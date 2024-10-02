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Banyonuzda Düzen Sağlamak İçin Size Yardımcı Olacak 12 Öneri

etiket Banyonuzda Düzen Sağlamak İçin Size Yardımcı Olacak 12 Öneri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
02.10.2024 - 03:39

Banyonuzdaki dağınıklıktan bıktınız ve artık bu işe dur demenin zamanı geldi diye mi düşünüyorsunuz? O zaman size harika bir haberimiz var. Banyonuzdaki dağınıklığa son verecek, şampuanlarınızı, kremlerinizi, diş fırçalarınızı ve havlularınızı düzene sokacak harika önerilerimiz var size. Haydi o zaman düzen perileri iş başına!

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 01.10.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Banyonuzda şampuan ve duş jellerinizi koyabileceğiniz minimalist dizayna sahip kullanışlı bir raf.

1. Banyonuzda şampuan ve duş jellerinizi koyabileceğiniz minimalist dizayna sahip kullanışlı bir raf.

Yapışkanlı olduğu için duvarı delmenize gerek yok. Yapışkanlı banyo rafı 10 kg'ya kadar taşıma kapasitesine sahip.

Yani rahatlıkla 2 kişinin malzemelerini taşıyabilir.

Askılarını da lifiniz için kullanabilirsiniz.

Fiyatı şu anda indirimde, sadece 159 TL.

Paslanmayan Yapışkanlı Banyo Rafı

'Valla çok beğendim. Delme, kırma derdi yok. Sil, yapıştır. Çok işinizi görecektir. Tavsiye ediyorum.'

Hepsiburada

2. Daha kalabalık aileler için ideal olan bir duş rafı.

2. Daha kalabalık aileler için ideal olan bir duş rafı.

3-4 kişilik aileler için yeterli büyüklükte, sağlam ve kaliteli bir duş rafı. Yapışkanları güçlü ve montajı kolay. Dilerseniz vida ile de monte edebilirsiniz. 

Banyodaki dağınıklığı toplamada gerçekten etkili. 

Fiyatı 249 TL ve şu anda sepette ek %20 indirimi mevcut.

Paslanmaz ve Yapışkanlı Banyo Düzenleyici

'Çok beğendim. Delik deldirmek zorunda kalmadan kullanılan her ürün candır bu da öyle. Paketlemesi de gayet iyiydi.'

Hepsiburada

3. Banyonuzda çok şık duracak ve ortadaki krem, parfüm, serum gibi bir sürü ürünü düzenli bir şekilde tutabileceğiniz doğal ahşap düzenleyici.

3. Banyonuzda çok şık duracak ve ortadaki krem, parfüm, serum gibi bir sürü ürünü düzenli bir şekilde tutabileceğiniz doğal ahşap düzenleyici.

Yüksekliği 28 cm olan çok amaçlı şık ve lüks tasarıma sahip bir düzenleyici.

Doğal ahşap olması da kullanıcıların çok hoşuna gidiyor.

Fiyatı 399 TL.

Paslanmaz Çelik Parlak Gold Kaplamalı Ahşap Düzenleyici Raf

'Misss gibi çam kokuyor doğal olduğu belli. Ben ve annem rengine duruşuna bayıldık. Hatta bir tane daha almayı düşünüyoruz.'

Hepsiburada

4. Havlularınızı ve vücut kremlerinizi koyabileceğiniz bağımsız bir banyo düzenleyici.

4. Havlularınızı ve vücut kremlerinizi koyabileceğiniz bağımsız bir banyo düzenleyici.

Bütün eşyalarınızı toparlayabilecek büyüklükte çok kullanışlı bir düzenleyici.

Fiyatı 349 TL.

Farklı renk seçenekleri de var. Banyonuza en uygun olanı seçebilirsiniz.

4 Katlı Banyo Düzenleyici

'Kurulumu pratik ve beklentimden sağlam çıktı kesinlikle tavsiye ediyorum.'

Hepsiburada

5. Ahşap yapısı sayesinde evinize sıcaklık ve güven katan, depolama alanı oldukça geniş olan bir banyo düzenleyici.

5. Ahşap yapısı sayesinde evinize sıcaklık ve güven katan, depolama alanı oldukça geniş olan bir banyo düzenleyici.

Kurulumu oldukça kolay olan, şık görünümlü ve sağlam bir banyo düzenleyici.

Suntalam yapısı ve ahşap ayakları sayesinde uzun yıllar kullanım sağlar. 

Fiyatı 1199 TL.

Geniş 4 Raflı Banyo Düzenleyici

'Ürünü kurması çok kolay ve keyifli, herhangi bir malzemeye ihtiyaç duyulmuyor. Rafların rengini çok beğendim, görseldekinin aynısı geldi. Sadece demir kısımlarında bazı soyulmalar vardı ama o da çok göze batmıyor, ürünü çok beğendim :) Tavsiye ederim.'

Hepsiburada
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6. Pratik tasarımıyla banyonuzda yerden tasarruf sağlayacak bir çamaşır makinesi üstü düzenleyici dolap.

6. Pratik tasarımıyla banyonuzda yerden tasarruf sağlayacak bir çamaşır makinesi üstü düzenleyici dolap.

Kaliteli, kullanışlı ve kurulumu da oldukça kolay.

Çamaşır makinesi üstü düzenleyici dolabın yüksekliği 180 cm, genişliği ise 62 cm.

Fiyatı 2615 TL.

Çamaşır Makinesi Üstü Düzenleyici Dolap

'Ürünü çok beğenerek aldım banyo dolaplarım da parlak beyazdı o yüzden tercih ettim kalitesi iyiydi fiyatına göre.'

Hepsiburada

7. Fön makinesinden diş fırçasına eşyalarınızı düzene sokabileceğiniz mini yapışkanlı raf.

7. Fön makinesinden diş fırçasına eşyalarınızı düzene sokabileceğiniz mini yapışkanlı raf.

Güçlü yapışkanı ve pratik kullanımı ile kullanıcılar tarafından çok beğenilen, kullanışlı bir ürün.

Fiyatı da sadece 229 TL.

Yapışkanlı Fön Makinesi Hazneli Banyo Düzenleyici

'Biz kadınlar için erkeklere yer kalsın diye yapılmış bir bölüm gibi gayet başarılı hemen yapıştı oldukça kaliteli.'

Hepsiburada

8. Kirli çamaşırlarınızı ve deterjanlarınızı koyabileceğiniz kullanışlı bir dolap.

8. Kirli çamaşırlarınızı ve deterjanlarınızı koyabileceğiniz kullanışlı bir dolap.

Tamamen kapalı olduğu için, kapaklar kapalı ortalık düzenli.

Fiyatı sepette indirimli 2879 TL.

Çamaşır Bölmeli ve Kapalı Dolaplı Banyo Düzenleyici

'Süper gerçekten montelerken biraz zorlandık ama değdi kaliteli malzemesi.'

Hepsiburada

9. Kullanmadığınız zaman kolayca kenara gizleyebileceğiniz incelikte tekerlekli bir raf ünitesi.

9. Kullanmadığınız zaman kolayca kenara gizleyebileceğiniz incelikte tekerlekli bir raf ünitesi.

Yüksek kenarlar sayesinde, şampuan dan saç kremine kadar her şeyi rafa saklayabilirsiniz. Bu açıdan oldukça kullanışlı bir ürün.

Fiyatı 289 TL.

Tekerlekli Dikdörtgen 3 Katlı Raf Ünitesi

'Beklediğimden çok daha kullanışlı. Montajı kolay.'

Amazon

10. Saç kurutma makinenizi ve saç fırçanızı kolayca ulaşabileceğiniz şekilde organize edebileceğiniz bir ürün.

10. Saç kurutma makinenizi ve saç fırçanızı kolayca ulaşabileceğiniz şekilde organize edebileceğiniz bir ürün.

Aynı otellerdeki gibi. Artık lavabo kenarında kablosu birbirine girmiş kurutma makinelerine son.

Fiyatı 169 TL.

Saç Kurutma Makinesi Tutucu Banyo Organizeri

'Ürün boyut olarak iyi ve kaliteli. Rengi çok hoş bir antrasit tonu. Oldukça beğendim.'

Amazon
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11. Elektrikli diş fırçası kullananların bayılacağı bir ürün.

11. Elektrikli diş fırçası kullananların bayılacağı bir ürün.

Bu tutucu, piyasadaki tüm elektrikli diş fırçalarının ve kafalarının %99,99'una uyar. Diş fırçası tutucusunun iki kolu, diş fırçanızın boyutuna göre sola ve sağa ayarlanabilir. 

Fiyatı 499 TL.

Yapışkanlı Elektrikli Diş Fırçası Tutacağı

'Fayans üzerine kolayca monte ettim. Oral-B fırçalarımıza ve diğer fırçalara uydu! '

Amazon

12. Banyoda her gün kullandığınız krem, deodorant ve parfümleri düzene sokabileceğiniz şık ve kullanışlı bir organizer.

12. Banyoda her gün kullandığınız krem, deodorant ve parfümleri düzene sokabileceğiniz şık ve kullanışlı bir organizer.

Paslanmaz  mat siyah kaplaması ile şık duran, temizlemesi kolay bir düzenleyici.

Fiyatı 419 TL.

2 Katlı Lüks Banyo Düzenleyici

'Banyoma aldım çok tatlış oldu. Paketleme ve kargo gayet iyi ve hızlı.'

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