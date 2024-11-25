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Philips Şarjlı Dik Süpürgeden Huawei Akıllı Saate : Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

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etiket Philips Şarjlı Dik Süpürgeden Huawei Akıllı Saate : Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
25.11.2024 - 11:50

Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. Evinizde yokken endişelerinizi minimuma indirecek iç mekan güvenlik kamerasından Next Tv kutusuna... En çok satın alınan akıllı saatten, en çok satılan tablete... Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri. 

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'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 17.11.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Philips XC7040/01 Şarjlı Dik Süpürge

Philips XC7040/01 Şarjlı Dik Süpürge

Karşınızda şarjlı süpürgeler içinde en çok satın alınan model. 360 derece emiş başlığı sayesinde: her geçişte tozu ve kiri toplar. 

Fiyatı 7239 TL.

Philips XC7040/01 Şarjlı Dik Süpürge

'Gelmesiyle beraber biraz şarj edip çalıştırdım. Işığı tozları güzel gösteriyor, ve herkesin bu tür süpürgelerde yazdığı gibi: eski süpürgemle yeni süpürdüğüm ev aslında temiz değilmiş. Öyle çok ucu yok, 1 ıslak 1 kuru 1 ince uç çıktı. Benim için yeterli, çok uçlu modeller var öyle bir şey arıyorsanız bilmekte fayda var.'

Çok satan elektronik ürünlerin hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Spigen 45W USB-C Adaptör + Örgü Kablo

Spigen 45W USB-C Adaptör + Örgü Kablo

Süper hızlı şarj özelliği ve mini boyutu ile en çok tercih edilen adaptör.

Fiyatı 370 TL.Spigen 45W USB-C Adaptör + Örgü Kablo

'Performans ve kalite olarak çok iyiler çok iyi.'

Çok satan indirimli elektronik ürünlerin hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Duracell CR2032 Lityum Düğme Piller (4’lü Paket)

Duracell CR2032 Lityum Düğme Piller (4’lü Paket)

Apple AirTag ile uyumlu, bebekler için güvenli uzun ömürlü ve kaliteli piller.

Fiyatı 129 TL.

Duracell CR2032 Lityum Düğme Piller (4’lü Paket)

'Ürün güzel paketlenmiş, diğer ürünlerle birlikte elimize ulaştı. BMW kumandası için aldık, kullanıyoruz. Duracell olarak başarılı. Teşekkürler Amazon.'

Çok satan indirimli elektronik ürünlerin hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Next Start 4K Media Player

Next Start 4K Media Player

Eski televizyonunuzu akıllı TV haline getirmenin en uygun fiyatlı yolu.

Fiyatı 1399 TL.Next Start 4K Media Player

'Ben zaten eski bir sistemden buna yükselttiğim için bana öyle gelebilir bilmiyorum fakat cihazın hızı harika. Uygulamaları hiç beklemeden açıyor, takır takır çalışıyor. Kumandadan sesli komut verebilme olayı da iyi çalışıyor. Hava durumunu öğrenmek, internette bir şeyler aratmak için konuşmak yeterli.'

Çok satan elektronik ürünlerin hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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JBL Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulaklık

JBL Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulaklık

Hafif, rahat, katlanabilir forma sahip olan kulaklık 57 saate kadar pil ömrüne ve hızlı şarj özelliğine sahip.

Fiyatı 1399 TL.JBL Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulaklık

'Jbl headphones uygulamasından ses ayarı yapabiliyorsunuz. Şarjı uzun gidiyor ilk geldiği haliyle 2-3 gün gitti. Son seste sesi dışarıya veriyor. Ama en sevdiğim yanı dışarıdan gelen sesi duymuyorsunuz. Zaten bunun için almıştım beklentilerimi karşıladı.'

Çok satan elektronik ürünlerin hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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TP-Link Tapo C211 2K 3MP Yatay ve Dikey Ev Güvenliği Wi-Fi Kamerası

TP-Link Tapo C211 2K 3MP Yatay ve Dikey Ev Güvenliği Wi-Fi Kamerası

2K (3MP) video çözünürlüğü ile netlik ve ayrıntıları kaçırmayacağınız bir güvenlik kamerası.

Fiyatı 899 TL.TP-Link Tapo C211Ev Güvenliği Wi-Fi Kamerası

'Cihazı olumlu yorumları okuyup aldım. Aynı uygulama içinde farklı konumlardaki cihazları kontrol edebiliyorsunuz. Cihazların görüntüsünü ve uyarıları alması için aile üyeleri eklenebiliyor. Aile üyelerinin aynı tapo uygulamasını telefona yüklemesi gerekiyor. Güzel, birkaç tane daha almayı düşünüyorum.'

Çok satan elektronik ürünlerin hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus Tablet Koyu Gri 8 GB RAM

Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus Tablet Koyu Gri 8 GB RAM

Karşınızda tabletler arasında en çok tercih edilen model.

Yüksek çözünürlüklü 12,4 inç ekran ile görüntülenen her şey gerçekçi hissettiriyor.

Ürünün Samsung Türkiye garantili olduğunun da altını çizelim.

Prime üyelerine özel fiyatı 14.724 TL.

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Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus Tablet

'Öncelikle kasa malzeme kalitesi gayet güzel alüminyum kasa oldukça güzel hissettiriyor. 

Ekran boyutu ilk başta çok mu büyük olur diye düşünüyorsanız endişe etmeyin büyük boy bir defterle aynı boyutta bu tablet. O sebeple ince bir defter kader yer kaplıyor.

Diğer yandan ekran deneyimine gelirsem, ekrandan içerik tüketmek video film dizi vs oldukça tatmin edici. YouTube 2k 4k videolar açıp bir süre vay bee ne güzel yapmışlar falan dersiniz öyle diyeyim. Lakin sakın amoled ile kıyaslamayın o başka bir dünya. Bu tarz büyük bir amoled panel deneyiminiz yoksa ekranı oldukça mutlu eder.

Ben ders çalışmak not tutmak pdf üzeriden soru çözmek ders notlarına eklemeler yapmak için kullanıyorum genel olarak.

Bu sebeple ekran boyutu çoklu pencere açınca iyi ki bu boyutta almışım dedirtti. '

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Huawei Watch GT5 Akıllı Saat

Huawei Watch GT5 Akıllı Saat

Akıllı saatler arasında en çok satın alınan model karşınızda.

Android kullanıcıları için en iyi seçim.

Fiyatı 6944 TL.

Huawei Watch GT5 Akıllı Saat

'Genel olarak sağlık ölçümleri ve pilin uzum ömürlü olması hoşuma gitti. Bu saati kolunuza taktığınızda pili hiç dert bile etmeyeceksiniz. Android kullanıyorsanız cihazın her özelliğinden faydalanabiliyorsunuz ancak IOS işler böyle değil o nedenle güzelce araştırmanızı öneririm.'

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Razer Leviathan V2 - Subwoofer'lı PC Oyun Soundbar'ı

Razer Leviathan V2 - Subwoofer'lı PC Oyun Soundbar'ı

Gelişmiş 7.1 surround ses sistemi, sesi nokta atışı hassasiyetle sunarak filmlerinizin, oyunlarınızın ve müziğinizin gerçekten canlanmasını sağlayan daha gerçekçi ve ayrıntılı bir ses sahnesi sağlıyor.

Fiyatı 9299 TL.Razer Leviathan V2 - Subwoofer'lı PC Oyun Soundbar'ı

'Mükemmel kargolama mükemmel ses kalitesi.'

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HY300 Pro LED Projektör Taşınabilir Ev Sineması

HY300 Pro LED Projektör Taşınabilir Ev Sineması

Projeksiyon cihazları içinde en çok satan model.

Tam bir fiyat performans ürünü.

Fiyatı şu anda Prime üyelerine özel indirimde 2024 TL.

HY300 Pro LED Projektör Taşınabilir Ev Sineması

'Uzun zamandır yaptığım en verimli alışveriş oldu. Öncelikle ürün markasız olarak satılan HY300 modeli. Çin'de birçok satıcı bu modele farklı markalar basarak satıyor. 50000 saat lamba ömrü üretici sitesinde belirtiliyor. Ayrıca Youtube'da fabrikalarında yaptıkları testlere dair videolar da mevcut. Bu fiyat bandında ikinci el projektör bile alamazken ekran paylaşımlı, işletim sistemli muazzam bir ürün. Sadece fişe takarak çalıştırabiliyorsunuz. '

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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