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Efsane Kasım Yaklaştı! Beğendiğin Ürünleri Favorilerine Ekle İndirime Girdiğinde Bildirim Gelsin

etiket Efsane Kasım Yaklaştı! Beğendiğin Ürünleri Favorilerine Ekle İndirime Girdiğinde Bildirim Gelsin

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
23.10.2024 - 12:28

Kozmetikten giyime, deterjandan kedi mamasına... Kasım indirimlerinde binlerce ürün gerçek indirimlerle karşımıza çıkacak, hem de çok yakında! Peki sen yılın bu en beklenen indirimine hazır mısın? Tek yapman gereken, almak istediğin ürünleri favorilemek. Böylece seçtiğin ürünler indirime girdiği anda haber alabilirsin. Bu indirimde sonradan üzülmek yok çünkü favorileri açıp bildirimleri almak varken, fırsatı kaçırman imkansız! 

 Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 23 Ekim 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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