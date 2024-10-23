Efsane Kasım Yaklaştı! Beğendiğin Ürünleri Favorilerine Ekle İndirime Girdiğinde Bildirim Gelsin
Efsane Kasım Yaklaştı! Beğendiğin Ürünleri Favorilerine Ekle İndirime Girdiğinde Bildirim Gelsin
Kozmetikten giyime, deterjandan kedi mamasına... Kasım indirimlerinde binlerce ürün gerçek indirimlerle karşımıza çıkacak, hem de çok yakında! Peki sen yılın bu en beklenen indirimine hazır mısın? Tek yapman gereken, almak istediğin ürünleri favorilemek. Böylece seçtiğin ürünler indirime girdiği anda haber alabilirsin. Bu indirimde sonradan üzülmek yok çünkü favorileri açıp bildirimleri almak varken, fırsatı kaçırman imkansız!
Bu içerik iş birliği içeriyor.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 23 Ekim 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Philips HD9650/90 XXL Avance Collection Airfryer
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Samsung VC07R302MVP/TR Toz Torbasız Elektrikli Süpürge
3. Rexona Clinical Protection Shower Clean Kadın Deodorant Stick
4. Apple AirPods 2. Nesil Kulaklık
5. Xiaomi Mi Box S 4K Android TV Box
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Opalescence Beyazlatıcı Cool Mint Diş Macunu
7. Sinoz Body Scrub Besleyici Arındırıcı Nemlendirici Vücut Peelingi
8. The Purest Solutions, C Vitamini Aydınlatıcı ve Ton Eşitleyici Cilt Bakım Serumu
9. Fairy Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Deterjanı Tableti
10. Arzum AR1032 Shake'n Take Kişisel Smoothie Blender
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Yataş Bedding Holly Wellsoft Çift Kişilik Battaniye
12. Furkan Toys Cool Wheels Twist 3 + Yüksekliği Ayarlanabilir Işıklı Scooter
13. Hummel Leon Unisex Spor Ayakkabı
14. BabySmart Q19 LBS Konumlu Akıllı Çocuk Takip Saati
15. Roborock S5 Max Vacuum Cleaner Beyaz Akıllı Robot Süpürge
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
16. L'Oréal Paris Telescopic Maskara
17. Philips HD7459/20 Daily Collection Kahve Makinesi
18. Enjoy Tavuklu 15 kg Yetişkin Kedi Maması
19. Huawei Watch Fit 2 - Sakura Pembesi
20. Philips Azur GC4909/60 3000 W Buharlı Ütü
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın