadan kayıp gittin; senin rüyan neydi peki? Kökeninde aldatıcı ve yıkıma mahkum olmayan hiçbir 'yeni' hayat görmedim şimdiye kadar. Her insanın zaman içinde ilerleyip bunaltılı bir geviş getirmeyle kendini tecrit ettiğini, yenilenme niyetine de ümitlerinin beklenmedik yüz buruşturmasıyla karşılaşıp kendi içine düştüğünü gördüm... 

Fiyatı 115 TL.

Çürümenin Kitabı - Emil Michel Cioran

'Henüz 40. Sayfadayım ve favori kitabım olacakmış gibi duruyor.'

Amazon

Vücudunuz Hayır Diyorsa: Duygusal Stresin Bedelleri - Gabor Mate

Vücudunuz Hayır Diyorsa: Duygusal Stresin Bedelleri - Gabor Mate

Dr. Gabor Mate zihin ile bedenin aslında nasıl bir bütün oluşturduğunu» hastalarının yaşamöyküleri aracılığıyla ve herkesin anlayabileceği bilimsel veriler ışığında açıklıyor. Zihin ile bedenin etkileşimine, yaşam boyu hastalıkta ve sağlıkta duygularla fizyolojinin ayrılmaz bütünlüğüne dikkat çekerken, multipl skleroz, romatizma, kanser, Alzheimer vaka analizlerinden Çarpıcı örnekler sunuyor. Sağlığını geri kazanmak ve korumak isteyen herkes için vazgeçilmez bir okuma.

Fiyatı 189 TL.

Vücudunuz Hayır Diyorsa - Gabor Mate

'Kitap adeta bir makale gibi, belirttiği bilgiler/örnekler hep dayanaklandırılmış. Kaç kere okudum bilmiyorum, her okuduğumda geçmişe dönüp başka bir gerçekle yüzleştim.'

Amazon

Sonra Gözler Görür - Hikmet Hükümenoğlu

Sonra Gözler Görür - Hikmet Hükümenoğlu

Hikmet Hükümenoğlu, Sonra Gözler Görür'de coşkulu bir polisiye hikayenin peşinden gidiyor. Ezgi Sezgin'in bir yandan kendi hayatını yoluna koyma çabası, diğer yandan çözmek zorunda kaldığı karanlık bir cinayet onu zamanla bambaşka arayışlara itiyor ve olaylar gelişiyor...

Fiyatı 230 TL.

Sonra Gözler Görür - Hikmet Hükümenoğlu

Amazon

Her Şeyin Şafağı: İnsanlığın Yeni Tarihi - David Graeber & David Wengrow

Her Şeyin Şafağı: İnsanlığın Yeni Tarihi - David Graeber & David Wengrow

“Sosyoloji, antropoloji, arkeoloji ve siyaset felsefesinin temel fikirlerine cesur yorumlar getiren, modern uygarlık üzerine kapsamlı bir inceleme.”

Fiyatı 464 TL.

Her Şeyin Şafağı: İnsanlığın Yeni Tarihi - David Graeber & David Wengrow

'Avcılık öykülerinin sonu geldi. Artık aslanların tarihini okuma vakti.'

Amazon

Nasıl Daha İyi Ve Güzel Bir Yaşam Kurarız ?: Beyinbilimin Yanıtı - Türker Kılıç

Nasıl Daha İyi Ve Güzel Bir Yaşam Kurarız ?: Beyinbilimin Yanıtı - Türker Kılıç

Prof. Dr. Türker Kılıç, Nasıl Daha İyi ve Güzel Bir Yaşam Kurarız? sorusunu nörobilimle yanıtlıyor ve bize yalnız kendimizi değil, çevremizi de dönüştüreceğimiz yeni bir perspektif öneriyor. Dünyaya her sabah aynı heyecan, aynı merakla bakmamızı sağlayacak, gündelik hayatı sürprizsiz yavanlığından kurtaracak bir perspektif. Yaşama ve yaratmaya borçlu olduğunu düşünen yediden yetmişe herkesin başucu kitabı.

Fiyatı 97 TL.

Nasıl Daha İyi Ve Güzel Bir Yaşam Kurarız ?: Beyinbilimin Yanıtı

Amazon
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Antik İnançların İzinde: Mezopotamya’da Mitler ve Ritüeller - Kürşad Demirci

Antik İnançların İzinde: Mezopotamya’da Mitler ve Ritüeller - Kürşad Demirci

Prof.Dr. Kürşad Demirci titizlikle kaleme aldığı Antik İnançların İzinde’de; arkeolojik bulgular ve mitolojik metinler üzerinden yürüttüğü kapsamlı araştırmalarla, kadim Mezopotamya toplumlarının ruhani dünyasına ışık tutuyor. Demirci, ritüellerin günlük hayattaki yerini, inançların toplum üzerindeki etkilerini ve kültürel etkileşimlerin nasıl şekillendiğini detaylandırarak, eski Mezopotamya’nın sosyal ve politik yapısına dair derinlemesine bir analiz sunarken disiplinler arası bir yaklaşım benimseyerek, dinî inançların ve ritüellerin günümüze kadar gelen öyküsünü de ele alıyor.

Fiyatı 86 TL.

Antik İnançların İzinde: Mezopotamya’da Mitler ve Ritüeller

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