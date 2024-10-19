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Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

etiket Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
19.10.2024 - 09:01

Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman hemen buraya. Bu haftanın en çok satılan ve en çok okunan kitaplarını fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Favori türünüzü seçin ve kitabı hemen sepete ekleyin. Merak etmeyin Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur bile...

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Bu içerik 18.10.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Kolera Günlerinde Aşk - Gabriel Garcia Marquez

Kolera Günlerinde Aşk - Gabriel Garcia Marquez

Kolera Günlerinde Aşk, bırakılmış bir sevgilinin, yeniyetmelik yıllarından başlayarak yaşlılığın alacakaranlığına dek süren yarım yüzyıllık aşkının öyküsü.

Fiyatı 185 TL.

Kolera Günlerinde Aşk - Gabriel Garcia Marquez

'Kitap muazzam zaten Zülfü Livaneli tavsiyesi ile almıştım anlatmaya gerek yok.'

Amazon

Aradığın Şey Kütüphanede Saklı - Michiko Aoyama

Aradığın Şey Kütüphanede Saklı - Michiko Aoyama

Çoğu kütüphaneci gibi Sayuri de raflarındaki tüm kitapları okumuş. Ama onu bilge kütüphaneci yapan şey bu değil; Sayuri kendisine kitap danışanların ruhlarını okuyabiliyor. Verdiği her sürpriz kitap tavsiyesiyle insanlara yeni dünyaların kapılarını aralıyor, onları nazikçe hayattaki amaçlarına doğru yönlendiriyor.

Fiyatı 120 TL.

Aradığın Şey Kütüphanede Saklı - Michiko Aoyama

'İçinizi sımsıcak yapacak umut dolu bir kitap.'

Çok satan kitapların hepsine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Amazon

Okçu'nun Yolu - Paulo Coelho

Okçu'nun Yolu - Paulo Coelho

Paulo Coelho bu kitabını Mete Gazoz'a adanmıştır. Okçu'nun Yolu kitabı, Türkiye'de büyük bir merakla karşılanmış ve kısa sürede çok satan kitaplardan biri olmuştur. 

Okçu'nun Yolu kitabında yer alan öğretiler, sadece okçuluk için değil tüm yaşam için geçerlidir.

İndirimli fiyatı 31 TL.

Okçu'nun Yolu - Paulo Coelho

'Hedeflerim konusunda ne zaman başarısız olacak gibi hissetsem bu kitabı açar bölümlerinden birini okuturum. Okuma kısmı yarım saatte bitecek gibi olsa da kitap çok derin.'

Amazon

Momo - Michael Ende

Momo - Michael Ende

Toplumumuz ve günümüz insanının zaman algısı ve zamanı okuması üzerine bir masal olan Momo'yla Michael Ende, Alman Gençlik Edebiyatı Ödülü'ne layık görülmüştür. Pek çok kez sinemaya uyarlanan Momo, kırktan fazla dile çevrilmiş, tüm dünyada 7 milyonun üzerinde satılmıştır.

Fiyatı 149 TL.

Momo - Michael Ende

'Sizi çok hızlı içine çeken ve akıcı üslup sayesinde hemen bitireceğiniz bir kitap. Anlatmak istediği temayı hemen algılıyor ve hayatınızda irdeliyorsunuz. Çocuklar için masalsı yetişkinler içinde felsefi bir kitap bana göre.'

Amazon

Aşk ve Öbür Cinler - Gabriel Garcia Marquez

Aşk ve Öbür Cinler - Gabriel Garcia Marquez

Büyülü gerçekliğin büyük ustası, Aşk ve Öbür Cin-ler'de, yaşama ve ölüme meydan okumakla kalmayan, aklın ve inancın sınırlarını da zorlayan bir aşk hikayesi sunuyor okurlarına.

Fiyatı 60 TL.

Aşk ve Öbür Cinler - Gabriel Garcia Marquez

'Tam bir Marquez klasiği. Okurken tüm sahneler zihninizde canlanıyor. Güçlü gözlemlerini olayın geçtiği yerdeki örf ve adetleri ve her zamanki gibi dini yozlaşmayı ortaya koyuyor.'

Amazon
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Babil’in En Zengin Adamı - George S. Clason

Babil’in En Zengin Adamı - George S. Clason

“Gençlik günlerimizden bu yana çıplak bir varoluşun ötesinde bir şey elde edemediyseniz bu ya zengin olma yasalarını öğrenemediğiniz ya da onlara uymadığınız içindir.” 

Fiyatı 148 TL.

Babil’in En Zengin Adamı - George S. Clason

'Her insanın hayatında en az bir defa okuması gereken bir kitap.'

Amazon

Küçük İşler Büyük Özgürlükler - Mert Başaran

Küçük İşler Büyük Özgürlükler - Mert Başaran

Eski Roma'da köleler çalışarak özgürlüklerini satın alabiliyorlardı. Siz de kazandığınız mevcut parayla özgürlüğünüzü satın almak istemez misiniz? Finansal özgürlüğünüzü ilan etmek, kendinizi dilediğiniz yaşta emekli etmek istemez misiniz?

Fiyatı 155 TL.

Küçük İşler Büyük Özgürlükler - Mert Başaran

'Bizim gibi ticaretle uğraşmamış, eline geçen fazla paraları da tüketime harcamış beyaz yakaların kesinlikle okuyup bilinçlenmesi gereken bir kitap.'

Amazon

Otomatik Portakal - Anthony Burgess

Otomatik Portakal - Anthony Burgess

Tüm hayvanların en zekisi, iyiliğin ne demek olduğunu bilen insanoğluna sistematik bir baskı uygulayarak onu otomatik işleyen bir makine haline getirenlere kılıç kadar keskin olan kalemimle saldırmaktan başka hiçbir şey yapamıyorum...

Fiyatı 27 TL.

Otomatik Portakal -  Anthony Burgess

'kitap kendi içine sizleri çekiyor ve sürüklüyor. Odaklanma sorunu olan beni bile kendine kilitledi çok başarılı buldum.'

Çok satan kitapların hepsine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Amazon

Rahatlama Kitabı - Matt Haig

Rahatlama Kitabı - Matt Haig

Hiçbir şey, pes etmeyen ufacık bir umuttan daha güçlü değildir.Rahatlama Kitabı, zor günlerden çıkarılmış derslerin ve öyle zamanlarda biraz olsun iyi hissettirecek önerilerin bir derlemesi.

Fiyatı 99 TL.

Rahatlama Kitabı - Matt Haig

'Tam bir kitap değil de canınız sıkıldığında rastgele bir sayfa açıp okumalık. Güzel bir kitaptı.'

Amazon

Yırtıcı Kuşlar Zamanı: Bir Başkomser Nevzat Kitabı - Ahmet Ümit

Yırtıcı Kuşlar Zamanı: Bir Başkomser Nevzat Kitabı - Ahmet Ümit

Başkomser Nevzat bu kez ailesini katledenlerin izini sürerken bir yandan da günümüz Türkiye’sinde yaşanan çürümeyle mücadele ediyor. Ahmet Ümit Türkiye’nin yıllardır mustarip olduğu toplumsal hastalıkların röntgenini çekiyor.

Fiyatı 213 TL.

Yırtıcı Kuşlar Zamanı: Bir Başkomser Nevzat Kitabı - Ahmet Ümit

'Cinayet romanı okurken ülke gündemi hakkında da bilgi sahibi olunabilecek akıcı bir kitap.'

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Neksus: Taş Devri’nden Yapay Zekaya Bilgi Ağlarının Kısa Tarihi - Yuval Noah Harari

Neksus: Taş Devri’nden Yapay Zekaya Bilgi Ağlarının Kısa Tarihi - Yuval Noah Harari

Neksus insanlık tarihine derinlemesine bir bakış atarak, bilgi akışının bizi bugünlere nasıl getirdiğini tartışıyor. Bizi Taş Devri’nden Kitabı Mukaddes’in kanonlaştırılmasına, matbaanın icadına, kitle iletişim araçlarının gelişimine ve son dönemlerde popülizmin yeniden doğuşuna tanıklık ettiren Harari, bilgiyle gerçek, bürokrasiyle mitoloji, bilgelikle otorite arasındaki karmaşık ilişkiyi sorgulamaya teşvik ediyor. Roma İmparatorluğu, Katolik Kilisesi ve Sovyetler Birliği gibi sistemlerin iyi ya da kötü, hedeflerine ulaşmak için bilgiyi nasıl kullandığını örneklerle inceliyor.

Fiyatı 279 TL.

Neksus - Yuval Noah Harari

Çok satan kitapların hepsine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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