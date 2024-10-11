Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Prime Alışveriş Festivali Haftasının En Çok Satan Kitapları

etiket Prime Alışveriş Festivali Haftasının En Çok Satan Kitapları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
12.10.2024 - 02:24

Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman hemen buraya.  Biliyorsunuz bu hafta Amazon Prime alışveriş festivali başladı. 8-13 Ekim 2024 tarihleri arasında binlerce üründe geçerli olan harika indirimler arasında kitap kurtları için de harika fırsatlar var. Prime alışveriş haftasının en çok satılan ve en çok okunan kitaplarını fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Favori türünüzü seçin ve kitabı hemen sepete ekleyin. Merak etmeyin Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur bile...

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 11.10.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

1. Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

Uzun zamandır çok satanlar listesinin zirvesinden inmeyen bir kitap.

Evrendeki sonsuz zenginliğin bir parçası olmak ve onunla uyum içinde kalmak istiyorsanız artık hayatın gerçek, bilgece sırlarından birini keşfetme zamanı geldi demektir. Hissettiğiniz ya da düşündüğünüz her şey, bir rezonans alanı oluşturur ve hem sizi hem de çevrenizdekileri kalıcı olarak değiştirir. Kuantum düşünce tekniğinin temelinde yer alan Rezonans Kanunu’na göre sizi isteklerinizi gerçekleştirmekten alıkoyan sınırlar yalnızca kalbinizdedir. Pierre Franckh bu kitapta arzularınızı bloke edebilme potansiyeline sahip iç ve dış etkileri nasıl ortadan kaldıracağınızı, hedeflerinize dair pozitif bir imgelemeyi nasıl yapacağınızı, nasıl güçlü rezonans alanı kuracağınızı, düşünce gücünüz ve hislerinizle hayatınızda olmasını istediğiniz değişiklikleri nasıl elde edeceğinizi anlatıyor.

Fiyatı şu anda 93 TL.

Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

'Buna benzer bir kitabı okumuştum o yüzden anlatılan şeyler hiç yabancı gelmedi ama bunu okuyunca o kitabın anasının bu kitap olduğunu fark ettim bence herkesin okuması gereken bir kitap.'

Çok satan kitapların hepsini görmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Bu özel ayrıcalıktan yararlanmak ve hemen Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz. 

Prime Alışveriş Fırsatı'ndaki tüm ürünler burada.

Amazon

2. Yırtıcı Kuşlar Zamanı: Bir Başkomser Nevzat Kitabı - Ahmet Ümit

2. Yırtıcı Kuşlar Zamanı: Bir Başkomser Nevzat Kitabı - Ahmet Ümit

Başkomser Nevzat bu kez geçmişin hayaletleriyle mücadele ediyor. Ailesini katledenlerin peşinde maceradan maceraya koşarken, Nevzat ve ekibinin yaşadıkları olaylar bir 21. yüzyıl Türkiyesi portresi çiziyor.

Fiyatı 213 TL.

Yırtıcı Kuşlar Zamanı: Bir Başkomser Nevzat Kitabı - Ahmet Ümit

'Başkomseri özlemişiz, güzel başladı bakalım nasıl devam edecek.'

Çok satan kitapların hepsini görmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Amazon

3. Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

3. Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

'Yaşamla ölüm arasında bir kütüphane var,' dedi. 'Bu kütüphanedeki raflar sonsuza kadar gider. Her kitap yaşamış olabileceğin başka bir hayatı yaşama şansını sunar sana. Farklı seçimler yapmış olsan, şu an nasıl bir hayatın olacağını görürsün.

Pişmanlıklarını telafi etme şansın olsaydı, bazı konularda farklı davranır mıydın?'

Fiyatı 121 TL.

Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

'Siz de uzun zamandır kitap okuyamayanlardan olup tekrar nereden başlayacağına karar veremeyenlerdenseniz 'Gece Yarısı Kütüphanesi'ni öneririm. Çok derinlikli bir anlatımı veya konusu yok ama akıcı hikayesi ve anlatım biçimiyle bir çırpıda okumanızı sağlıyor.'

Çok satan kitapların hepsini görmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Amazon

4. Hyunam-Dong Kitabevi - Hwang Bo-Reum

4. Hyunam-Dong Kitabevi - Hwang Bo-Reum

Youngju her şeyi doğru yapmıştır; üniversiteye gitmiş, düzgün bir adamla evlenmiş, saygın bir işe girmiştir. Sonra bir anda her şey altüst olur. Tükenmişlik hissiyle eski hayatını terk eder, zirvedeki kariyerini bırakır, kocasından boşanır ve hayalinin peşinden gider. Bir kitapçı dükkânı açar...

Fiyatı 123 TL.

Hyunam-Dong Kitabevi - Hwang Bo-Reum

'Benzer süreçleri yaşadığım için karakterlerle kendimi bağdaştırdığım noktalar oldu. Keşke ekonomik zorunluluklar ya da başka zorunluluklar olmasa ve herkes kendi mutlu olacağı yerlerde alanlarda özgürce çalışabilse, iş ve yaşam deneyimi kazanabilse, kendi kararlarını farklı zorunluluklara bağlı kalmadan özgürce verebilse her zaman. Dinginlik veren akıcı bir kitaptı. Severek okudum, tavsiye ederim.'

Çok satan kitapların hepsini görmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Amazon

5. Cumhuriyet'in İlk Sabahı - İlber Ortaylı & Şermin Yaşar

5. Cumhuriyet'in İlk Sabahı - İlber Ortaylı & Şermin Yaşar

Dünyaya gözlerimi bir savaşın ortasında açtım. Savaşın ortasının tam olarak neresi olduğunu bilmiyordum ama annem hep “Savaşın ortasında doğurdum ben seni,” derdi. 

Çocuk edebiyatımızın üretken ve sevilen yazarlarından Şermin Yaşar, bizi şerbetçi bir çocuğun gözünden Kurtuluş Savaşı yıllarına götürüyor. 

Fiyatı 104 TL.

Cumhuriyet'in İlk Sabahı - İlber Ortaylı & Şermin Yaşar

'Büyük küçük herkesin okuması gereken bir kitap. Yalın kolay okunuyor.'

Çok satan kitapların hepsini görmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Puslu Kıtalar Atlası - İhsan Oktay Anar

6. Puslu Kıtalar Atlası - İhsan Oktay Anar

Bir 'ilk kitap', Türkçe edebiyatta yeni ve pırıltılı bir yazar... 'Yeniçeriler kapıyı zorlarken' düşler üstüne düşüncelere dalan Uzun İhsan Efendi, kapı kırıldığında klasik ama hep yeni kalabilen sonuca ulaşmak üzeredir: 'Dünya bir düştür. Evet, dünya... Ah! Evet, dünya bir masaldır.'

Fiyatı 159 TL.

Puslu Kıtalar Atlası - İhsan Oktay Anar

'Geçmiş ile şu an arasındaki mükemmel geliş gidişler, zihni sürekli açık tutarak olayların an ve an yaşandığı hissini uyandırıyor. Keyifle ve merakla okunuyor. Selam ve saygılar.'

Çok satan kitapların hepsini görmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Bu özel ayrıcalıktan yararlanmak ve hemen Amazon Prime üyesi olmak için de buraya tıklayabilirsiniz. 

Amazon

7. Nakano Eskici Dükkanı - Hiromi Kawakami

7. Nakano Eskici Dükkanı - Hiromi Kawakami

Son dönem Japon edebiyatının parlayan ismi Hiromi Kawakami’den, bir başınayken sıradan duran ama bir eskici dükkânında yan yana geldiklerinde neredeyse sihirli bir bütün yaratan insanların –ve eşyaların– yalın, neşeli ve biraz da hüzünlü öyküsü.

Fiyatı 106 TL.

Nakano Eskici Dükkanı - Hiromi Kawakami

'Kitap güzel ve okunması kolay. Okurken içine çekiliyorsunuz ve yüzünüzde bir gülümsemeyle okuyorsunuz. tek günde biten bir kitap tavsiye ederim.'

Çok satan kitapların hepsini görmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Amazon

8. İnsanlığımı Yitirirken - Osamu Dazai

8. İnsanlığımı Yitirirken - Osamu Dazai

Yirminci yüzyıl Japon edebiyatının önde gelen yazarlarından, sıradışı hayatıyla da meşhur Osamu Dazai, intiharından hemen önce tamamladığı, Japonya'nın en çok okunan romanlarından İnsanlığımı Yitirirken'de topluma dahil olmayı beceremeyen, her şeyi eline yüzüne bulaştıran, çevresindeki herkesi hayal kırıklığına uğratmaya mahkum bir ötekinin acıklı hikayesini anlatıyor.

Fiyatı 48 TL.

İnsanlığımı Yitirirken - Osamu Dazai

'Yazarın hemen hemen bütün kitapları elimde. Bu kitabı okuyan diğer bütün kitapları okusun lütfen... Şiddetle tavsiye ediyorum...'

İlgilenenler için yazarın diğer kitapları burada.

Amazon

9. Hayvanat Bahçesinde Uyku Zamanı - Sophie Schoenwald

9. Hayvanat Bahçesinde Uyku Zamanı - Sophie Schoenwald

Bebeğinize okuyabileceğiniz tatlı mı tatlı bir kitap.

Kirpi Nane, yatağına henüz yatmıştı ki bir ses duydu. Bu ses kime aitti acaba? Yataktan kalktı ve uyurgezer filin havuza düştüğünü gördü. Bu sorunu hallettikten sonra yatağına döndü, ancak sesler yine dinmedi. Küçük yarasanın ve uykusu gelmeyen yavru ayının da yardıma ihtiyacı vardı. Kirpi Nane, hayvanat bahçesi sakinlerinin uyku sorunlarını çözüp yatağına uzanabilecek mi acaba?

Fiyatı sadece 30 TL.

Hayvanat Bahçesinde Uyku Zamanı - Sophie Schoenwald

'Kitabın hem üslubu, hem resimleri çok tatlı. Bebeğime okumaktan keyif alıyorum.'

Çocuk kitaplarının hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Çok satan kitapların hepsini görmek isterseniz de buraya.

Amazon

10. Veda Etmiyorum - Han Kang

10. Veda Etmiyorum - Han Kang

Han Kang'dan ödüllere boğulan, övmelere doyulmayan bir roman daha: Veda Etmiyorum. Adeta kış uykusundan uyanır gibi... 

Veda Etmiyorum, Güney Kore'nin bugünü ile acı dolu geçmişi arasında özümüzü bulacağımız bir yolculuğa davet. Bu romanda üç kadının bakış açısından Güney Kore tarihinin en karanlık zamanlarını okuyacağız. 

Fiyatı 191 TL.

Veda Etmiyorum - Han Kang

'Güzel akıcı bir kitap, biraz büyülü gerçekçilik tarzı var.'

Çok satan kitapların hepsini görmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Körlük - Jose Saramago

11. Körlük - Jose Saramago

Adı bilinmeyen bir ülkenin adı bilinmeyen bir kentinde, arabasının direksiyonunda trafik ışığının yeşile dönmesini bekleyen bir adam ansızın kör olur. Ancak karanlıklara değil, bembeyaz bir boşluğa gömülür. Arkasından, körlük salgını bütün kente, hatta bütün ülkeye yayılır. Ne yönetim kalır ülkede, ne de düzen; bütün körler karantinaya alınır. Hayal bile edilemeyecek bir kaos, pislik, açlık ve zorbalık hüküm sürmektedir artık. Yaşam durmuştur, insanların tek çabası, ne pahasına olursa olsun hayatta kalmaktır. 

Fiyatı 239 TL.

Körlük - Jose Saramago

'Çok etkileyici bir o kadar da sürükleyici bir kitaptı, onun için gelir gelmez birkaç günde bitirdim. İnsanoğlunun güçsüzlüğünü ve bencilliğini çok çarpıcı ele almış...'

Çok satan kitapların hepsini görmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Bu özel ayrıcalıktan yararlanmak ve hemen Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz. 

Prime Alışveriş Fırsatı'ndaki tüm ürünler burada.

Amazon

Geçen haftanın çok satan kitapları da aşağıda...

Bunlar da ilgini çekebilir...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın