Huawei Kulaklıktan Xiaomi Dijital Termometreye: Prime Alışveriş Haftasının En Çok Satan Elektronik Ürünleri!
Huawei Kulaklıktan Xiaomi Dijital Termometreye: Prime Alışveriş Haftasının En Çok Satan Elektronik Ürünleri!
8-13 Ekim 2024 tarihleri arasında binlerce üründe geçerli olan harika indirimler arasında teknoloji tutkunlarını çok memnun edecek harika fırsatlar var. Prime alışveriş haftasının en çok satılan elektronik ürünlerini fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri.
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Bu içerik 12.10.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Huawei Freebuds SE 2 Bluetooth Kulak İçi Kulaklık
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Xiaomi Mijia LCD Ekranlı Dijital Termometre
HP 15 15,6 inç FHD Dizüstü Bilgisayar
Agptek 64 GB Bluetooth MP3 Çalar
Philips XC7040/01 Şarjlı Dik Süpürge
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Philips Hue GO V2 Taşınabilir Akıllı Led Masa Lambası
Carlinkit Android 13.0 Box Max Navigasyon Cihazı
Google TV (4K) Özellikli Kumandalı Chromecast
Anker SoundCore 2 Taşınabilir Hoparlör
Spigen 35W USB-C 2 Port Mini Adaptör
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Apple AirTag
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