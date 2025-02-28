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Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
01.03.2025 - 00:46

Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇

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Teyana Taylor

Teyana Taylor

Amanda Seyfried

Amanda Seyfried

Anne Hathaway

Anne Hathaway

Millie Boby Brown

Millie Boby Brown

Keke Palmer

Keke Palmer
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Kathryn Newton

Kathryn Newton

Kate Hudson

Kate Hudson

Julia Fox

Julia Fox

Gal Gadot

Gal Gadot

Dylan Efron

Dylan Efron
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Kristen Stewart

Kristen Stewart

Nicholas Hoult

Nicholas Hoult

Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker
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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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