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Kitap Kampanyaları Burada! 3 Ekim 2024 Amazon Günün İndirimli Kitapları

etiket Kitap Kampanyaları Burada! 3 Ekim 2024 Amazon Günün İndirimli Kitapları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
03.10.2024 - 15:27 Son Güncelleme: 03.10.2024 - 15:33

Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman size harika bir haberimiz var. Bu güne özel indirimli kitapları sizin için fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Favori türünüzü seçin ve kitapları hemen sepete ekleyin. İndirim fırsatı varken sepeti doldurmaktan daha mantıklı ne olabilir ki? Bu arada hiç merak etmeyin Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur bile... 

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Bu içerik 03.10.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Gitme de Konuşalım - Azime Akbaş Yazıcı

Gitme de Konuşalım - Azime Akbaş Yazıcı

Dağılmış bir çocuk daha ekledi cennetine kalbim. Dokun ona. Bir tanesiydi bütün çocuklar gibi anne-sinin. Sancısı eskiler bilir. Bir de inceden, mavimsi çığlığıyla o periler.Gittiler…

80 sayfalı kitabın fiyatı sadece 8 TL.

Gitme de Konuşalım - Azime Akbaş Yazıcı

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Çöküş ve Yükseliş - Leigh Bardugo

Çöküş ve Yükseliş - Leigh Bardugo

Serinin üçüncü kitabı Çöküş ve Yükseliş'te, uzun süre akıllardan çıkmayacak, entrika ve heyecanın hız kesmediği efsanevi bir final sizi bekliyor.

Fiyatı 69 TL.

Çöküş ve Yükseliş - Leigh Bardugo

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Reminders of Him: A Novel - Colleen Hoover

Reminders of Him: A Novel - Colleen Hoover

Sorunlu genç bir anne, New York Times'ın en çok satan yazarı Colleen Hoover'ın bu yürek burkan ama umutlu hikayesinde kurtuluş şansı için can atıyor.

Fiyatı 175 TL.

Reminders of Him: A Novel -  Colleen Hoover

'Kitap jelatinli ve hiç açılmamış olarak geldi. Hiç kusuru yoktu ve tertemiz. Oldukça güzel.'

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Nöbetleşe Yoksulluk - M. Melih Pınarcıoğlu / Oğuz Işık

Nöbetleşe Yoksulluk - M. Melih Pınarcıoğlu / Oğuz Işık

Yoksulluk gerçeği, son yıllarda Türkiye’de derinleşiyor, boyutlanıyor, çeşitleniyor. Buna karşılık, görünmezleştiriliyor da.. Yirmi otuz yıl öncesinde daha çok bir 'acıma' nesnesi olan yoksulluk, şimdi daha çok bir dışlama, korku, hatta nefret nesnesi! 

Oğuz Işık ile Melih Pınarcıoğlu’nun incelemesi, Türkiye’de yoksulluk olgusuna, insanların yoksullukla baş etme stratejilerini ve imkânlarını odak alarak bakıyor. 

Fiyatı 180 TL.

Nöbetleşe Yoksulluk - M. Melih Pınarcıoğlu / Oğuz Işık

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Mavi Çiçek - Penelope Fitzgerald

Mavi Çiçek - Penelope Fitzgerald

Mavi Çiçek kısa kısa 55 bölümden oluşan ama Romantik Dönem'i sadece aile, arkadaşlık, aşk ilişkileriyle değil, siyasal çalkantıları, entelektüel hırsları ve ahlaki ikilemleriyle aktaran bir roman. 

Fiyatı 75 TL.

Mavi Çiçek - Penelope Fitzgerald

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Bir Cumhuriyet Hesaplaşması: Nutuk ve Sırları - Dr. Ali Güler

Bir Cumhuriyet Hesaplaşması: Nutuk ve Sırları - Dr. Ali Güler

Nutuk, devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milletine ve insanlığa en büyük armağanlarından biridir. Geleceğe ışık tutan, derin analizler içeren aynı zamanda devletimizin kuruluş felsefesini de anlatan bir eserdir.

Ancak Nutuk hakkında bilinmeyen pek çok konu vardır. Niçin ve nasıl yazılmıştır? Yazı kendisine mi aittir? Başkası mı yazmıştır? Nerede okunmuştur? Kimler dinlemiştir? Dinleyenler arasında yabancılar da var mıdır? Nutuk’ta kaç kişinin ismi geçmektedir? Bunların ne kadarı muhaliftir? Atatürk Nutuk’u yazarken ve söylerken hangi bölümlerde duygulanmış, gözyaşlarına hâkim olamamıştır? Nutuk ilk defa nasıl ve nerede yayımlanmıştır? 

İşte bu eser, bütün bu sorulara cevap vermek için düzenlenmiş. Nutuk hakkında yapılmış araştırmalara ve Nutuk’un kendi metnine dayalı olarak ciddi bir Nutuk analizi diyebiliriz bu kitap için.

Fiyatı 70 TL.

Bir Cumhuriyet Hesaplaşması: Nutuk ve Sırları - Dr. Ali Güler

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Serapta Bir Damla - Züleyha Özbay Bilgiç

Serapta Bir Damla - Züleyha Özbay Bilgiç

Bahaettin Karakoç’un takdimiyle şiirimizin özgün sesi Züleyha Özbay Bilgiç’in şiirleri Serapta Bir Damla’da bir araya gelmiş.

Fiyatı 10 TL.

Serapta Bir Damla - Züleyha Özbay Bilgiç

İndirimli kitapların hepsine göz atma için buraya tıklayabilirsiniz.

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Mevlana’dan Çocuklara: Alara - Şenay Saçbüker

Mevlana’dan Çocuklara: Alara - Şenay Saçbüker

Büyük Türk düşünürü Mevlana'nın en güzel sözlerinden yola çıkarak hazırlanan 'Mevlana'dan Çocuklara' serisi altı kitaptan oluşan hikaye ve masallarla sizi sıcacık bir yolculuğa çıkaracak.

Kahramanımızın kimi zaman bir elma, kimi zaman bir su damlası olduğu, dostluk, sevgi, arkadaşlık, dürüstlük ve sabır üzerine söylenmiş sözler, masallar, hikayeler...

Fiyatı 50 TL.

Mevlana’dan Çocuklara: Alara - Şenay Saçbüker

Amazon

İstanbullu Amazonlar 1809 - Şebnem İşigüzel

İstanbullu Amazonlar 1809 - Şebnem İşigüzel

Osmanlı, bir kadın sultanı tahta çıkardı mı? Taht bahtına erişen ilk ve son kadın sultan tarihten nasıl silindi? İmparatorluğun başında kalmasına müsaade edilseydi kadınlığın bu topraklardaki kaderi değişir miydi?... Kendinden efsunlu bir anlatıcı, kafasındaki bu deli soruların peşinden gidiyor, derin bir ispata girişiyor. Gizli kapaklı mektupların, günlüklerin, vakanüvis notlarının satır aralarında gezinirken muhayyilesinin sınırlarını zorluyor.

İstanbullu Amazonlar, erkekler üzerinden anlatılan tarihi ters yüz etmeye yeminli; incelikle kurgulanmış, isyankar ve oyunbaz bir roman. 

Fiyatı 96 TL.

İstanbullu Amazonlar 1809 - Şebnem İşigüzel

'İçinde çok kışkırtıcı bir hikaye var. Eğer bir kışkırtmaya maruz kalacaksanız, yeni bilgilere, hayal gücünün serbestçe dolaşmasına yönelik bir kışkırtmaya maruz kalın. Istanbul'lu Amazonlar bu işi bence gayet iyi yapıyor. İşigüzel'in daha önce İyilik romanını okuduğum için edebiyatını da ilgi çekici bulmuştum. Bu kitapta da aynı kadıncı bakışı, erkeği duygusuz ve insan dışı gösteren, hatta insanı kadından teşekkül bir varlık olarak anlatmak isteyen yazarlığını sürdürüyor. '

Amazon

Başkaldıran Beden: Ortadoğu'da Kadın Hakları ve Cinsel Devrim - Mona Eltahawy

Başkaldıran Beden: Ortadoğu'da Kadın Hakları ve Cinsel Devrim - Mona Eltahawy

Gazeteci ve aktivist Mona Eltahawy, kadın haklarının Ortadoğu'daki serüvenini geniş bir perspektifle ele alırken kadınlarımızın 'kanunlar' ve 'dini dayatmalar' çerçevesinde nerede durduğunu gözler önüne seriyor. Kadınların yaşamsal haklarını savunmak için gerçekleşecek bir devrimin ne kadar önemli olduğunu da vurguluyor.

Başkaldıran Beden, başkaldırının cezayla değil, mükafatla sonlandırılacağı özgür yarınların ütopyadan ibaret olmadığını hatırlatan umut ve öfke dolu bir manifesto...

Fiyatı 101 TL.

Başkaldıran Beden: Ortadoğu'da Kadın Hakları ve Cinsel Devrim - Mona Eltahawy

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Alice In Wonderland - Lewis Carrol

Alice In Wonderland - Lewis Carrol

İngilizce okumayı sevenler için harika bir klasik.

Kitabın İngilizce baskısının fiyatı 132 TL.

Alice In Wonderland - Lewis Carrol

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Her Güne Bir Motivasyon Kartı - Gamze Alpar

Her Güne Bir Motivasyon Kartı - Gamze Alpar

Bu senin hikâyen. Bir kart seç, kendini ve yapabileceklerini keşfet!

Fiyatı 101 TL.

Her Güne Bir Motivasyon Kartı - Gamze Alpar

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