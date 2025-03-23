24 - 30 Mart 2025 Haftalık Burç Yorumları
24 - 30 Mart 2025 Haftalık Burç Yorumları
Bu hafta gökyüzü çok güçlü bir geçiş dönemine rehberlik ederken, çoğumuz nostalji ve beklentilerimiz arasında bir köprü kurmaya çalışacağız. Geçmişi düşünürken aynı zamanda yeni olasılıklara doğru ilerleme arzusunda olacağız.
Bu haftaki zorluk, artık bize hizmet etmeyenleri (Son Çeyrek Ay ile belirtilen) bırakmak ve aynı zamanda yeni başlangıçlara hazırlanmak (Yeni Ay ve kısmi Güneş tutulması 29 Mart 2025 günü yaklaşırken) gerginlikleri doğru yönetmek ve feraset ile hareket etmemiz gerektiğinin bilincinde olmalıyız.
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Gezegen geçişleri zamanlama konusunda belirsiz hissetmenize neden olabilir.
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Mars’ın çocukları koçlar
Venüs’ün çocukları boğalar
Merkür’ün çocukları ikizler
Ay'ın çocukları yengeçler
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Güneş’in çocukları aslanlar
Merkür’ün çocukları başaklar
Venüs'ün çocukları teraziler
Mars’ın çocukları akrepler
Jüpiter’in çocukları yaylar
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Satürn’ün çocukları oğlaklar
Uranüs’ün çocukları kovalar
Neptün’ün çocukları balıklar
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