Mine Tugay'ın Ada Keyfinden Hakan Kurtaş'ın Çocukluğuna 28 Şubat'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Mine Tugay'ın Ada Keyfinden Hakan Kurtaş'ın Çocukluğuna 28 Şubat'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Mine Tugay
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Tuğçe Tayfur
3. Fahriye Evcen
4. Dilan Çiçek Deniz
5. Sinem Kobal
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Hakan Kurtaş
7. Demet Akalın
8. Sibil Çetinkaya
9. Defne Samyeli
10. Berfu Yenenler
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Bensu Soral
12. Aslı Bekiroğlu
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın