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24 - 30 Mart 2025 Haftalık Burç Yorumları

etiket 24 - 30 Mart 2025 Haftalık Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
23.03.2025 - 22:37

Bu hafta gökyüzü çok güçlü bir geçiş dönemine rehberlik ederken, çoğumuz nostalji ve beklentilerimiz arasında bir köprü kurmaya çalışacağız. Geçmişi düşünürken aynı zamanda yeni olasılıklara doğru ilerleme arzusunda olacağız.

Bu haftaki zorluk, artık bize hizmet etmeyenleri (Son Çeyrek Ay ile belirtilen) bırakmak ve aynı zamanda yeni başlangıçlara hazırlanmak (Yeni Ay ve kısmi Güneş tutulması 29 Mart 2025  günü yaklaşırken) gerginlikleri doğru yönetmek ve feraset ile hareket etmemiz gerektiğinin bilincinde olmalıyız.

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Gezegen geçişleri zamanlama konusunda belirsiz hissetmenize neden olabilir.

Gezegen geçişleri zamanlama konusunda belirsiz hissetmenize neden olabilir.

Yeni planlarla devam etmeli mi yoksa akışta kalmayı mı sağlamalıyız? Hem Merkür hem de Venüs gerilemesi ile iletişim zorlaşabilir bu da ihtiyaçlarınızı net bir şekilde ifade etmenizi veya kesin kararlar vermenizi zorlaştırır.

Hafta boyunca bu enerjilerle çatışmak değil, onlarla uyumlanmaya odaklanmayı seçmeliyiz. Pazartesi’den çarşambaya projeleri tamamlamak, eski kalıpları serbest bırakmak ve gerçekten ne yapmak istediğinizi yansıtmak için idealdir. 29 Mart 2025 te  Yeni Ay ve Güneş tutulması sırasında niyetler belirlemek için mükemmel olan güçlü yaratıcı enerji ve sezgisel içgörüler getiriyor odaklanıp faydalanmaya olsun niyetlerimiz.

Bu hafta hem Merkür hem de Venüs, iletişim ve ilişkilerde gecikmelere ve yanlış anlamalara neden olabilecek. Sabırla hareket etmemiz çok ama çok öneli.

Venüs Çarşamba günü Neptün ile buluşur ve rüya gibi, romantik bir atmosfer yaratır ancak ilişkilerde ve finansal konularda doğru kararlar almakta zorlanabiliriz. Taahhütlerde bulunmadan önce ayrıntıları iki kez kontrol ederek hareket edin.

Mars’ın çocukları koçlar

Mars’ın çocukları koçlar

Hayatınızın yeni döngüsüne hazır olun ve bu günlerde kim olduğunuz ve ne istediğiniz konusunda bir netlik hissediyor musunuz?

Bu sizler için güçlü bir hafta, Koç, Güneş, Merkür ve Venüs'ün hepsi burcunuzda. Merkür ve Venüs retroda olsa bile, kendinizi yansıtma ve kişisel olarak çok doğru bir şekilde yansıtabilmek için en iyi konumdasınız. Hafta, Güneş'in Plüton ile açısı ile dönüştürücü enerjiyle başlar ve hayatınızda neyin değişmesi gerektiğini görmenize yardımcı olur. 29 Mart 2025 Yeni Ay ve kısmi Güneş tutulması burcunuzda, önümüzdeki yılınız için güçlü niyetler belirlemeye hazır olacaksınız.

Pazartesi, burcunuzdaki Güneş'in Plüton ile olumlu açısı kişisel girişimlerinizde destekleneceksiniz. Bu size, hayatınızın artık size hizmet etmeyen yönlerini dönüştürme yeteneği verir. Salı günü, Güneş burcunuzda retroda  Merkür ile buluşuyor ve yeniden düşündüğünüz pek çok şeye  açıklık getiriyor. 29 Mart 2025 Yeni Ay ve Kısmi Güneş tutulması kendinizi benliğinizi yansıtan girişimler başlatmak için mükemmel bir zaman sizler için.

Güneş Plüto açıları sizi güçlendirdiği için Pazartesi önemli değişiklikler yapmak için idealdir.

Venüs’ün çocukları boğalar

Venüs’ün çocukları boğalar

Son zamanlarda daha önce olmadığı kadar canlı rüyalar ya da beklenmedik sezgi  yoğunluğu yaşıyor musunuz?

Bu hafta, ruhsal enerjiniz çok güçleniyor, Boğa. Yönetici gezegeniniz Venüs geri giderken ve Çarşamba günü Neptün ile buluşurken, sezgisel enerjilere normalden daha fazla uyum sağlarsınız. Bu, yaratıcı ilham ve manevi içgörüler getirecek sizlere. Haftanın başında sizi zorlayan pek çok eski kalıpları serbest bırakmanıza yardımcı olurken, 29 Mart 2025 Yeni Ay ve kısmi Güneş tutulması bilinçaltınızı zihninizi harekete geçirerek rüyalar ve güçlü sezgileriniz ile sizlere rehberlik edecek.

Çarşamba, yöneticiniz Venüs Neptün ile buluşurken alacağınız kararlara dikkat edin. Bu, yaratıcılığınızı ve ruhsal bağlantınızı artırabilir, ancak ilişkilerde anlık kararlar dürtünüzü arttırabilir. Başkalarına yardım etmek için alışılmadık bir şekilde ilgi duyabilirsiniz veya değerlerinizle uyumlu etkinliklerine katılabilirsiniz. 29 Mart 2025 Yeni Ay ve kısmi Güneş tutulması doğum haritanızda sizi dinlenme, manevi uygulama ve artık size hizmet etmeyenleri serbest bırakma etrafında niyetler belirlemeye davet eder.

Venüs Neptün ile buluştuğu için Çarşamba günü sanatsal arayışlar için mükemmel enerjileri getirirken ilişkiler konusunda dikkatli olmayı gerektirir. 29 Mart 2025 Yeni Ay ve kısmi Güneş tutulması sizi dinlenme, maneviyat ve zihinsel sağlık etrafında yeni alışkanlıklar oluşturmaya şifalanmaya davet ediyor.

Merkür’ün çocukları ikizler

Merkür’ün çocukları ikizler

İletişim sorunları sizi yavaşlamaya ve önemli konuşmalara yaklaşımınızı yeniden gözden geçirmeye zorluyor mu?

Yönetici gezegeniniz Merkür retroda, iletişim ve planlama söz konusu olduğunda sakin bir tutumla ilerlemeye odaklanın. Bununla birlikte, belirgin aksilik aslında fikirlerinizi geliştirmenize ve değerlerinizle gerçekten uyumlu arkadaşlarınızla yeniden bağlantı kurmanıza yardımcı oluyor. Haftanın başından itibaren gökyüzü artık size hizmet etmeyen bağlantıları serbest bırakmanıza yardımcı olurken, 29 Mart 2025 Yeni Ay ve kısmi Güneş tutulması, sosyal hayatınıza ve uzun vadeli hedeflerinize yeni enerji getirecek iyi değerlendirin.

Güneş Merkür kavuşumu, yeniden değerlendirdiğiniz bir arkadaşlık durumuna veya kırgınlık yaşadığınız eski dostlar ile ilişkilerinizi yeniden yapılandırmanız için sizlere fırsatlar getiriyor. Belirli sosyal bağlantıların neden işe yaramadığını aniden anlayabilir veya bir ekipteki rolünüz hakkında gerçeklerin ortaya çıkması ile yüksek bir farkındalık kazanabilirsiniz.

Cumartesi günü Merkür, ilham verici fikirler ve aynı zamanda kafa karışıklığı getirebilen Neptün ile buluşuyor içgörülerinizi not alın fakat onlara göre hareket etmeden önce gerçekleri değerlendirerek ilerleyin. 29 Mart 2025 Yeni Ay ve Kısmi Güneş tutulması sosyal çevreniz ve uzun vadeli vizyonunuz hakkında niyetler belirlemek için mükemmel olan arkadaşlık evinizi ve gelecekteki hedeflerinizi harekete geçirir.

Ay'ın çocukları yengeçler

Ay'ın çocukları yengeçler

Ev hayatınız ve kariyer sorumluluklarınız arasında sıkışmış kalmış hissediyor musunuz? Şu anda hangisinin daha fazla önem taşıdığı konusunda emin değil misiniz?

Gökyüzü bu hafta kişisel ve profesyonel dünyalarınız arasındaki dengeyi vurguluyor, Pazartesi, Oğlak burcundaki Ay'ın burcunuzda Mars'a karşıt açısı potansiyel olarak ilişkilerde duygusal sürtüşme yaratmasıyla gerginlikleri tetikler. Bununla birlikte, bu enerji önemli konuşmaları ve sınır belirlemeyi de motive edebilir nasıl değerlendireceğiniz sizin seçimlerinizde saklı. Haftanın ilk iki günü geçmiş kariyer sorunlarınıza bağlı korkularınızı dönüştürün.

29 Mart 2025 Yeni Ay ve kısmi Güneş tutulması, profesyonel yaşamınıza ve kamu imajınızı güçlendirecek.  Kendinize kariyeriniz ile ilgili yeni hedefler belirlemelisiniz.

Pazartesi günkü Ay ve Mars karşıtlığı, sizin ihtiyaçlarınız ile başkalarının beklentileri arasında gerilim yaratabilir. Bu özellik, birini diğerine tercih etmek yerine dengeyi bulmanızı ister. Çarşamba günkü Venüs-Neptün kavuşumu, kariyer ve yaşam yönü hakkında değerlerinizle uyumlu daha anlamlı bir işe doğru çekildiğini hissedebilirsiniz. 29 Mart 2025 Yeni Ay ve kısmi Güneş tutulması kariyer sektörünüzü harekete geçirerek profesyonel kariyeriniz için aydınlık bir döngünün habercisi akışta kalın.

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Güneş’in çocukları aslanlar

Güneş’in çocukları aslanlar

Mevcut projeleri tamamlamak için çalışırken bile gelecekteki olasılıklar ile ilgili heyecanlı ve daha cesur hissediyor musunuz?

Hedeflerinizin uygulanabilir olduğu bir hafta karşılıyor sizleri.  Yönetici gezegeniniz Güneş, Pazartesi günü dönüştürücü Plüton'a güçlü bir bağlantı kurarken, mevcut sınırlamaların ötesine geçmeniz için destekleyecek sizleri. Haftanın ilk gününden itibaren öğretilmiş korkularınızı aşmaya başlayacaksınız. 29 Mart 2025 Yeni Ay ve Kısmi Güneş tutulması Koç burcunda gerçekleşirken seyahate, eğitime ve daha iyi bir yaşamı yapılandırabilmenin vizyonunuza getireceği yeni enerjileri kabulde kalın.

Gökyüzü günlük rutinlerinizi ve iş süreçlerinizi dönüştürmenize yardımcı olur ve potansiyel olarak üretkenlik veya sağlık konularında olumlu gelişmeleri yaşamınıza taşıyor. Aşk hayatınızda emek verme sırası sizde.

Merkür’ün çocukları başaklar

Merkür’ün çocukları başaklar

Yaşadığınız deneyimler sizi ilişkilerinizdeki veya finansal durumunuzdaki daha derin yaşanmışlıkları incelemeye zorluyor mu?

Bu hafta sizin için dönüşüm ve paylaşılan kaynaklar temaları önem kazanacak, Yönetici gezegeniniz Merkür gerilerken samimiyet, finans veya gücü başkalarıyla nasıl paylaştığınızla ilgili önemli kararları yeniden gözden geçiriyorsunuz. Hafta başından itibaren pek çok korkunuzu sizi strese sokan alışkanlıklarınızı özgürleştirmeyi başaracaksınız.

29 Mart 2025 Yeni Ay ve kısmi Güneş tutulması, derin bağınız olan ilişkiler  ortak finansman ve kişisel dönüşüm sektörünüze yeni ve güçlü bir enerji taşıyacak. Finansal veya devam eden bir ilişki meselesi hakkında düşündüğünüz bir şeye açıklık getiriyor. Belirli paylaşılan düzenlemelerin neden işe yaramadığını aniden anlayabilir veya sizin için gerçekten neyin önemli olduğu hakkında doğru ve net  fikirler edinebilirsiniz.

Cumartesi günü Merkür, ilham verici iç görüler ve aynı zamanda kafa karışıklığı getirebilen Neptün ile buluşuyor düşüncelerinizi yazın ancak finansal ayrıntılara ekstra özen gösterin.

Venüs'ün çocukları teraziler

Venüs'ün çocukları teraziler

İlişkileriniz hem zorluklar hem de beklenmedik fırsatlar getirdi mi son zamanda sizlere ve bir değerlendirme döneminden geçiyor musunuz?

Bu hafta ilişkileri sizin için oldukça önemli olacak.  Yönetici gezegeniniz Venüs gerilerken ve Çarşamba günü Neptün ile buluşurken, başkalarıyla bağlantılarınızda hem yalanı hem de gerçeği göreceksiniz. Haftanın ilk gününden itibaren sizi yoran zorlayan ilişkiler ile ilgili gerçeklere hazır olun, 29 Mart 2025 Yeni Ay ve kısmi Güneş tutulması, ortaklık sektörünüze yeni enerji getirerek başkalarıyla nasıl bağlantı kurduğunuzla ilgili yeni niyetler belirleme şansı sunacak sizlere. Sorunlu ortaklıkları ve ilişkileri bitirebilir. Sizi hatalarınıza rağmen sahiplenen seven kişiler ile ilişkilerinizi çok daha güven dolu noktalara taşıyabilirsiniz.

Çarşamba, yöneticiniz Venüs Neptün ile buluşurken ilişkilerde empatinizi ve yaratıcılığınızı artırabilir, ancak gerçekçi olmayan beklentiler yaratabilir sizde. Bu yön özellikle günlük iş ilişkilerinizi etkiler ve şefkatli bir yaklaşıma ihtiyaç duyduğunuzu gösterir. 29 Mart 2025 Yeni Ay ve kısmi Güneş tutulması sizi romantik, iş hayatınızda sorumluluk almaya mücadele etmeye davet edecek.

Mars’ın çocukları akrepler

Mars’ın çocukları akrepler

Yaşadıklarınızı değerlerinize daha iyi uyum sağlamak için günlük rutinlerinizi veya iş hayatınızı dönüştürme ihtiyacı hissediyor musunuz?

Gökyüzü bu hafta dönüşüm temalarını vurguluyor sizler için. Plüton'un Pazartesi günü Güneş ile olumlu bir açı oluşturması ile günlük hayatınızda ve işinizde anlamlı değişiklikler yapmanız için destekleniyorsunuz.

Gezegensel etkiler enerjinizi tüketen alışkanlıkları serbest bırakmanıza yardımcı olurken, 29 Mart 2025 Yeni Ay ve kısmi Güneş tutulması sağlık, iş ve günlük rutinler sektörünüze yeni enerjiler getirecek bu enerji ev hayatınızın yönlerini veya günlük üretkenliğinizi ve refahınızı etkileyen duygusal kalıpları dönüştürmenizi sağlar. Bu, fiziksel veya duygusal zorlukları gidermek için güçlü bir zamandır. Sağlığınız ile ilgili konularda göstereceğiniz duyarlılık güçlendirecek sizler.

Jüpiter’in çocukları yaylar

Jüpiter’in çocukları yaylar

İletişim zorlukları sizi son zamanlarda kendinizi nasıl ifade ettiğiniz konusunda düşünmeye mi yöneltti?

Gökyüzü bu hafta sizin için yaratıcılık ve kendini ifade etme temalarını vurguluyor. Retro da ki Merkür'ün fikirlerinizi ve duygularınızı nasıl ilettiğinizi etkileyen geçişi ile kendinizi nasıl doğru ifade etmeniz için yeni yollar bulmanız isteniyor. Haftanın ilk gününden itibaren gökyüzü sizi sınırlayan veya kendinizi ifade etmenin eski biçimlerini serbest bırakmanıza yardımcı olurken, 29 Mart 2025 Yeni Ay ve kısmi Güneş tutulması yaratıcılık, romantizm aşk ve çocuklar doğurganlıkla ilgili konulara güçlü bir enerji getiriyor.

Güneş-Merkür birleşimi, yaratıcı bir proje veya romantik bir durum hakkında yeniden değerlendirmeler ve olumlu enerjiler taşıyor yaşamlarınıza. Belirli kendini ifade etme biçimlerinin neden işe yaramadığını anlayabilir veya size gerçekten nelerin mutluluk getirdiği hakkında net kararlar alabilirsiniz. Cumartesi günü Merkür, ilham verici yaratıcı fikirler ve aynı zamanda kafa karışıklığı getirebilen Neptün ile buluşuyor sanatsal içgörüleri yakalayın ancak romantik iletişimlerde net tavırlar içinde olmayı seçin.

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Satürn’ün çocukları oğlaklar

Satürn’ün çocukları oğlaklar

Kariyer hedefleriniz duygusal konularda güven duygunuzu ve aile meseleleri arasında gerginlik hissediyor musunuz?

Gökyüzü bu hafta sizin için ev, aile ve duygusal temeller temalarını gündeme getirecek Pazartesi, burcunuzdaki Ay'ın Mars'a karşı açısı ile başlıyor ve potansiyel olarak kişisel ihtiyaçlarınız ve ilişkideki beklentileriniz arasında gerginlik yaratır. Hafta başında aşırı sabırsız ve tahammülsüz hissedebilir anlık kararlar alma eğiliminde olabilirsiniz dikkatli davranın.

29 Mart 2025 Yeni Ay ve kısmi Güneş tutulması, ev, aile ve duygusal refah sektörünüz ile ilgili konulara ışık tutacak bu anlamda sorunlarınızı dönüştürmeye hazır olun ve mücadeleci yönünüzü netlikle ortaya koymaya çalışın.  Kendi ihtiyaçlarınız ile başkalarının beklentileri arasında gerilim yaşıyorsanız bunu dengelemenin zamanı geldi.  Bu özellik, birini diğerine tercih etmek yerine dengeyi bulmanızı ister.

İş hayatınızda yararlı bağlantılar iş ve eğitim ile ilgili projelerde ya da çocukları içeren konularda geleneği yenilikle harmanlayarak farklı bir boyuta huzurla taşıyabilirsiniz. 29 Mart 2025 Yeni Ay ve kısmi Güneş tutulması ev ve aile sektörünüzü harekete geçirerek yaşam durumunuz, aile ilişkileriniz veya duygusal iyiliğiniz ile ilgili iyileşmeleri taşıyacak yaşamlarınıza.  Tutulma enerjisi uzun süredir devam eden sorunlara yenilikçi çözümler bulmanıza yardımcı olacak akışta kalın.

Uranüs’ün çocukları kovalar

Uranüs’ün çocukları kovalar

Hayatınızın pek çok alanında yeni kararlarınızı nasıl  uygulayacağınızdan tam olarak emin olmadığınız güçlü sezgiler ve yenilikçi fikirler içinde misiniz?

Bu hafta sizin için iletişim ve öğrenme temaları ön plana çıkacak. Pazartesi günü Satürn ile yararlı bir açı oluşturacak Uranüs ile yenilikçi düşünmeyi pratik uygulamayla harmanlayabilirsiniz. Ay Salı günü burcunuz da seyri ile duygusal farkındalığınızı ve sezginizi artırır.

29 Mart 2025 Yeni Ay ve kısmi Güneş tutulması, iletişim, öğrenme ve yerel çevre sektörünüze olumlu enerjiler taşıyacak sorunları çözmek finans ve kaynaklarla ilgili yenilikçi fikirleriniz için pratik uygulamalar bulmanıza yardımcı olacak. Bu, geleneği yenilikle harmanlamak için güçlü bir zaman. Ayrıca tutulma enerjisi sizleri harekete geçirerek öğrenme, yazma, konuşma sevdikleriniz ile güçlü bir şekilde bağlantı kurma ile ilgili cesur kılacak.

Neptün’ün çocukları balıklar

Neptün’ün çocukları balıklar

Bugünlerde hemen her konuda çok daha güçlü bir yaratıcılık ve manevi olarak güçlendiğinizi hissediyor musunuz?

Yönetici gezegeniniz Neptün'ün hem Venüs hem de Merkür ile buluşmasıyla, yaratıcı ve sezgisel yetenekleriniz artar. Haftanın ilk gününden itibaren değeriniz veya yetenekleriniz hakkında sizi sınırlan korku ve öfke enerjisini serbest bırakmanıza yardımcı olacak gökyüzü Venüs Neptün ile buluşurken Çarşamba günü olumlu bir enerji getiriyor sizlere.

Bu enerji doğal empatinizi, yaratıcılığınızı ve manevi bağlantınızı geliştirir, ancak ilişkilerde veya finansal konularda kafanızı karıştırabilir.  Cumartesi günü Merkür, Neptün ile buluşuyor sadece sezgilerine göre kararlar almayın. 29 Mart 2025 Yeni Ay ve kısmi Güneş tutulması finans, öz değer ve yeteneklerinizi nasıl kullandığınızla ilgili konulara ışık tutacak.  Sorunları çözmek için çabalarınızı ortaya koyun.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

NOT: Haftalık yorumlarınızı Güneş Yükselen ve Ay burcunuz ile birlikte okuyunuz. 

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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