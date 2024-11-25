Philips Şarjlı Dik Süpürgeden Huawei Akıllı Saate : Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

Karşınızda tabletler arasında en çok tercih edilen model.

Yüksek çözünürlüklü 12,4 inç ekran ile görüntülenen her şey gerçekçi hissettiriyor.

Ürünün Samsung Türkiye garantili olduğunun da altını çizelim.

Prime üyelerine özel fiyatı 14.724 TL.

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Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus Tablet

'Öncelikle kasa malzeme kalitesi gayet güzel alüminyum kasa oldukça güzel hissettiriyor.

Ekran boyutu ilk başta çok mu büyük olur diye düşünüyorsanız endişe etmeyin büyük boy bir defterle aynı boyutta bu tablet. O sebeple ince bir defter kader yer kaplıyor.

Diğer yandan ekran deneyimine gelirsem, ekrandan içerik tüketmek video film dizi vs oldukça tatmin edici. YouTube 2k 4k videolar açıp bir süre vay bee ne güzel yapmışlar falan dersiniz öyle diyeyim. Lakin sakın amoled ile kıyaslamayın o başka bir dünya. Bu tarz büyük bir amoled panel deneyiminiz yoksa ekranı oldukça mutlu eder.

Ben ders çalışmak not tutmak pdf üzeriden soru çözmek ders notlarına eklemeler yapmak için kullanıyorum genel olarak.

Bu sebeple ekran boyutu çoklu pencere açınca iyi ki bu boyutta almışım dedirtti. '