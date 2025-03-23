24 - 30 Mart 2025 Haftalık Burç Yorumları

Yeni planlarla devam etmeli mi yoksa akışta kalmayı mı sağlamalıyız? Hem Merkür hem de Venüs gerilemesi ile iletişim zorlaşabilir bu da ihtiyaçlarınızı net bir şekilde ifade etmenizi veya kesin kararlar vermenizi zorlaştırır.

Hafta boyunca bu enerjilerle çatışmak değil, onlarla uyumlanmaya odaklanmayı seçmeliyiz. Pazartesi’den çarşambaya projeleri tamamlamak, eski kalıpları serbest bırakmak ve gerçekten ne yapmak istediğinizi yansıtmak için idealdir. 29 Mart 2025 te Yeni Ay ve Güneş tutulması sırasında niyetler belirlemek için mükemmel olan güçlü yaratıcı enerji ve sezgisel içgörüler getiriyor odaklanıp faydalanmaya olsun niyetlerimiz.

Bu hafta hem Merkür hem de Venüs, iletişim ve ilişkilerde gecikmelere ve yanlış anlamalara neden olabilecek. Sabırla hareket etmemiz çok ama çok öneli.

Venüs Çarşamba günü Neptün ile buluşur ve rüya gibi, romantik bir atmosfer yaratır ancak ilişkilerde ve finansal konularda doğru kararlar almakta zorlanabiliriz. Taahhütlerde bulunmadan önce ayrıntıları iki kez kontrol ederek hareket edin.