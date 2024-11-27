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Çocuklar İçin Yılbaşı Hediyesi Önerileri

etiket Çocuklar İçin Yılbaşı Hediyesi Önerileri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
27.11.2024 - 17:24

Yeni yıla az bir zaman kaldı. Anne babaları çocuğuma bu sene ne alsam endişesi sarmaya başladı bile. Çocukları mutlu etmenin yolu genelde oyuncak ve türevlerinden geçiyor. O yüzden özellikle küçük yaştaki çocuklara kıyafet yerine oynayabilecekleri bir hediye almanız onları çok daha mutlu edecektir. Alacağınız hediyeye karar vermeden önce her yaştan kız ve erkek çocukları mutlu edebileceğine inanarak özenle hazırladığımız hediye listemize göz atmayı sakın unutmayın. Belki de aradığınız o özel hediye burada!

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 27.11.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Çocukları yılbaşında nasıl bir hediye mutlu eder?

Çocukları yılbaşında nasıl bir hediye mutlu eder?

Çocuklar için yeni yılın anlamı büyük. Bir sürü aile büyüğünden gelen hediyeleri açmanın keyfi ayrı. Onları en çok mutlu eden ise elbette hayallerindeki hediyenin paketlerden birinden çıkması ki bu genelde bir oyuncak oluyor... 

Her anne baba, yeni yıla girerken çocuğunun mutluluktan havalara uçacağı bir hediye seçmek ister eminim ki...

Ben de isterdim ama benimkinin istekleri biraz fazla gibi sanki... Son çıkan sanal gözlük, iPad Pro, iPhone Pro Max, anlayacağınız hep Pro...

Ben de o yüzden daha ulaşılabilir ama çocukları mutlu etme garantili hediyeleri sizin için listeledim. Biraz da kendim için :)

Umarım beğenirsiniz.

Fur Real Yürüyen Süslü Dostum

Fur Real Yürüyen Süslü Dostum

Sevimli sesler çıkaran  ve hareket edebilen yavru köpek, çocuklar tarafından çok seviliyor.

Farklı çeşitleri de var.

Görseldekinin fiyatı şu anda 2249 TL ve bu da son 30 günün en düşük fiyatı.

Fur Real Yürüyen Süslü Dostum

'Çocuklar için çok güzel bir oyuncak bayıldık.'

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Elektirikli Thunder 40 Km Hız Yapan Uzaktan Kumandalı Araba

Elektirikli Thunder 40 Km Hız Yapan Uzaktan Kumandalı Araba

40 km hız yapan uzaktan kumandalı canavar gibi bir arazi aracı.

Fiyatı Premium ayrıcalığı ile 1799 TL'ye düşüyor.

40 Km Hız Yapan Uzaktan Kumandalı Araba

'Çocuğuma doğum günü hediyesi olarak bu Ürünü aldım o kadar kaliteli ki beklediğimizden daha üstün performans sağlıyor 40 kilometre hız yaptığı doğrudur çevremde arkadaşlarım da çok beğendi ve yaklaşık 7-8 arkadaşım daha bu üründen aldı.'

Hepsiburada external

Piha S98 Çift Kameralı Işıklı Çantalı Drone

Piha S98 Çift Kameralı Işıklı Çantalı Drone

Tam bir fiyat performans ürünü.

Çocuğunuzun drone'lara merakı varsa kaçırmayın.

Fiyatı 3879 TL.

Piha S98 Çift Kameralı Drone

'Az yorum olması başta alırken çelişkide bıraktı ama ürün tam bir fiyat performans ürünü. Kuzenim de çok beğendi ona da aynısından hediye almayı düşünüyorum.'

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Mıknatıslı Eğitici Yaratıcı Yapı Taşı Oyuncakları

Mıknatıslı Eğitici Yaratıcı Yapı Taşı Oyuncakları

110 parça boru manyetik karolardan oluşan lüks set, renkli şekiller, boru hatları, renkli toplar, ışıklı toplar, manyetik bloklar, sonsuz yaratıcı kombinasyonlar sağlamak için bazı komik sayı ve alfabe çıkartmaları içerir. Hepsi de BPA içermeyen toksik olmayan ABS plastikten yapılmıştır.

3 yaş ve üzeri çocuklar için uygundur.

İndirimli fiyatı 999 TL.

Mıknatıslı Eğitici Yaratıcı Yapı Taşı Oyuncakları

'Çocuklar için harika bir aktivite sıkılmadan zaman geçiriyorlar.'

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Bruno Visconti Sketch & Art Çift Taraflı Marker Kalem

Bruno Visconti Sketch & Art Çift Taraflı Marker Kalem

Bu marker kalemler çok moda... Sınıfta mutlaka bir arkadaşında vardır. Özellikle 3,4 ve 5. sınıfa giden çocukları çok mutlu edecek bir hediye olacaktır.

Farklı sayılarda paketlerde geliyor.

Bütçenize göre ister 12'li olanı ister 60'lı olanı seçebilirsiniz.

Şu anda sepette harika bir indirimi de var, bence kaçırmayın.

Bruno Visconti Sketch & Art Çift Taraflı Marker Kalem

'Kızım kalemlere bayıldı çok kaliteli sorunsuz özenli ve hediyeli şekilde geldi çok teşekkür ederiz.'

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Star Wars The Child Animatronic Baby Yoda

Star Wars The Child Animatronic Baby Yoda

Star Wars Animatronic Baby Yoda, hem çocuklar hem yetişkinler tarafından çok seviliyor. Sevimli tasarımı, gerçekçi ses ve hareketleri ile dikkat çekiyor.

Çok küçük çocuklar hareket ve seslerinden korkabilir. Bunun daha çok 8 yaş ve üzeri için uygun olduğunu söyleyebiliriz.

Fiyatı sepette indirimi ile şu anda 2459 TL.

Star Wars The Child Animatronic Baby Yoda

'Bayıldım ve çok hızlı geldi. Çok tatlı bir şey geldiğinden beri oynuyorum😅 41 yaşında biri olarak😁 Fiyatı araştırmalarıma göre en uygun buradan alabildim.'

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Dev Büyük Peluş Ayıcık 170 cm

Dev Büyük Peluş Ayıcık 170 cm

Boyu kendinden büyük olan bu kocaman ayıcığa çocuklar bayılıyor. Hatta yetişkinler bile...

Sepette indirimli fiyatı 1104 TL.

Farklı renk seçenekleri de mevcut.

Dev Büyük Peluş Ayıcık 170 cm

'Yeğenim için aldım çok beğendi çok güzel gayet de büyük alınabilir.'

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Barbie Extra Fancy Mor Kostümlü Bebek

Barbie Extra Fancy Mor Kostümlü Bebek

Bu bebeği benim bile alasım geldi. 

Barbieler hiç modası geçmeyen oyuncaklar.

Cimnastik yapan Barbie'den dev kaydıraklı Barbie evine... Seçenekler sonsuz Barbie dünyasında.

Bu güzel bebeğin fiyatı 899 TL.

Barbie Extra Fancy Mor Kostümlü Bebek

'Bebek zaten mükemmel ona hiç kuşku yok. Çok hızlı ve sorunsuz geldi bu fiyata bulabildiğim için de çok mutluyum.'

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Pilsan Tery Bery 12V Akülü Araba

Pilsan Tery Bery 12V Akülü Araba

Kız erkek fark etmeden her çocuğu çok mutlu edecek bir diğer hediye de şüphesiz akülü arabalar.

Kumandalı 12V akülü araba, kaliteli ve sağlam yapısıyla dikkat çeken bir model. Şarjı uzun dayanıyor ve ses sistemi de gayet başarılı. 

Fiyatı sepette %30 indirimi ile şu anda 8399 TL.

Pilsan Tery Bery 12V Akülü Araba

'Araç resimde göründüğü gibi 2 yaşındaki oğlum görünce bildiğin çığlık attı imkanımız varsa hiç kaçırmayın.'

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LEGO® Friends Heartlake City Otobüsü

LEGO® Friends Heartlake City Otobüsü

Lego seven çocuklar için en güzel hediye kesinlikle yeni bir Lego seti olacaktır.

Bu set tam 480 parçadan oluşan seti kurduktan sonra çocuklar keyifle kendi seyahat hikayelerini yazabilir ve oynayabilirler.

7 yaş ve üzeri çocuklar için uygun olan görseldeki Lego setinin fiyatı 2011 TL.

LEGO Friends Heartlake City Otobüsü

Diğer yaş grupları için uygun olan Lego setlerine de buradan göz atabilirsiniz.

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Thinkmaster Kurbağa Denge Oyunu

Thinkmaster Kurbağa Denge Oyunu

Uygun fiyatlı ve çocukların severek oynadığı bir oyun bu. Kurbağa denge oyunu çocukları eğiterek denge yeteneği kazanmalarını sağlamak amacıyla özel olarak geliştirilen bir oyun olduğu için aynı zamanda da eğitici.

3 yaş altı için uygun değildir.

Fiyatı 149 TL.

Thinkmaster Kurbağa Denge Oyunu

'Oyun güzel eğlenceli. Oyun kutusu olsun içeriği olsun renk karakterler gerçekten hoş ve başarılı. Türk malı olması ayrıca hoş.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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