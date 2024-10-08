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Prime Alışveriş Festivali’ne Özel: 2. Kitaba %50 İndirim!

etiket Prime Alışveriş Festivali’ne Özel: 2. Kitaba %50 İndirim!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
08.10.2024 - 21:31

Prime alışveriş festivali başladı. 8-13 Ekim 2024 tarihleri arasında binlerce üründe harika fırsatlar sizi bekliyor. Kitap kurtları için de harika fırsatlar var elbette. Biz de okumaya doyamayanlar için harika bir kampanya bulduk. Kitap alışverişinizde 2. kitaba %50 indirim! Her hafta bir kitap bitirenler için harika bir kampanya! Bakalım bu kampanyaya hangi kitaplar dahil? Sadece Prime üyelerine özel! 

Bu özel ayrıcalıktan yararlanmak ve hemen Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz. 

Prime Alışveriş Fırsatı'ndaki tüm ürünler burada.

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 08.10.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Rahatlama Kitabı: Suyun Üstünde Kalmamı Sağlayan Düşünceler - Matt Haig

1. Rahatlama Kitabı: Suyun Üstünde Kalmamı Sağlayan Düşünceler - Matt Haig

Sakinleştiren ve ruhu dinlendiren bir kitap.

Rahatlama Kitabı, zor günlerden çıkarılmış derslerin ve öyle zamanlarda biraz olsun iyi hissettirecek önerilerin bir derlemesi.

Bu kitabı 112 TL'ye alıp seçeceğiniz 2. kitabı da %50 indirimle alabilirsiniz.

Rahatlama Kitabı: Suyun Üstünde Kalmamı Sağlayan Düşünceler - Matt Haig

'Tam bir kitap değil de canınız sıkıldığında rastgele bir sayfa açıp okumalık. Güzel bir kitaptı.'

2. kitap %50 kampanyasına dahil olan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

*Fiyatı düşük olan kitaptan %50 indirim yapılacaktır.

Prime Alışveriş Festivali

2. Normal İnsanlar: The New York Times Çok Satanı - Sally Rooney

2. Normal İnsanlar: The New York Times Çok Satanı - Sally Rooney

Dizisi ile de oldukça gündem olan bir kitap.

Hikayesi oldukça sürükleyici...

Bu kitabı 139 TL'ye alıp seçeceğiniz 2. kitabı da %50 indirimle alabilirsiniz.

*Fiyatı düşük olan kitaptan %50 indirim yapılacaktır.

Normal İnsanlar: The New York Times Çok Satanı - Sally Rooney

'Çok satmasının hakkını veren bir kitap. Okurken zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Zaten dizisi de çıktı. Diziyi de izledim. Harikulade.'

Prime Alışveriş Fırsatı'ndaki tüm ürünler burada.

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Prime Alışveriş Festivali

3. Puslu Kıtalar Atlası - İhsan Oktay Anar

3. Puslu Kıtalar Atlası - İhsan Oktay Anar

Geçmiş üzerine, dünya hali üzerine, düşler ve 'puslu kıtalar' üzerine bir roman. 

Fiyatı 150 TL.

Puslu Kıtalar Atlası - İhsan Oktay Anar

'Geçmiş ile şu an arasındaki mükemmel geliş gidişler, zihni sürekli açık tutarak olayların an ve an yaşandığı hissini uyandırıyor. Keyifle ve merakla okunuyor.'

2. kitap %50 kampanyasına dahil olan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Prime Alışveriş Festivali

4. Atomik Alışkanlıklar - James Clear

4. Atomik Alışkanlıklar - James Clear

Atomik Alışkanlıklar size alışkanlıklarınızdan zarar değil, fayda göreceğiniz şekilde hayatınızı yeniden tasarlamayı öğretecek.

Fiyatı 201 TL.

Atomik Alışkanlıklar - James Clear

'Kesinlikle insan hayatına dair güzel noktalara değinen bir kitap. Okunması tavsiye edilir.'

2. kitap %50 kampanyasına dahil olan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Prime Alışveriş Festivali

5. İnsanlığımı Yitirirken - Osamu Dazai

5. İnsanlığımı Yitirirken - Osamu Dazai

Yirminci yüzyıl Japon edebiyatının önde gelen yazarlarından, sıradışı hayatıyla da meşhur Osamu Dazai, intiharından hemen önce tamamladığı, Japonya'nın en çok okunan romanlarından İnsanlığımı Yitirirken'de topluma dahil olmayı beceremeyen, her şeyi eline yüzüne bulaştıran, çevresindeki herkesi hayal kırıklığına uğratmaya mahkum bir ötekinin acıklı hikayesini anlatıyor.

Fiyatı 48 TL.

İnsanlığımı Yitirirken - Osamu Dazai

'Yazarın hemen hemen bütün kitapları elimde. Bu kitabı okuyan diğer bütün kitapları okusun lütfen... Şiddetle tavsiye ediyorum.'

Prime Alışveriş Fırsatı'ndaki tüm ürünler burada.

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Prime Alışveriş Festivali
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6. Martin Eden - Jack London

6. Martin Eden - Jack London

Romanın ana temalarından biri, başarı ve refah yolunun sosyal sınıf farkı gözetilmeksizin herkese açık olduğu şeklinde özetlenebilecek Amerikan Rüyası’dır. Ya da bu idealin yarattığı muazzam hayal kırıklığı… 

Fiyatı 74 TL.

Martin Eden - Jack London

'En sevdiğim 5 kitap arasına muhakkak girer. Okurken çoğu zaman hüzünlendiğim bir o kadar da aşkı anlatan kitap.'

2. kitap %50 kampanyasına dahil olan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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7. Algernon'a Çiçekler - Daniel Keyes

7. Algernon'a Çiçekler - Daniel Keyes

Algernon’a Çiçekler, bugüne dek 27 dilde 30 ülkede yayınlandı, 5 milyon adetten fazla sattı. Prestijli Hugo ve Nebula ödüllerini kazandı. 

Okurken insanı hüzünlendiren harika bir kitap.

Fiyatı 96 TL.

Algernon'a Çiçekler - Daniel Keyes

'Mükemmeldi. Hem güldürdü hem üzdü hem de boşluğa sürükledi tam bir 'hafızam gitse de tekrar okusam' kitabı. Bitirince Algernona çiçek göndermeyi unutmayın :)'

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Prime Alışveriş Festivali

8. Taş Kağıt Makas - Alice Feeney

8. Taş Kağıt Makas - Alice Feeney

Elinizden bırakamayacağınız çok sürükleyici bir kitap.

Hayatı boyunca yüz körlüğünden mustarip olan Adam durumunu kabullenmiş bir işkolikti ve karısı Amelia da kendini hayvan barınağındaki tam zamanlı işine adamıştı. Tam da yıldönümleri yaklaşırken, İskoçya’da iki günlük tatili kazanan çift bu hafta sonunun evliliklerini onaracağını ya da tamamen bitireceğini biliyordu. Bilmedikleriyse bu geziyi tesadüfen kazanmamış olduklarıydı. İçlerinden biri çok uzun zamandır yalan söylüyordu.

Bazı çiftler sonsuza dek mutlu yaşamaz, hele de birileri mutlu olmalarını istemiyorsa...

Fiyatı 120 TL.

Taş Kağıt Makas - Alice Feeney

'Sürükleyici özellikle ortasına geldiğimde elimden düşmedi. Ortasına gelene kadar 1 haftada okuduğum kitabın son 153 sayfasını yarım günde okudum.'

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Prime Alışveriş Festivali

9. Simyacı - Paulo Coelho

9. Simyacı - Paulo Coelho

Bir büyük Doğu klasiği olan Mevlana'nın ünlü Mesnevi'sinde yer alan bir küçük öyküden yola çıkarak yazılan bu roman, yüreğinde çocukluğunun çırpınışlarını taşıyan okurlar için bir 'klasik' yapıt haline geldi.

Ciltsiz fiyatı 108 TL.

Simyacı - Paulo Coelho

'Ruhsal boyutları bambaşka olan bir roman.'

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Prime Alışveriş Festivali

10. Martı Jonathan Livingston - Richard Bach

10. Martı Jonathan Livingston - Richard Bach

Sahilden bir mil uzaklıkta, denizi kucaklarcasına ilerleyen bir balıkçı teknesi, martılara kahvaltı zamanının geldiğini haber veriyordu. Binlerce martı, bir lokma yiyecek için mücadeleye girişmişti bile. İşte zor bir gün daha başlıyordu.

Fiyatı 89 TL.

Martı Jonathan Livingston - Richard Bach

'Muhteşem bir kitap, herkes okumalı.'

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11. Petey - Ben Mikaelsen

11. Petey - Ben Mikaelsen

Sevgi, inanç ve dostluk üzerine sımsıcak bir hikaye.

Çocuk klasikleri içinde en çok satan kitap aynı zamanda.

Fiyatı 101 TL.

Petey - Ben Mikaelsen

'Hızlı ve güvenli kargolama. Çocuğum kitabı severek okudu.'

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