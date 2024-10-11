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Prime Fırsatlarından Seçtik: İndirimli Dizüstü Bilgisayar Notebook ve Tabletler!

etiket Prime Fırsatlarından Seçtik: İndirimli Dizüstü Bilgisayar Notebook ve Tabletler!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
11.10.2024 - 03:06

Prime alışveriş festivali başladı. 8-13 Ekim 2024 tarihleri arasında binlerce üründe harika fırsatlar sizi bekliyor. Ofisiniz için yeni bir dizüstü bilgisayar almayı planlıyor ya da çocuğunuz okulda tablete ihtiyacı varsa şimdi almanın tam zamanı. 13 Ekim'e kadar geçerli alışveriş festivalinde her markadan indirimli bilgisayarlar sizi bekliyor. Macbook Pro'dan Samsung tablete... Fırsatı kaçırmayın!

Prime Alışveriş Fırsatı'ndaki tüm ürünler burada.

Prime üyelerine özel binlerce üründe harika fırsatlar ve indirimler Amazon'da! Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 10.10.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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M3 Pro Çipli Apple Macbook Pro

M3 Pro Çipli Apple Macbook Pro

2 çekirdekli CPU ve 18 çekirdekli GPU’ya sahip Apple M3 Pro çip, gigapiksel boyutundaki panoramaların düzenlenmesi veya milyonlarca kod satırının derlenmesi gibi zorlu iş akışlarında harika bir performans sağlıyor. 

22 saate kadar pil ömrü olan Macbook Pro'da her Macbook'da olduğu gibi şifreleme teknolojisi, benzersiz virüs koruma özellikleri ve güçlü bir güvenlik duvarı sistemi de bulunuyor. 

Normalde fiyatı 157.999 TL olan laptop şu anda indirimde 129.999 TL.

M3 Pro Çipli Apple Macbook Pro

'Bu laptop falan değil bu bir uzay mekiği. Çok çok güçlü bir makine.'

Prime Alışveriş Fırsatı'ndaki tüm ürünler burada.

Prime üyelerine özel binlerce üründe harika fırsatlar ve indirimler Amazon'da! Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Prime Alışveriş Festivali

MSI Katana 17 B13VFK-872XTR Dizüstü Bilgisayar

MSI Katana 17 B13VFK-872XTR Dizüstü Bilgisayar

Katana 17, NVIDIA RTX4000 serisi ekran kartı ve 4 bölmeli RGB klavyesiyle öne çıkan bir model.

17.3”lik Full HD çözünürlüğe sahip panel ise 144Hz tazeleme oranıyla oyuncuların beğenisini kazanıyor.

İndirimli fiyatı 48.999 TL.

MSI Katana 17 B13VFK-872XTR Dizüstü Bilgisayar

'Ürün gayet iyi paketlenmiş ve hiçbir sorun olmadan elime ulaştı.'

İndirimdeki diğer laptop ve notebookları görmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Prime Alışveriş Festivali

MSI Sword 17 HX B14VFKG-052XTR Dizüstü Bilgisayar

MSI Sword 17 HX B14VFKG-052XTR Dizüstü Bilgisayar

İster en sevdiğiniz oyunlarda destansı savaşların ortasında olun, ister uçsuz bucaksız sanal diyarları keşfedin ya da oyununuzu dünya çapındaki bir izleyici kitlesine yayınlayın, güçlü Intel Core i7 14700HX işlemci kesintisiz, gecikmesiz oyun deneyiminin keyfini çıkarmanızı sağlar.

İndirimli fiyatı 56.989 TL.

MSI Sword 17 HX B14VFKG-052XTR Dizüstü Bilgisayar

'56.999 TL iken aldım ve taksit ve vade farkı olmaması benim için çok iyiydi. Fiyatı çok uygun olmasa da bu ürünü bu fiyata ve fiyattan aşağı bulursanız sakın kaçırmayın derim.'

İndirimdeki diğer laptop ve notebookları görmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Prime Alışveriş Festivali

HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar

HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar

14. Nesil Intel Core işlemci, modern NVIDIA grafik kartı ve en fazla DDR5 bellek ile daha iyi bir oyun deneyiminin kilidini aç.

Fiyatı 42.899 TL.

HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar

'Ürünün içerik olarak şuan piyasadaki çoğu bilgisayardan iyi olduğunun ve fiyatının da makul olduğunu bu günümüz şartlarında değinmeden geçemeyeceğim. İçerik olarak gayet tatminkar ve performans değerli çok başarılı.'

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Prime Alışveriş Festivali

Lenovo V15 83A1008XTR07 i5-13420H 40GB 1TBSSD 15.6 FullHD FreeDOS Taşınabilir Bilgisayar

Lenovo V15 83A1008XTR07 i5-13420H 40GB 1TBSSD 15.6 FullHD FreeDOS Taşınabilir Bilgisayar

En çok satılan modellerden biri.

Intel i5-13420H işlemcisi ile donatılan Lenovo V15, günlük iş yüklerini hızla tamamlamanızı sağlar. İster iş, ister eğlence amaçlı kullanım için mükemmel performans sunar.

İndirimli fiyatı 22.792 TL.

Lenovo V15 83A1008XTR07 i5-13420H Taşınabilir Bilgisayar

İndirimdeki diğer laptop ve tabletleri görmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Prime üyelerine özel binlerce üründe harika fırsatlar ve indirimler Amazon'da! Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Acer Aspire 3 A315-510P-38X0 Dizüstü Bilgisayar

Acer Aspire 3 A315-510P-38X0 Dizüstü Bilgisayar

Kullanımı kolay olan aile dostu bir dizüstü bilgisayar. 15.6 İnç ekran boyutuna sahip olan laptop en yeni Intel Core i3-N305 işlemciye sahip.

İndirimli fiyatı 7999 TL.

Acer Aspire 3 A315-510P-38X0 Dizüstü Bilgisayar

'Ofis ve günlük kullanım için mükemmel.'

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Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus Tablet

Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus Tablet

Canlı renkler, muhteşem görüntü. Suya ve toza karşı dayanıklı. Kutu içeriğinde S Pen de bulunuyor.

Yüksek çözünürlüklü 12,4 inç ekran ile görüntülenen her şey gerçekçi hissettirir.

Samsung Türkiye garantili tabletin fiyatı 15.699 TL.

Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus Tablet

'Alınabilecek iyi tabletlerden biri. Biraz büyük olsun, içinde kalemi olsun, şarjı uzun gitsin ve 45w desteği ile çabuk dolsun diyorsanız kusursuz bir seçim.'

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Casper Nirvana X600.1270-DF00X-G-F Intel Core i7-12700H 32GB RAM 1TB Dizüstü Bilgisayar

Casper Nirvana X600.1270-DF00X-G-F Intel Core i7-12700H 32GB RAM 1TB Dizüstü Bilgisayar

Ekran boyutu 15.6', sabit disk boyutu ise 1 TB.

İndirimli fiyatı şu anda 20.899 TL.

Casper Nirvana Intel Core i7-12700H Dizüstü Bilgisayar

İndirimdeki diğer laptop ve tabletleri görmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Prime Alışveriş Fırsatı'ndaki tüm ürünler burada.

Prime Alışveriş Festivali

ASUS Zenbook 14 OLED 14.0 inç FHD Dizüstü Bilgisayar

ASUS Zenbook 14 OLED 14.0 inç FHD Dizüstü Bilgisayar

Zenbook 14 OLED'in yapay zekayla geliştirilmiş çoklu görev becerisiyle görevlerin üstesinden gelmenize yardımcı olur. 

Fiyatı 40.499 TL.

ASUS Zenbook 14 OLED 14.0 inç FHD Dizüstü Bilgisayar

İndirimdeki diğer laptop ve tabletleri görmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Prime Alışveriş Fırsatı'ndaki tüm ürünler burada.

Prime üyelerine özel binlerce üründe harika fırsatlar ve indirimler Amazon'da! Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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