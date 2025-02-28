Resmi Gazete Atama Kararları: KKTC Büyükelçisi Merkeze Çekildi
Resmi Gazete Atama Kararları: KKTC Büyükelçisi Merkeze Çekildi
Resmi Gazete 1 Mart kararları yayımlandı. Büyükelçi atamaları dikkat çekti. Ancak en dikkat çeken karar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim’in merkeze çekilmesi oldu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında Yasin Ekrem Serim’den bahsetmiş ve Halil Falyalı’ya uzanan olaylar olduğunu ileri sürmüştü. Özel, şu iddiada bulunmuştu: “Recep Tayyip Erdoğan'a bir soru sormak istiyorum. Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim. Bu beyefendinin özelliği babasını yakından tanımanız, Maksut Serim.”
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1 Mart 2025 atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Büyükelçiliklere çok sayıda isim atandı.
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KKTC Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim merkeze çekildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yasin Ekrem Serim’i Erdoğan’a sordu.
Özel’in Yasin Ekrem Serim ve Halil Falyalı iddiaları.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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