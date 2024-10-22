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Jack And Jones, Calvin Klein, Ugg: Sevilen Markalarda Moda İndirimini Keşfedin!

etiket Jack And Jones, Calvin Klein, Ugg: Sevilen Markalarda Moda İndirimini Keşfedin!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
22.10.2024 - 15:03

Calvin Klein'dan Tommy Hilfiger'a, Puma'dan Adidas'a... Bir sürü markada kazaktan bota moda ürünlerinde indirim başladı. Dünya markalarında indirim deryasına girmeye hazır mısınız? Haydi o zaman başlayalım!

Moda ürünleri indirimindeki tüm ürünler sizi burada bekliyor.

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Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 22 Ekim 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Ugg W Classic Mini II Kadın Bot

Ugg W Classic Mini II Kadın Bot

Kadın botları arasında en çok satılan model şu anda indirimde.

Ugg rahatlığını sevenler için harika bir haber!

Taytlarla da çok tatlı duruyor!

Fiyatı şu anda 7228 TL.

Ugg W Classic Mini II Kadın Bot

'Ugg bot kullanmayanlar için yazayım: Çok rahat ve çok sıcak tutuyor, üşümeniz imkansız. Bir numara büyük alın bence, bot için daha iyi olur. Amazon satıcısından alırsanız orijinal bir Ugg giydiğinize emin olabilirsiniz.'

İndirimli moda ürünlerinin hepsi sizi burada bekliyor.

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Jack & Jones Kapüşonlu Erkek Sweatshirt

Jack & Jones Kapüşonlu Erkek Sweatshirt

S-XXL arası beden seçeneği olan sweatshirtün farklı renkleri de var.

İndirimli fiyatı 902 TL.

Jack & Jones Kapüşonlu Erkek Sweatshirt

'İndirimdeyken aldım. Çok kaliteli ve fiyatı da uygun geldi. Sıcak tutuyor.'

İndirimli moda ürünlerinin hepsi sizi burada bekliyor.

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Calvin Klein Erkek Sweatshirt

Calvin Klein Erkek Sweatshirt

O bir klasik... İnce yapılı bir sweatshirt.

Farklı renk seçenekleri de var.

Fiyatı indirimde 1490 TL.

Calvin Klein Erkek Sweatshirt

'Bahar aylarında giyilir. Beden oversize olarak alın başlıkta yazmamışlar.'

İndirimli moda ürünlerinin hepsi sizi burada bekliyor.

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Calvin Klein Çoklu Paket Boxer

Calvin Klein Çoklu Paket Boxer

İç çamaşırları çok beğenilen Calvin Klein'dan indirimli 7 adet boxer'dan oluşan bir set.

Siyahtan pembeye, desenliden griye, her güne farklı renk!

Fiyatı 2144 TL.

Calvin Klein Çoklu Paket Boxer

'Tipik CK kalitesi, çok rahat.'

İndirimli moda ürünlerinin hepsi sizi burada bekliyor.

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Calvin Klein Deri Erkek Bot

Calvin Klein Deri Erkek Bot

40-45 arası numarası mevcut olan bot şık ve kaliteli bir parça.

Calvin Klein Erkek Bot

'Uygun fiyat kaliteli ürün.'

İndirimli moda ürünlerinin hepsi sizi burada bekliyor.

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Camper Drift Trail Erkek Ayakkabı

Camper Drift Trail Erkek Ayakkabı

Kalitesi ile sizi pişman etmeyecek çok tarz bir ayakkabı. Ve de oldukça rahat.

39-46 arası numarası mevcut.

Fiyatı şu anda 3103 TL.

Camper Drift Trail Erkek Ayakkabı

'Bu zamana kadar ayakkabı giymiyormuşuz. Camper kalitesi. Tarzı hoş bence arada kaldıysanız alın. Pişman olmazsınız.'

İndirimli moda ürünlerinin hepsi sizi burada bekliyor.

Amazon

Under Armour Erkek Sweatshirt

Under Armour Erkek Sweatshirt

Hafif, yırtılmaz dokuma kumaşı ile sağlam ve oldukça rahat bir model. Rüzgara dayanıklı malzemesi ile sizi hava koşullarından koruması da harika.

Fiyatı şu anda 1597 TL.

Under Armour Erkek Sweatshirt

'Bedeninizi alabilirsiniz, gerçekten çok rahat ve tam bu mevsimlerde kullanmak için tasarlanmış. UA kalitesi, teşekkürler Amazon…'

Amazon

Camper Erkek Bot

Camper Erkek Bot

Kış için en doğru seçim!

Michelin dış taban ve dolgulu ayak tabanına sahip her hava koşuluna uygun bir model.

39-46 arası numarası var.

Fiyatı şu anda 5028 TL.

Camper Erkek Bot

'Camper klasiği, hafif ve konforlu. Ayrıca sıcak tutuyor.'

İndirimli moda ürünlerinin hepsi sizi burada bekliyor.

Amazon

Tommy Hilfiger Tjw Half Zip Kadın Kazak

Tommy Hilfiger Tjw Half Zip Kadın Kazak

Fermuar detaylı dik yakası ile oldukça havalı bir model.Fiyatı şu anda 2778 TL.

Beyaz rengine de mutlaka bakın!

Tommy Hilfiger Tjw Half Zip Kadın Kazak

İndirimli moda ürünlerinin hepsi sizi burada bekliyor.

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Amazon

Puma Softride Mayve Leoprd II Wns Kadın Spor Ayakkabı

Puma Softride Mayve Leoprd II Wns Kadın Spor Ayakkabı

Şık, kaliteli ve rahat...

36-40 arası numarası mevcut.

Fiyatı şu anda 2370 TL.

Puma Kadın Spor Ayakkabı

İndirimli moda ürünlerinin hepsi sizi burada bekliyor.

Amazon
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Ugg W Droplet Kadın Bot

Ugg W Droplet Kadın Bot

Ayaklarınızı sıcacık tutacak çok şık bir model.

Fiyatı şu anda 4264 TL.

Ugg W Droplet Kadın Bot

'Orijinal ürün gayet kaliteli, iç kısmı kürklü soğuk havalarda rahatlıkla giyilebilir. Tam kalıp ayakta duruşu çok güzel ben çok beğendim. Yarın hava yağmurlu olacak tam bunların havası. Satıcıya teşekkür ederim.'

Amazon

Adidas Duramo SL W Kadın Spor Ayakkabı

Adidas Duramo SL W Kadın Spor Ayakkabı

Gold detayları ile şık ve rahat bir model.

36-40 arası numarası var.

Fiyatı şu anda 1525 TL.

Adidas Duramo SL W Kadın Spor Ayakkabı

'Kibar ve rahat.'

İndirimli moda ürünlerinin hepsi sizi burada bekliyor.

Amazon
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