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Huawei Kulaklıktan Xiaomi Dijital Termometreye: Prime Alışveriş Haftasının En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

etiket Huawei Kulaklıktan Xiaomi Dijital Termometreye: Prime Alışveriş Haftasının En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
13.10.2024 - 04:46

8-13 Ekim 2024 tarihleri arasında binlerce üründe geçerli olan harika indirimler arasında teknoloji tutkunlarını çok memnun edecek harika fırsatlar var. Prime alışveriş haftasının en çok satılan elektronik ürünlerini fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri. 

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 12.10.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Huawei Freebuds SE 2 Bluetooth Kulak İçi Kulaklık

Huawei Freebuds SE 2 Bluetooth Kulak İçi Kulaklık

Prime indirimlerinde en çok satılan kulaklık karşınızda!

FreeBuds tamamen şarj edildiğinde, 9 saate kadar en sevdiğiniz şarkıları dinleyebilirsiniz. Şarj kutusunda tekrar tekrar şarj edilmesi 40 saate kadar kullanım sağlar.

Fiyatı şu anda indirimde 899 TL.

Huawei Freebuds SE 2 Bluetooth Kulak İçi Kulaklık

'Stabil sorunsuz kaliteli. Silikonlu kulaklıkları hijyenik bulmuyorum kulaklık ses olarak gayet yeterli düzeyde pil konusunda başarılı.'

Çok satan kulaklıkların hepsini görmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Prime Alışveriş Fırsatı'ndaki tüm ürünler burada.

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Xiaomi Mijia LCD Ekranlı Dijital Termometre

Xiaomi Mijia LCD Ekranlı Dijital Termometre

En çok satan termometre karşınızda.

Küçük ve her yere sığacak bir ürün, duvara yapıştırmak isteyenler için içinden çift taraflı bant çıkıyor. Yazıları gayet rahat okunuyor.

Bebeğinizin uyuduğu yerde doğru sıcaklığı ayarlayabilmek için ya da bitkilerinizin ihtiyacı olan nemi ve sıcaklığı ayarlayabilmek için kullanabilirsiniz.

Ya da nedeni her ne olursa olsun sadece ortamdaki sıcaklığı ve nemi ölçebilmek için...

Fiyatı sadece 173 TL.

Xiaomi Mijia LCD Ekranlı Dijital Termometre

'3 tane almıştım farklı odalar için, bunu da balkona dışarıdaki havayı ölçmesi için aldım. Daha önce aldıklarımı bir senedir kullanıyorum. Pil ömrü uzun. '

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HP 15 15,6 inç FHD Dizüstü Bilgisayar

HP 15 15,6 inç FHD Dizüstü Bilgisayar

Günlük işleriniz için güvenilir performans sunan bir bilgisayar haftanın en çok satan dizüstü bilgisayarı.

İnce ve hafif tasarımı sayesinde bu bilgisayarı her yere yanınızda  götürebilirsiniz.

İndirimli fiyatı 7519 TL.

HP 15 15,6 inç FHD Dizüstü Bilgisayar

'Sade ve şık fiyat performans ve çok hafif tablet parasına i3 alıyorsunuz.'

Çok satan dizüstü bilgisayarların hepsine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Agptek 64 GB Bluetooth MP3 Çalar

Agptek 64 GB Bluetooth MP3 Çalar

Bu MP3 çalar 64 GB dahili belleğe sahiptir yani bu da demek oluyor ki yaklaşık 13.000+ müzik depolayabilirsiniz.

Büyük renkli ekranı dokunmatik olduğu için çok kullanışlı.

Fiyatı 999 TL.

Agptek 64 GB Bluetooth MP3 Çalar

'Hafif ve inanılmaz yüksek kapasite.'

Çok satan MP3 çalarların hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Philips XC7040/01 Şarjlı Dik Süpürge

Philips XC7040/01 Şarjlı Dik Süpürge

Dikey süpürge almak isteyenlerin tercihi Philips olmuş.

Emiş gücü yüksek sesi az bir süpürge.

Fiyatı şu anda 6899 TL.

Philips XC7040/01 Şarjlı Dik Süpürge

'Kutudan hemen çıkartıp denedim %50 şarj ile geldi turbo modunda çalıştırıp 2+1 evime süpürdüm evde iki tane kedi var halılar sorun yaşamadım ne bir takılma ne de başka bir şey çekim gücü çok iyi kedi tüy kalmadı hiç bir yerde koltuğun altına çok rahat giriyor ben şu ana kadar beğendim bakalım ilerleyen aylarda gerçek performansı göreceğiz.'

Hemen Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz. 

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Philips Hue GO V2 Taşınabilir Akıllı Led Masa Lambası

Philips Hue GO V2 Taşınabilir Akıllı Led Masa Lambası

Kablosuz her yere taşınabilir olması en büyük artılarından.

Ayrıca sizi uyandıran ve uyumanıza yardımcı olan akıllı ışıklarına da bayılacaksınız.

Bluetooth özellikli masa lambasının fiyatı 2099 TL.

Philips Hue GO V2 Taşınabilir Akıllı Led Masa Lambası

'Evde en önem verdiğim şeylerden biri kesinlikle ışık o yüzden bu ürünü çok sevdim her gün mutlaka kullanıyorum istediğim ambiyansı yaratmak çok güzel tavsiye ederim.'

Amazon

Carlinkit Android 13.0 Box Max Navigasyon Cihazı

Carlinkit Android 13.0 Box Max Navigasyon Cihazı

Carlinkit Android Box cihazı ile aracınızın ekranını bir tablet gibi kullanabileceksiniz. 

Ayrıca yola odaklanmanızı sağladığından telefonunuzu aracınızda kullanmanın daha akıllı ve güvenli bir yolu da diyebiliriz.

Fiyatı 7499 TL.

Carlinkit Android 13.0 Box Max Navigasyon Cihazı

'Ürün üzerinde dahili gps, sim kart yuvası (imei Türkiye kayıtlı) bulunuyor; dolayısıyla ek bir cihaz olmadan araçta çalışmaya uygun donanımı mevcut. Ben telefon hotspotuna bağlayarak kullanıyorum. Cihazın açılış hızı, uygulamalar arası geçiş hızı tatminkar. Dilerseniz telefonunuzu cihaza kablosuz olarak bağlayıp telefonunuz üzerinden AndroidAuto/CarPlay de kullanabiliyorsunuz.'

Amazon

Google TV (4K) Özellikli Kumandalı Chromecast

Google TV (4K) Özellikli Kumandalı Chromecast

Kumandaya sesli komut verebiliyorsunuz ve televizyonunuzda HDR ile 4K'ya kadar kristal netliğinde görüntü elde edin.

Chromecast, mevcut TV'lere hayat verdiğinden ve geri dönüştürülmüş malzemelerle tasarlandığından, atıkları çöp sahalarından uzak tutmaya da yardımcı olur.

Fiyatı 2997 TL.

Google TV (4K) Özellikli Kumandalı Chromecast

'Kumandasız versiyonunu kullanıyordum, buna gerek olmadığını düşünmüştüm ama resmen TV çağ atladı. Özellikle digital platformlarda vakit geçirenler için çok konforlu. Görüntü şahane ayrıca kullandıkça keşfettiğim tarayıcılar ve özellikleri çok büyük sürpriz oldu. Bence Türkiye'de alınabilecek en iyi cihaz.'

Amazon

Anker SoundCore 2 Taşınabilir Hoparlör

Anker SoundCore 2 Taşınabilir Hoparlör

Sesi çok iyi ve şarjı da oldukça uzun süre dayanıyor.

Tam bir fiyat performans ürünü.

Fiyatı 1399 TL.

Anker SoundCore 2 Taşınabilir Hoparlör

'Herhangi bir araştırma yapmadan satın aldım. Bir ön yargı vardı kötü olacağına dair ancak tam tersi çıktı. Küçük ama güçlü bir ses sistemine sahip. İlk denemede şaşırmıştım bu ses bundan mı çıkıyor diye. Tam anlamıyla fiyat performans ürünü.'

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Spigen 35W USB-C 2 Port Mini Adaptör

Spigen 35W USB-C 2 Port Mini Adaptör

Boyutu küçük, işlevi kaliteli.

Kullanan herkes memnun.

Fiyatı 349 TL.

Spigen 35W USB-C 2 Port Mini Adaptör

'iPhone 13 için aldım. Gerçekten kaliteli bir ürün. Aşırı ısınma olmadan yaklaşık bir saat gibi %100 şarj oluyor. Çok büyük boyutlu olmadığı için çoklu prizlerde kolaylıkla kullanabilirsiniz.'

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Apple AirTag

Apple AirTag

Bul uygulamasıyla arkadaşlarınızın ve aygıtlarınızın yanı sıra eşyalarınızın da nerede olduğunu görebilirsiniz.

Sürekli eşya kaybetmeye son!

Fiyatı indirimde 999 TL.

Apple AirTag

'Çok kullanışlı ve kullanımı kolay unutkanlar ve çocuk takibi için biçilmiş kaftan.'

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