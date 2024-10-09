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Prime Fırsatlarından Seçtik: İndirimli Şampuanlar!

etiket Prime Fırsatlarından Seçtik: İndirimli Şampuanlar!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
09.10.2024 - 12:10

Prime alışveriş festivali başladı. 8-13 Ekim 2024 tarihleri arasında binlerce üründe harika fırsatlar sizi bekliyor. Saç bakım ürünleri de şu anda indirimde. Bugün sizin için kampanyada en çok satılan şampuanları listeledik. Erkeklere özel kepek önleyici şampuandan kadınlar için en iyi dökülme karşıtı şampuana... Sadece o değil, bebekler için göz yakmayan en iyi şampuan da listemizde. Herkese ve her saç tipine uygun bir şampuan var ve hepsinin ortak özelliği indirimde olmaları. Şampuanını indirimden almak isteyenler hemen içeriğimize göz atmayı unutmayın.

Prime Alışveriş Fırsatı'ndaki tüm ürünler burada.

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'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 08.10.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Sebamed Kepek Önleyici Bakım Şampuanı

1. Sebamed Kepek Önleyici Bakım Şampuanı

Yumuşak etkin yıkama maddeleri içeren hafif temizlik şampuanı gözle görülür kepek belirtilerini ortadan kaldırıyor. Kullananlar etkisini doğruluyor.

İndirimli fiyatı 269 TL.

Sebamed Kepek Önleyici Bakım Şampuanı

'Hayatım boyunca kepekle başım beladaydı. Gittiğim cildiyelerden sonra kullandığım ilaçlardan artık bıkmıştım. Bu ürün ilaç ve solüsyon kullanma zorunluluğumdan beni kurtardı. Mutlaka deneyin işe yaradığını göreceksiniz. Ürün ara ara indirime giriyor. Ucuzladığında çoklu söylemek daha avantajlı oluyor.'

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Prime Alışveriş Festivali

2. Bioxcin Forte 3 Al 2 Öde Saç Dökülmesine Karşı Bitkisel Şampuan

2. Bioxcin Forte 3 Al 2 Öde Saç Dökülmesine Karşı Bitkisel Şampuan

Saçlarınızı yumuşacık yapan Bioxcin Forte şampuan, yoğunlaştırılmış formülü sayesinde saç dökülmesini engellemeye yardımcı olur ve saçları güçlendirir.

3'lü paketin fiyatı indirimde 245 TL.

Bioxcin Forte 3 Al 2 Öde Saç Dökülmesine Karşı Bitkisel Şampuan

'Yeniden saç çıkarma bende yapmadı tabii ki fakat dökülmeleri azalttığına inanıyorum.'

İndirimli şampuanların hepsine göz atmak isteyenler buraya tıklayabilir.

Prime Alışveriş Festivali

3. Urban Care Expert Biotin & Kafein Şampuan

3. Urban Care Expert Biotin & Kafein Şampuan

Saç köklerini uyararak kan dolaşımını hızlandıran Urban Care şampuan, biotin ve kafein içerikleri sayesinde dökülmeye eğilimli, zayıf, güçsüz ve kepek problemi yaşayan saç diplerinde derinlemesine arınma sağlar. Dökülmeyi azaltmaya yardımcı olur ve yeni saç oluşumunu destekler. 

İndirimli fiyatı 119 TL.

Urban Care Expert Biotin & Kafein Şampuan

'İlk defa kullanıyorum. Şimdiden saç dökülmem azaldı ve ikinci şişeyi sipariş ettim. Nohut tanesi kadar kullanıyor olmama rağmen bütün saçlarıma yetiyor. Tabii ki tavsiye ediyorum.'İndirimli şampuanların hepsine göz atmak isteyenler buraya tıklayabilir.

Prime Alışveriş Fırsatı'ndaki tüm ürünler burada.

Prime Alışveriş Festivali

4. Clear Men Scalp Pro Saç Dökülmesine ve Kepeğe Karşı Etkili Güçlendirici Şampuan

4. Clear Men Scalp Pro Saç Dökülmesine ve Kepeğe Karşı Etkili Güçlendirici Şampuan

Saç dökülmesine karşı şampuan arayışında olan erkekler için Clear tarafından özel olarak üretilen bu uzman şampuan, profesyonel saç derisi çözümleriyle saç dökülmesini azaltır. 

İndirimli fiyatı 143 TL.

Clear Men Scalp Pro Saç Dökülmesine ve Kepeğe Karşı Etkili Güçlendirici Şampuan

'Ürünün kokusu ve yıkadıktan sonra gerçekten kalıcı ve güzel koku oluyor.'

İndirimli şampuanların hepsine göz atmak isteyenler buraya tıklayabilir.

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Prime Alışveriş Festivali

5. Ogx Elektriklenme Karşıtı Kukui Oil Sülfatsız Şampuan

5. Ogx Elektriklenme Karşıtı Kukui Oil Sülfatsız Şampuan

Antik Hawaii kokularından kukui fındığı yağını içeren bu egzotik formül saçlarınızın nemli havaya karşı elektriklenmeden, çok yumuşak ve parlak olmasına yardımcı olarak iyi görünmesini sağlar. 

İndirimli fiyatı 271 TL.

Ogx Elektriklenme Karşıtı Kukui Oil Sülfatsız Şampuan

'4-5 çeşit Ogx şampuan kullandım en başarılısı buydu.'

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6. Head & Shoulders Dermaxpro Scalp Revitalizer Saç Dökülme Karşıtı Şampuan

6. Head & Shoulders Dermaxpro Scalp Revitalizer Saç Dökülme Karşıtı Şampuan

E vitamini ve niasinamid ile zenginleştirilmiş kepek karşıtı şampuan, saç derisini besleyip doğal saç uzamasını desteklemeye yardımcı olur.

Fiyatı şu anda 168 TL.

Head & Shoulders Dermaxpro Scalp Revitalizer Saç Dökülme Karşıtı Şampuan

İndirimli şampuanların hepsine göz atmak isteyenler buraya tıklayabilir.

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7. Mustela Gentle Shampoo Bebek Şampuanı

7. Mustela Gentle Shampoo Bebek Şampuanı

Bebekler için en iyi şampuanlardan biri. Göz yakmayan şampuan, doğumdan itibaren kullanıma uygun.

İndirimli fiyatı 269 TL.

Mustela Gentle Shampoo Bebek Şampuanı

'3 yıldır aynı şampuan kullanıyoruz. Kaliteli ve orijinal geliyor.'

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8. Faith in Nature %99 Doğal içerikli Saç Bakım Şampuanı

8. Faith in Nature %99 Doğal içerikli Saç Bakım Şampuanı

Hayvansal içerikler içermeyen vegan şampuan, saçlarına olduğu kadar doğaya da saygılı davranmak isteyenler için mükemmel.Paraben ve SLS içermez. % 100 doğal koku ve uçucu yağlar içerir.

Fiyatı şu anda 273 TL.

Faith in Nature %99 Doğal içerikli Saç Bakım Şampuanı

'Yüzlerce kimyasal içeriği olan şampuanlara göre daha temiz.'

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9. L’Oréal Paris Elseve Dream Long Onarıcı Bakım Şampuanı

9. L’Oréal Paris Elseve Dream Long Onarıcı Bakım Şampuanı

Uzun saçlar için ideal şampuan. Güçlü onarıcı formülü saçı kırılmalara karşı korur, saça bakım yapar ve onarır.

Fiyatı şu anda 87 TL.

L’Oréal Paris Elseve Dream Long Onarıcı Bakım Şampuanı

'Ürün, uzun ve gür saçlılar için biçilmiş kaftan diyebilirim. Ayrıca elektriklenmeyi de azaltıyor. Kokusu çok güzel, tavsiye ederim.'

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10. Herbal Essences Aloe Gücü ve Avokado Sülfatsız Şampuan

10. Herbal Essences Aloe Gücü ve Avokado Sülfatsız Şampuan

Saf aloe ve avokado yağı içeren rahatlatıcı formülü saç derisini rahatlatır ve saçlarınızı kökten uca kadar besler. 

Fiyatı indirimde 182 TL.

Herbal Essences Aloe Gücü ve Avokado Sülfatsız Şampuan

'Her zaman kullandığım ürün. Harika bir kokusu var. Memnun kaldım.'

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11. Bioxcin Quantum Bio-Activ Yağlı Saçlar için Şampuan

11. Bioxcin Quantum Bio-Activ Yağlı Saçlar için Şampuan

Bioxcin Quantum Bio-Activ Şampuan, 18 aminoasitten oluşan ve saça tutunan peptitler ile zenginleştirilmiş formülü sayesinde, saçların ilk yıkamadan itibaren daha kalın ve gür görünümlü olmasını sağlar.

Biocomplex B11 bitki ekstresi, saç dökülmesini engellemeye yardımcı olur; saça hacim, canlılık ve parlaklık katar.

İndirimli fiyatı 104 TL.

Bioxcin Quantum Bio-Activ Yağlı Saçlar için Şampuan

'Saç dökülmelerimi yok etti diyebilirim, ilk kutudan sonra hiç değişmeden devam ettim o zaman değişimi anladım ilk kutuda ümitsizleşmeyin zaten çok ucuz.'

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