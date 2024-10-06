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Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

etiket Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
06.10.2024 - 10:00

Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman hemen buraya. Bu haftanın en çok satılan ve en çok okunan kitaplarını fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Favori türünüzü seçin ve kitabı hemen sepete ekleyin. Merak etmeyin Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur bile...

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Yırtıcı Kuşlar Zamanı: Bir Başkomser Nevzat Kitabı - Ahmet Ümit

Yırtıcı Kuşlar Zamanı: Bir Başkomser Nevzat Kitabı - Ahmet Ümit

Başkomser Nevzat bu kez geçmişin hayaletleriyle mücadele ediyor. Ailesini katledenlerin peşinde maceradan maceraya koşarken, Nevzat ve ekibinin yaşadıkları olaylar bir 21. yüzyıl Türkiyesi portresi çiziyor.

Fiyatı 215 TL.

Yırtıcı Kuşlar Zamanı: Bir Başkomser Nevzat Kitabı - Ahmet Ümit

Amazon

Sadako ve Kağıttan Bin Turna Kuşu - Eleanor Coerr

Sadako ve Kağıttan Bin Turna Kuşu - Eleanor Coerr

Bilinen en eski çocuk romanlarından olan Sadako ve Kağıttan Bin Turna Kuşu, yaşanmış bir hikâyeyi anlatıyor. Yazar, Sadako Sasaki’nin günlüğünden yola çıkarak, Hiroşima’ya atılan atom bombasının ardından bu ülkede yaşananları ve dünya kamuoyundaki yankılarını trajik bir üslupla kaleme alıyor. 

Fiyatı 46 TL.

Sadako ve Kağıttan Bin Turna Kuşu - Eleanor Coerr

'10 yaş için okuma listesinde yer aldığı için aldık. Bizimki gibi fazla duygusal çocuklar için çok uygun değil ama çocuklar da hayatın ve dünyanın gerçeklerini görmeli diyorsanız kesinlikle alınmalı.'

Amazon

Hayat İmkansız - Matt Haig

Hayat İmkansız - Matt Haig

Bu kitap, umudun ve yeni başlangıçların dönüştürücü gücüne dair enfes bir roman.

Grace Winters hayata küsmüş emekli bir matematik öğretmeni. Günlerini televizyon izleyip kitap okuyarak, beyninin körelmemesi için bulmaca çözerek geçiriyor. Yalnız, yapayalnız hissediyor. Daha sonra hayat onu bir şekilde İbiza'ya yönlendiriyor...

Fiyatı 146 TL.

Hayat İmkansız - Matt Haig

'Kitap ilk elinize aldığınızda dokusuyla farklı bir hissiyat veriyor. Çok akıcı ve çekici bir kitap, adete okumuyor yaşıyorsunuz. Pazar günü boş günümdü, okuyup bitirdim. Yazarın diğer kitaplarını da beğendim.'

Amazon

Kendime Düşünceler: Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi - Marcus Aurelius

Kendime Düşünceler: Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi - Marcus Aurelius

Barışçı bir insan olmasına rağmen hükümdarlığının çoğunu seferlerde geçiren Marcus Aurelius, MS 169 yılı sonlarında Germen kavimlerine karşı düzenlenen bir sefer esnasında yazmaya başladı Kendime Düşünceler'i. 

Kendime Düşünceler, Stoacılık özellikle de Roma Stoası açısından büyük öneme sahip bir eser.

Fiyatı 29 TL.

Kendime Düşünceler: Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi - Marcus Aurelius

'Beni en çok etkileyen kitaplar arasında olduğunu söyleyebilirim hayata bakış açınızı değiştirebilir.'

Amazon

Hayır Diyebilme Sanatı: Sınırların Kadar Özgürsün

Hayır Diyebilme Sanatı: Sınırların Kadar Özgürsün

“Özgürlük” sanıldığı gibi “sınırsız” olmak demek değildir, tam tersine net ve güçlü sınırlara sahip olabilmenizle ilgilidir. Diğer bir deyişle, hayır diyebildiğiniz ölçüde, özgürlük alanınıza sahip çıkarsınız. Bu kitap da, sınırlarınızı doğru çizerek, kendinize geniş bir özgürlük ve özgüven alanı yaratmanın incelikleriyle dolu, duyarlı bir rehber niteliğinde...

Fiyatı 74 TL.

Hayır Diyebilme Sanatı: Sınırların Kadar Özgürsün

'Mükemmel bir kitap hayatta sebebini anlayamadığım bir çok şeyi anlamamı sağladı. Arkadaşlık, ilişkiler, iş hayatında bile nasıl sınır koyacağımızı nelerin sınırlarımıza saygısızlık olduğunu bunun gibi bir çok şeyi anlatıyor.'

Amazon
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Normal İnsanlar -Sally Rooney

Normal İnsanlar -Sally Rooney

Televizyon dizisi de çok beğenilen bir roman.

'Normal İnsanlar' arkadaşlık, karşılıklı çekim ve aşk üzerine bir roman. Sally Rooney lise yıllarından üniversiteye uzanan bir ilişkinin kaydını tutuyor bu romanda. Ne olursa olsun birbirlerinden asla ayrı kalamayan, ancak sevmek için de çetin sınavlar vermek zorunda kalan iki gencin hikayesi bu...

Fiyatı 139 TL.

Normal İnsanlar -Sally Rooney

'Çok satmasının hakkını veren bir kitap. Okurken zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Zaten dizisi de çıktı. Diziyi de izledim. Harikulade.'

Amazon

Hobbit - J.R.R. Tolkien

Hobbit - J.R.R. Tolkien

Hobbit, edebiyat çevrelerince büyük saygı gören Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin başlangıcını anlatmasıyla önemli bir yere sahip olan bir eser.

Fiyatı 168 TL.

Hobbit - J.R.R. Tolkien

'Yüzüklerin Efendisi evrenini sevenler kesinlikle okumalı.'

Amazon

Çürümenin Kitabı - Emil Michel Cioran

Çürümenin Kitabı - Emil Michel Cioran

Derin felsefeden hoşlananlar için harika bir kitap.

Nerede tükettin ömrünü? Bir hareketin hatırası, bir tutkunun işareti, bir maceranın parıltısı, güzel ve firari bir cinnet - geçmişinde bunların hiçbiri yok; hiçbir sayıklama senin ismini taşımıyor, seni hiçbir zaaf onurlandırmıyor. İz bırakmadan kayıp gittin; senin rüyan neydi peki?

Fiyatı 116 TL.

Çürümenin Kitabı - Emil Michel Cioran

'Bolca altı çizilecek, not alınacak, düşündürecek yazılar var.'

Amazon

Holly - Stephen King

Holly - Stephen King

Stephen King’in en ilginç, en becerikli karakterlerinden Holly Gibney, bir kasabada yaşanan kaybolma vakalarının ardındaki korkunç gerçeği çözmek için geri dönüyor. Holly, Stephen King’in bu tüyler ürperten yeni başyapıtında, sapkın profesörleri alt etmek için tüm olağanüstü yeteneklerini bir araya getirmek zorundadır.

Fiyatı 275 TL.

Holly - Stephen King

Amazon

Yeni Dünya Yeni Kurallar: Yaşam Zevkine Ulaşmanın Bugünkü Yolları - Vedat Milor

Yeni Dünya Yeni Kurallar: Yaşam Zevkine Ulaşmanın Bugünkü Yolları - Vedat Milor

Söyleyecek sözü olanların bir araya gelip, bir yandan yiyip içerken bir yandan söyleştiği sofraları düşünün. İşte şimdi tam da oradasınız; Vedat Milor’un sofrasında. Tek bir farkla… Menüde bu sefer yemekler değil, hayata dair seçimlerimiz var.

Fiyatı 122 TL.

Yeni Dünya Yeni Kurallar: Yaşam Zevkine Ulaşmanın Bugünkü Yolları - Vedat Milor

Amazon
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Masal Masal İçinde - Ahmet Ümit

Masal Masal İçinde - Ahmet Ümit

Ahmet Ümit ile başladık, Ahmet Ümit ile bitiriyoruz bugün listemizi.

Masal Masal İçinde hep aşikâr olduğumuz Doğu’ya has masal geleneğinin tüm karakteristik öğelerini –kokusunu, rengini, tadını– Batı’nın çok katmanlı kurgu anlayışıyla bir araya getiriyor ve ortaya yerelden beslenen fakat evrensel olarak da kabul görür standartları başarıyla yakalamış bu roman çıkıyor. 

Fiyatı 91 TL.

Masal Masal İçinde - Ahmet Ümit

'12 yaşındaki kardeşim için aldığım bir kitap fakat yetişkinler için bile çok eğlenceli ve güzel bir kitap tavsiye ederim.'

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