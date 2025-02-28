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Mine Tugay'ın Ada Keyfinden Hakan Kurtaş'ın Çocukluğuna 28 Şubat'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Mine Tugay'ın Ada Keyfinden Hakan Kurtaş'ın Çocukluğuna 28 Şubat'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
01.03.2025 - 00:31

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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1. Mine Tugay

1. Mine Tugay

2. Tuğçe Tayfur

2. Tuğçe Tayfur

3. Fahriye Evcen

3. Fahriye Evcen

4. Dilan Çiçek Deniz

4. Dilan Çiçek Deniz

5. Sinem Kobal

5. Sinem Kobal
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6. Hakan Kurtaş

6. Hakan Kurtaş

7. Demet Akalın

7. Demet Akalın

8. Sibil Çetinkaya

8. Sibil Çetinkaya

9. Defne Samyeli

9. Defne Samyeli

10. Berfu Yenenler

10. Berfu Yenenler
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11. Bensu Soral

11. Bensu Soral

12. Aslı Bekiroğlu

12. Aslı Bekiroğlu
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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