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Resmi Gazete Atama Kararları: KKTC Büyükelçisi Merkeze Çekildi

Resmi Gazete Atama Kararları: KKTC Büyükelçisi Merkeze Çekildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.03.2025 - 00:42

Resmi Gazete 1 Mart kararları yayımlandı. Büyükelçi atamaları dikkat çekti. Ancak en dikkat çeken karar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim’in merkeze çekilmesi oldu. 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında Yasin Ekrem Serim’den bahsetmiş ve Halil Falyalı’ya uzanan olaylar olduğunu ileri sürmüştü. Özel, şu iddiada bulunmuştu: “Recep Tayyip Erdoğan'a bir soru sormak istiyorum. Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim. Bu beyefendinin özelliği babasını yakından tanımanız, Maksut Serim.”

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1 Mart 2025 atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Büyükelçiliklere çok sayıda isim atandı.

1 Mart 2025 atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Büyükelçiliklere çok sayıda isim atandı.

  • İtalya Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Elif Çomoğlu Ülgen,

  • Hindistan Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ali Murat Ersoy,

  • Singapur Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Sadık Arslan,

  • Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Oya Yazar,

  • Panama Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Armağan İnci Ersoy atandı.

KKTC Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim merkeze çekildi.

KKTC Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim merkeze çekildi.
twitter.com

Yasin Ekrem Serim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla merkeze çekildi. Resmi Gazete kararında 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi, merkeze alınmıştır' denildi.

'Ali Murat BAŞÇERİ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atanmıştır.'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yasin Ekrem Serim’i Erdoğan’a sordu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yasin Ekrem Serim’i Erdoğan’a sordu.

CHP lideri Özgür Özel, geçen günlerde partisinin grup toplantısında Yasin Ekrem Serim’den bahsetmişti. Özel, 'Recep Tayyip Erdoğan'a bir soru sormak istiyorum. Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim. Bu beyefendinin özelliği babasını yakından tanımanız, Maksu Serim” dedi.

Özel’in Yasin Ekrem Serim ve Halil Falyalı iddiaları.

Özel’in Yasin Ekrem Serim ve Halil Falyalı iddiaları.

Özel’in iddiaları şöyle olmuştu:

“Bu beyefendinin özelliği babasını yakından tanımanız, Maksut Serim. Sizin başbakanlıktayken örtülü ödeneğinizi kontrol ediyordu. Ekrem Serim’in, Kıbrıs’ta öldürülen Halil Falyalı ile öldüğü günden 2 yıl önce ortak şirket kurduğu ortaya çıktı.

Bunu söyleyen milletvekillerimize bu beyefendi dava açtı, kanıtları koyduk, davaları kazandılar ve bu kişiyi göz göre göre, parmağı göze sokarcasına Kıbrıs'ımıza, Lefkoşa'ya büyükelçi atadınız.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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