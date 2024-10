Ufo Isıtıcıdan Fissler Düdüklü Tencereye: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

Dyson Cinetic Big Ball Absolute 2 elektrikli süpürge, güçlü çekim gücü ve çok sayıda kullanışlı başlığı ile öne çıkan ve kullanıcılarından tam not almayı başaran bir elektrikli süpürge.

En çok beğenilen özelliklerinden bazıları:

1. Filtresiz olması ve on yıllar sonra bile ilk günkü çekişine sahip olması.

2. Teknolojisi ve kalitesi. Her yönüyle ayrıntılı düşünülmüş ve kaliteli bir şekilde üretilmiş olması.

3. Aksesuar bolluğu. Her iş için gerçekten işe yarayan bir başlığı olması.

4. Kablo boyunun ve manevra yeteneğinin yeterli olması.

Fiyatı 13.999 TL.

Dyson Cinetic Big Ball Absolute 2 Elektrikli Süpürge