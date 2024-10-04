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Ufo Isıtıcıdan Fissler Düdüklü Tencereye: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

etiket Ufo Isıtıcıdan Fissler Düdüklü Tencereye: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
04.10.2024 - 19:18

Bu hafta kapanın elinde kalan ürünleri sizin için tek tek listeledik. Bu haftanın çok satanları arasında bolca ev yaşam ürünü var. Pamuklu nevresim setinden kahve fincan takımına en çok satılan ev yaşam ürünleri burada. Ama sadece o kadar mı? Elbette hayır! Malum soğuklar yaklaşınca Ufo ısıtıcılar ve kışlık montlar da çok satanlara ilk sıralardan girmiş. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 04 Ekim 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Zühre Ana Karadut Özü

Zühre Ana Karadut Özü

Polifenoller bakımından zengin, mükemmel C vitamini ve antioksidan kaynağı.

Hem yetişkin hem de çocuklar için bir şurup olarak suya, smoothie'lere ve tatlılara eklenebilir.

Fiyatı 329 TL.

Zühre Ana Karadut Özü

'Ürünün tadı çok güzel kızıma alıyorum doğal ve organik olduğu için yalnız paketleme sıkıntılı idi kapağı kırılmış ve birazı akmıştı. Ürünü de sürekli alıyorum.'

Hepsiburada

Bambum 6 Kişilik Kahve Fincan Takımı

Bambum 6 Kişilik Kahve Fincan Takımı

Zarif, sade ve uygun fiyatlı bir set.

Fiyatı 249 TL.

Bambum 6 Kişilik Kahve Fincan Takımı

Hepsiburada

Madame Coco Norris Çift Kişilik Pamuk Ranforce Lastikli Baskılı Nevresim Takımı

Madame Coco Norris Çift Kişilik Pamuk Ranforce Lastikli Baskılı Nevresim Takımı

Setin içerisinde çarşaf, nevresim ve 2 adet yastık kılıfı var.

Nevresim ölçüsü 200x220 cm.

Normalde fiyatı 3499 TL olan nevresim seti şu anda indirimde 918 TL.

Madame Coco Norris Çift Kişilik Pamuk Ranforce Lastikli Baskılı Nevresim Takımı

'Ürün %100 pamuk ranforce renkleri fotoğraftaki gibi canlı ve güzel indirimli aldım gayet güzel bir fiyat tavsiye ederim.'

Hepsiburada

Sophresh Lavanta Kokulu 20 Litre Kedi Kumu

Sophresh Lavanta Kokulu 20 Litre Kedi Kumu

Yoğun lavanta kokusu ve etkili topaklanma özelliğiyle kullanıcıların beğenisini kazanan bir ürün.

Fiyatı 214 TL.

Sophresh Lavanta Kokulu 20 Litre Kedi Kumu

'Ben beğenerek kullanıyorum mağaza gayet ilgili ve özenli kum torbasının içinden çıkan küçük hediyeniz için de ayrıca teşekkür ederim.'

Hepsiburada

Fissler Vitaquick Premium Düdüklü Tencere

Fissler Vitaquick Premium Düdüklü Tencere

4.5 litre kapasiteli Fissler düdüklü tencere şu anda indirimde.

Bu fırsatı kimse kaçırmamış elbette.

İndirimli fiyatı 7436 TL.

Fissler Vitaquick Premium Düdüklü Tencere

'Gönül rahatlığı ile alabilirsiniz. 5 dakikada mercimek çorbası pişirdim, 25 dakikada kemikli et. Satıcı da güvenilir.'

Hepsiburada
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Ufo Isıtıcı Mikatronic/19 1900 W

Ufo Isıtıcı Mikatronic/19 1900 W

Enerji tasarrufu, yüksek ısıtma performansı ve hızlı ısınma özelliği ile övülen bir ürün.

Kış aylarının kurtarıcısı.

Fiyatı 3290 TL.

Ufo Isıtıcı Mikatronic/19 1900 W

'Gayet kaliteli bir görüntüsü var. Kumtel’e bakmıştım ve biraz zayıf bulmuştum (yarı yarıya fark var arada tabii) velhasıl kelam iyi soba. Açtık çalıştırdık. İyi ısıtıyor. '

Hepsiburada

Kiwi KK 3328 Cam Kettle

Kiwi KK 3328 Cam Kettle

Hızlı ve sessiz çalışması, otomatik kapanma özelliği ve şık tasarımı ile öne çıkan bir kettle.

Tam bir fiyat performans ürünü.

Fiyatı 529 TL.

Kiwi KK 3328 Cam Kettle

'Çok şık tamamen cam olması sağlık açısından da mükemmel. Bu ürünü çok beğendim ikinci siparişimi de verdim. İşi bilen birisi olarak kesinlikle tavsiye ediyorum, ihtiyacınız varsa bu ürün size göre emin olun.'

Hepsiburada

Karaca Pro Multimax 6 In 1 Çok Amaçlı Mutfak Robotu

Karaca Pro Multimax 6 In 1 Çok Amaçlı Mutfak Robotu

İşlevselliğe ile dikkat çeken Karaca Multimax mutfak robotunun marifetleri saymakla bitmeyen cinsten. Doğrama ve parçalama özelliğinin yanı sıra ısıya dayanıklı paslanmaz çelik blender parçası ile çorba ve benzeri yiyeceklerinizi pürüzsüz kıvama getirebilir, 800ml kapasiteli kabı ile dilediğiniz tüm karışımları hazırlayabilirsiniz. Ayrıca iki farklı çeşitteki rende aparatları ile yiyeceklerinizi parçalara ayırabilirsiniz. 

En güzeli de parçalarının çıkarılabilir olması sayesinde çok  rahat temizleniyor olması.

Fiyatı 1899 TL.

Karaca Pro Multimax 6 In 1 Çok Amaçlı Mutfak Robotu

'Ürünün plastik kalitesi çok iyi ve motoru güçlü almak isteyenlere tavsiye ederim. '

Hepsiburada

Dyson Cinetic Big Ball Absolute 2 Elektrikli Süpürge

Dyson Cinetic Big Ball Absolute 2 Elektrikli Süpürge

Dyson Cinetic Big Ball Absolute 2 elektrikli süpürge, güçlü çekim gücü ve çok sayıda kullanışlı başlığı ile öne çıkan ve kullanıcılarından tam not almayı başaran bir elektrikli süpürge.

En çok beğenilen özelliklerinden bazıları:

1. Filtresiz olması ve on yıllar sonra bile ilk günkü çekişine sahip olması.

2. Teknolojisi ve kalitesi. Her yönüyle ayrıntılı düşünülmüş ve kaliteli bir şekilde üretilmiş olması.

3. Aksesuar bolluğu. Her iş için gerçekten işe yarayan bir başlığı olması.

4. Kablo boyunun ve manevra yeteneğinin yeterli olması.

Fiyatı 13.999 TL.

Dyson Cinetic Big Ball Absolute 2 Elektrikli Süpürge

'Uzun süre para biriktirip araştırma yaptıktan sonra bu uzaylı teknolojisini almaya karar verdim. Hepsiburada'nın çok güzel kampanyasına denk geldi. Bu paraya bu ürün alınır mı sorusu yaşam kalitenizi artırmak isteyip istemediğinizle doğru orantılı. Evimizde kedi olması ve çocuk düşünüyor olmamız nedeniyle tercih ettik biz. Başlıkları her derde deva her yere uzanma her yeri temizleme aparatı mevcut. O kadar güzel çekişi mevcut ki halının içerisinde evimize ortak olan bütün toz zerrelerini uzaylı teknolojisiyle evimizden def ettik.'

Hepsiburada

Jack & Jones Erkek Mont

Jack & Jones Erkek Mont

Şık ve hafif bir mont.

Farklı renkleri de var ve de şu anda indirimde.

İndirimli fiyatı 1364 TL.

Jack & Jones Erkek Mont

'Gerçekten harika bir ürün mağazalarda arayıp da bulamadığım bir ürün dü, teşekkürler Amazon.'

Amazon
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Zeus&Co. Ekstra Güçlü Ekstra Dayanıklı Tam Otomatik Şemsiye

Zeus&Co. Ekstra Güçlü Ekstra Dayanıklı Tam Otomatik Şemsiye

Uzun yıllar kullanabileceğiniz, sizi yarı yolda bırakmayacak kaliteli bir şemsiye.

Fiyatı 499 TL.

Zeus&Co. Ekstra Güçlü Ekstra Dayanıklı Tam Otomatik Şemsiye

'Yazılan kadar iyi olduğunu düşünerek aldım. Tam olarak ihtiyacımı karşıladı. Yarı fiyatına da ürün vardı. Ömrü kısa olur. Uzun süre kullanmak istiyorsanız ürün budur.'

Amazon

Stanley Go Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos

Stanley Go Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos

Stanley Quick Flip çift duvar vakumlu yalıtımı içeceklerinizi 8 saat sıcak, 12 saate kadar soğuk, 40 saate kadar buzlu tutar, sadece düğmesine basın ve açın. Stanley The Quick Flip, birçok bardak tutucu ile uyumludur ve açık hava maceraları için mükemmel bir yol arkadaşıdır.

Fiyatı 1349 TL.

Stanley Go Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos, 0.70 lt

'Bu yorumumda hem ürünü hem de Amazon’un müşteri desteğini değerlendireceğim. Ürün, Stanley markasının kalitesini taşıdığı için aslında fazla söze gerek yok; kaliteyi arayan asla pişman olmaz, olmayan ise plastik suluk alsın derim!

Gelelim asıl konuya: Amazon Destek Ekibi'nden Zafer Bey isimli bir yetkiliyle tanıştım. Siparişimi verirken 'ertesi gün teslim' ibaresi vardı, ancak ürün ertesi gün kargoya verilmedi. Bu durumu Zafer Bey’e ilettim ve kendisi anında kargo firmasıyla iletişime geçerek teslimatın aynı gün içinde yapılmasını sağladı. İşte gerçek müşteri hizmeti böyle olur! Öyle sıradan bir destek ekibi gibi 'özür dileriz, bir daha olmaz' gibi geçiştirici cümleler yerine, somut bir çözüm sundu. Ayrıca, pasif-agresif tavrımı bile büyük bir anlayışla karşılayıp nezaketinden ödün vermemesi gerçekten takdire şayan.

Amazon'un müşteri desteği sayesinde hem ürün deneyimim hem de alışveriş sürecim oldukça olumlu geçti. Teşekkürler Amazon ve Zafer Bey!.'

Amazon

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