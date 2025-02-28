Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz
Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz
Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇
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Teyana Taylor
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Amanda Seyfried
Anne Hathaway
Millie Boby Brown
Keke Palmer
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Kathryn Newton
Kate Hudson
Julia Fox
Gal Gadot
Dylan Efron
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Kristen Stewart
Nicholas Hoult
Sarah Jessica Parker
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