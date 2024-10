Prime Alışveriş Festivali’ne Özel: 2. Kitaba %50 İndirim!

Geçmiş üzerine, dünya hali üzerine, düşler ve 'puslu kıtalar' üzerine bir roman.

Fiyatı 150 TL.

Puslu Kıtalar Atlası - İhsan Oktay Anar

'Geçmiş ile şu an arasındaki mükemmel geliş gidişler, zihni sürekli açık tutarak olayların an ve an yaşandığı hissini uyandırıyor. Keyifle ve merakla okunuyor.'