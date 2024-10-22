Jack And Jones, Calvin Klein, Ugg: Sevilen Markalarda Moda İndirimini Keşfedin!

Kadın botları arasında en çok satılan model şu anda indirimde.

Ugg rahatlığını sevenler için harika bir haber!

Taytlarla da çok tatlı duruyor!

Fiyatı şu anda 7228 TL.

Ugg W Classic Mini II Kadın Bot

'Ugg bot kullanmayanlar için yazayım: Çok rahat ve çok sıcak tutuyor, üşümeniz imkansız. Bir numara büyük alın bence, bot için daha iyi olur. Amazon satıcısından alırsanız orijinal bir Ugg giydiğinize emin olabilirsiniz.'