Resmi Gazete Atama Kararları: KKTC Büyükelçisi Merkeze Çekildi

Resmi Gazete 1 Mart kararları yayımlandı. Büyükelçi atamaları dikkat çekti. Ancak en dikkat çeken karar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim’in merkeze çekilmesi oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında Yasin Ekrem Serim’den bahsetmiş ve Halil Falyalı’ya uzanan olaylar olduğunu ileri sürmüştü. Özel, şu iddiada bulunmuştu: “Recep Tayyip Erdoğan'a bir soru sormak istiyorum. Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim. Bu beyefendinin özelliği babasını yakından tanımanız, Maksut Serim.”