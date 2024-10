Prime Alışveriş Festivali Haftasının En Çok Satan Kitapları

Bir 'ilk kitap', Türkçe edebiyatta yeni ve pırıltılı bir yazar... 'Yeniçeriler kapıyı zorlarken' düşler üstüne düşüncelere dalan Uzun İhsan Efendi, kapı kırıldığında klasik ama hep yeni kalabilen sonuca ulaşmak üzeredir: 'Dünya bir düştür. Evet, dünya... Ah! Evet, dünya bir masaldır.'

Fiyatı 159 TL.

Puslu Kıtalar Atlası - İhsan Oktay Anar

'Geçmiş ile şu an arasındaki mükemmel geliş gidişler, zihni sürekli açık tutarak olayların an ve an yaşandığı hissini uyandırıyor. Keyifle ve merakla okunuyor. Selam ve saygılar.'