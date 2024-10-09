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Amazon Prime Alışveriş Festivali Başladı: Binlerce Üründe Büyük İndirim Fırsatları Burada!

etiket Amazon Prime Alışveriş Festivali Başladı: Binlerce Üründe Büyük İndirim Fırsatları Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
09.10.2024 - 22:20

Prime alışveriş festivali başladı. 8-13 Ekim 2024 tarihleri arasında binlerce üründe harika fırsatlar sizi bekliyor. Süpermarket ürünlerinden teknolojik ürünlere, giyimden kozmetiğe. Stanley termoslar, The Purest Solutions bakım ürünleri, Camper ayakkabı, dikey şarjlı süpürge ve daha fazlası. Sizin için indirimden binlerce ürün arasından en çok satanları seçtik. Fırsatı kaçırmadan hemen listemize göz atın.

Prime Alışveriş Fırsatı'ndaki tüm ürünler burada.

Prime üyelerine özel binlerce üründe harika fırsatlar ve indirimler Amazon'da! Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 08.10.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Tefal Animal Care X-Pert Dikey Şarjlı Süpürge

Tefal Animal Care X-Pert Dikey Şarjlı Süpürge

Dikey süpürgeler arasında en çok satan model de şu anda indirimde.

Temizlemesi kolay, çekiş gücü gayet iyi ve en önemlisi de hafif. 

İndirimli fiyatı 4949 TL.

Tefal Animal Care X-Pert Dikey Şarjlı Süpürge

'Bu süpürge, Tefal TY6983-Xpert, Tefal'in ileri modelleri kadar şık ve güçlü olmayabilir fakat eğer önceliğiniz her gün mutfağı, koridoru, yemek yenen yerleri çabucak elden geçirmek ise, bu ürün mükemmel işe yarıyor. Kullanması çok hafif, çekim gücü gayet iyi, parçaları takıp çıkarmak ve temizlemek Dyson'a göre on kez daha kolay.'

Daha fazla indirimli temizlik aleti için buraya tıklayabilirsiniz.

Prime Alışveriş Festivali

The Purest Solutions Gözenek Sıkılaştırıcı Salisilik Asit Tonik

The Purest Solutions Gözenek Sıkılaştırıcı Salisilik Asit Tonik

Bu bakım ürünü, geniş ve tıkanmış gözenekleri olanlar, cilt tonu eşitsizliği ve siyah nokta problemi olanlar için uygundur. Ayrıca yenilenme ihtiyacı olan ciltler ve akneli ciltler için de uygun olan tpniğin içinde bulunan salisilik asit cildi pürüzsüzleştirirken yeni hücre büyümesini teşvik eder.

Fiyatı indirimde 247 TL.

The Purest Solutions Gözenek Sıkılaştırıcı Salisilik Asit Tonik

'Derinlemesine temizliyor pamuk yardımıyla yaparsanız çok net bir şekilde gözlemleyebilirsiniz. İlk kullanımda bile etkisi görülüyor.'

Daha fazla indirimli bakım ürünü için buraya tıklayabilirsiniz.

Prime üyelerine özel binlerce üründe harika fırsatlar ve indirimler Amazon'da! Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Prime Alışveriş Festivali

Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos Bardak

Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos Bardak

Uzun zamandır almak istediğiniz Stanley termosu almanın tam zamanı.

İndirimli fiyatı 1599 TL.

Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos Bardak

İndirimdeki termosların hepsine bakmak isterseniz de buraya tıklayabilirsiniz.

Prime Alışveriş Fırsatı'ndaki tüm ürünlere bakmak istersen onlar da burada.

Prime Alışveriş Festivali

Camper Erkek Ayakkabı

Camper Erkek Ayakkabı

Kaliteli bir ayakkabı arayan erkekler için güzel bir fırsat.

40-45 arası numarası mevcut.

İndirimli fiyatı 2399 TL.

Camper Erkek Ayakkabı

'Ayakta duruşu ve kalitesi çok iyi.'

İndirimdeki diğer ayakkabıları görmek için de buraya tıklayabilirsiniz.

Prime üyelerine özel binlerce üründe harika fırsatlar ve indirimler Amazon'da! Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Prime Alışveriş Festivali

Pro Plan Sterilised Somonlu Kuru Kedi Maması

Pro Plan Sterilised Somonlu Kuru Kedi Maması

Kediniz için en iyisi...

3 kg mamanın indirimde fiyatı 649 TL.

Pro Plan Sterilised Somonlu Kuru Kedi Maması

'Sürekli kullandığım oğlumun da severek yediği bir mama paketleme ve hızlı kargo bir harika teşekkürler.'

Prime Alışveriş Fırsatı'ndaki tüm ürünler burada.

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Prime Alışveriş Festivali
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Philips BRE720/05 Islak Kuru Epilatör Seti

Philips BRE720/05 Islak Kuru Epilatör Seti

Bakımına özen gösterenlerin tercihi Philips epilatör olmuş.

Üstelik yüz, koltuk altı ve bikini bölgesindeki tüyleri kolayca almak için bir hassas bölge başlığı da içeriyor.

İndirimli fiyatı 1999 TL.

Philips BRE720/05 Islak Kuru Epilatör Seti

'Önceden neden almamıştım dedirtti. O kadar iyi ki bayıldım kaç para olursa olsun alın net.'

Prime Alışveriş Fırsatı'ndaki diğer ürünler burada.

Prime Alışveriş Festivali

Fisher-Price Delüks Piyanolu Jimnastik Merkezi

Fisher-Price Delüks Piyanolu Jimnastik Merkezi

Yenidoğandan 36 aylık olana kadar bebeğinizin keyif alacağı bir oyun alanı.

5 ışıklı tuşa sahip büyük klavyesi mattan ayrı da kullanılabilir.

İndirimli fiyatı 1799 TL.

Fisher-Price Delüks Piyanolu Jimnastik Merkezi

'Kaliteli, sağlam ve oğlumun severek yattığı ve oynadığı bir ürün.'

İndirimdeki oyuncakların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Prime Alışveriş Festivali

Huawei Freebuds SE 2 Bluetooth Kulak İçi Kulaklık

Huawei Freebuds SE 2 Bluetooth Kulak İçi Kulaklık

Toz ve su sıçramalarına karşı korumalı olan kulaklığın 40 saate kadar pil ömrü bulunuyor.

İndirimli fiyatı 899 TL.

Huawei Freebuds SE 2 Bluetooth Kulak İçi Kulaklık

'2 tane Airpods eskittikten sonra fiyatından ötürü bu ürünü incelemek istedim ve çok memnun kaldım. şarjı çok uzun süre gidiyor konuşma performansı çok iyi. Fiyat performanstan öte güzel bir ürün.'

İndirimdeki kulaklık ve hoparlörlerin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Prime Alışveriş Festivali

Only Kadın Tahoe Mont

Only Kadın Tahoe Mont

Geçiş mevsimleri için hafif ve şık bir mont.

İndirimli fiyatı 1288 TL.

Only Kadın Tahoe Mont

'Yumuşacık, kaliteli ve mevsimlik bir ürün.'

İndirimdeki giyim ürünlerinin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Prime Alışveriş Festivali

Philips 3000 Serisi Saç Düzleştirici

Philips 3000 Serisi Saç Düzleştirici

Kolay ve hızlı şekillendirme için keratin katkılı uzun plakalar ve 2 sıcaklık ayarıyla özel olarak tasarlanmış olam saç düzleştirici aşırı ısınmayı önleyen ThermoProtect teknolojisiyle saçınızı da korur.

Fiyatı şu anda 999 TL.Philips 3000 Serisi Saç Düzleştirici

'Bir olumsuzluğu görülmedi istenilen verim bedava fiyata sizlerle.'

Prime Alışveriş Fırsatı'ndaki tüm ürünler burada.

Prime üyelerine özel binlerce üründe harika fırsatlar ve indirimler Amazon'da! Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Prime Alışveriş Festivali
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