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Şarjlı Araç Süpürgesinden Philips Akıllı LED Aydınlatmaya: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

etiket Şarjlı Araç Süpürgesinden Philips Akıllı LED Aydınlatmaya: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
17.11.2024 - 11:27

Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. Evdeki elektronik aletlerinizi ve beyaz eşyalarınızı koruyan akım korumalı prizden Xiaomi Tv kutusuna... En çok satın alınan akıllı saatten, en çok satılan tablete... Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri. 

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 17.11.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Xiaomi Mi TV Box S 2. Nesil TV Kutusu

Xiaomi Mi TV Box S 2. Nesil TV Kutusu

Mi TV Box S 2. Nesil size yepyeni bir görsel-işitsel deneyim sunuyor, 4K Ultra HD görüntü kalitesi hassas ve daha şok edici, video görüntüsünün her ayrıntısını yakalamanızı sağlıyor. Dolby Vision ve HDR10+, Dolby Atmos ve DTS-HD yapılandırmalarının yardımıyla S TV kutuları, gerçekçi ve hareketli bir görsel deneyim sunuyor.

İndirimli fiyatı 1999 TL.

Xiaomi Mi TV Box S 2. Nesil TV Kutusu

'Cihaz tıkır tıkır tüm gün bir çok farklı uygulamada kullandım kasma donma takılma hiç yaşamadım, oldukça hızlı. Tekrar Mi Box s 4k mı alsam bunu mu alsam diye düşünüp aradaki donanım farkından dolayı bunu aldım iyi ki de bunu almışım. Çok memnunum.'

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Brennenstuhl Eco Line Serisi Akım Koruyucu Tek Soketli Priz

Brennenstuhl Eco Line Serisi Akım Koruyucu Tek Soketli Priz

Bağlı cihazları aşırı gerilimden kaynaklanan hasarlara karşı etkili bir şekilde koruyan kaliteli bir priz.

Fiyatı 245 TL.

13.500A Akım Koruyucu Tek Soketli Priz

'Evdeki elektrikli tüm aletler için olması gereken bir ürün. 13.500 A akım koruması var ev için yeterli ince olması arkada çok yer kaplamıyor. Tavsiye ederim.'

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Razer Leviathan V2 X - PC Oyun Soundbar'ı

Razer Leviathan V2 X - PC Oyun Soundbar'ı

Soundbarlar içinde en çok satan model karşınızda.

Fiyatı 3277 TL.

Razer Leviathan V2 X - PC Oyun Soundbar'ı

'Ürün beklentilerimin üzerinde, buram buram kalite akıyor üründen, kargo hızlıydı ve alışverişten memnun kaldım.'

Çok satan elektronik ürünlerin hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Xiaomi C200 Akıllı İç Mekan Kamerası

Xiaomi C200 Akıllı İç Mekan Kamerası

Xiaomi akıllı güvenlik kameraları, 1080p Full HD, 360° yatay görünüm ve 108° dikey görünüm desteği ile size çok yönlü net görüntü kayıt deneyimi sunuyor.

Fiyatı indirimde 901 TL.

Xiaomi C200 Akıllı İç Mekan Kamerası

'Parasının hakkını kesinlikle veren bir ürün, çocuk veya evcil hayvan için düşünüyorsanız bu modeli gönül rahatlığı ile alabilirsiniz. Kurulumu ve telefon uygulaması çok rahat. Gündüz çekimi zaten çok çok iyi. Gece çekimi de düşük ışıkta bile çok kaliteli. Işık yetersiz olursa otomatik olarak gece moduna (siyah beyaz) geçiyor ve o da çok net. Ses alma ve gönderme özelliği kaliteli, telefonda konuşur gibi konuşabilirsiniz.'

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Kingboss Uzaktan Kumandalı Dijital Fotoğraf Çerçevesi

Kingboss Uzaktan Kumandalı Dijital Fotoğraf Çerçevesi

Birden fazla fotoğrafınızı tek bir cihazda görüntüleyerek sizde albüm sıkıntısı yaşamadan son derece ergonomik ve bir o kadarda konforlu bir deneyim yaşarken dijital fotoğraf çerçevesi ile yenilikçi bir teknolojinin sunduğu avantajlardan faydalanabilirsiniz.

MP3 çalma özelliği de bulunuyor.

Fiyatı 3290 TL.

Kingboss Uzaktan Kumandalı Dijital Fotoğraf Çerçevesi

Çok satan elektronik ürünlerin hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Huawei Freebuds SE 2 Bluetooth Kulak İçi Kulaklık

Huawei Freebuds SE 2 Bluetooth Kulak İçi Kulaklık

FreeBuds tamamen şarj edildiğinde, 9 saate kadar en sevdiğiniz şarkıları dinleyebilirsiniz. Şarj kutusunda tekrar tekrar şarj edilmesi 40 saate kadar kullanım sağlar.

Fiyatı 947 TL.

Huawei Freebuds SE 2 Bluetooth Kulak İçi Kulaklık

'Öncelikle uygun fiyat, taksit seçenekleri ve Amazon'un iade politikalarının ürünü Amazon'dan almama neden olan birincil kriterler olduğunu belirtmeliyim. Kulaklık kesinlikle açılmamış, sarsılmasını ve darbe almasını engelleyecek büyüklükte bir zarf içinde ezilmemiş ve yıpranmamış olarak 1 günde geldi. Ürüne gelecek olursak... Açık tip bir kulaklık, bu nedenle seste kayıp ve dışarıya ses verme durumu elbette var fakat bu hususun olumsuz olarak değerlendirilmesi doğru olmaz. Ses kalitesi ve fiyat dengesi olarak benzeri açık tip gerçek kablosuz kulaklıklarla karşılaştırıldığında gayet iyi denilebilir.'

Çok satan elektronik ürünlerin hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Duracell AA Alkalin Kalem Pil (10'lu paket)

Duracell AA Alkalin Kalem Pil (10'lu paket)

Çok söze gerek yok. Duracell kalitesini uygun fiyata almak için doğru yerdesiniz.

Fiyatı 203 TL.

Duracell AA Alkalin Kalem Pil (10'lu paket)

Çok satan elektronik ürünlerin hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Xiaomi Redmi Watch 3 Active Akıllı Saat

Xiaomi Redmi Watch 3 Active Akıllı Saat

En çok satın alınan akıllı saat karşınızda.

Saati bluetooth ile akıllı telefonunuza bağlayabilirsiniz. Saatinizdeki telefon görüşmelerini tek bir dokunuşla cevaplayabilirsiniz. Çalışırken veya egzersiz yaparken, telefon görüşmelerini daha pratik ve kolay bir şekilde cevaplamak için elinizi kaldırabilirsiniz.

Fiyatı 1259 TL.

Xiaomi Redmi Watch 3 Active

'Ürün tam anlamıyla f/p ürünü. Farklı bir marka ürün almıştım ancak şarj süresi yarım gün zor gidiyordu. Ürünü iade edip bu ürünü aldım. Bu ürünü koşuda kullanmak için aldım. '

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Apple 10.9 inç 10. Nesil iPad

Apple 10.9 inç 10. Nesil iPad

En çok satın alınan tablet karşınızda!

İndirimli fiyatı 13.5999 TL.

Apple 10.9 inç 10. Nesil iPad

Çok satan elektronik ürünlerin hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Philips Hue Play Akıllı LED Aydınlatma

Philips Hue Play Akıllı LED Aydınlatma

Bir kullanıcının detaylı yorumu ürünü çok güzel tanımlamış.

Hue 'PLAY' çok farklı senaryolarda farklı amaçlarda kullanılabilen bir ürün.

Hue bridge' iniz varsa

  • Bahçe, teras, balkon gibi yerlerde portatif ambiyans aydınlatmanız olabilir.

  • Ev davetlerinizde, özel günlerinizde hoş ambiyans yaratabilirsiniz, örn: Hue labs uygulamasından mum ışığı ayarlayabilirsiniz.

  • Bebek veya çocuk odasında gece ışığı olarak kullanabilirsiniz, ihtiyaç halinde odadaki ışık şiddetini ve rengini değiştirebilirsiniz.

  • Hue Sync'e ihtiyaç duymadan doğrudan bilgisayarınıza(PC/Laptop/Mac) senkronize ederek oyunlarda adaptif değişen ambiyans yarabilirsiniz. Monitöre yapıştırmanıza gerek yok dikey monitörün yanına yerleştirdiğinizde istenen etkiyi sağlıyor.

  • Lego veya başka koleksiyonlarınızı, portre/ resim gibi dekorlarınızı aydınlatmak için kullanabilirsiniz. Portatif yapısı sayesinde hepsini yapabilirsiniz.

  • Çocuklarınız ile RPG/Rol Yapma türü oyunlar oynarken farklı oda veya bölgelerde aydınlatma maksatlı kullanabilirsiniz, oyunlara muazzam bir katkı sağlıyor. Kapalı alanda NERF silahlarıyla oynarken bile vereceğiniz ambiyans, çocuklarınızı oyunun içine çekebiliyor.

Fiyatı indirimde 1599 TL.

Philips Hue Play Akıllı LED Aydınlatma

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Şarjlı Araç Süpürgesi

Şarjlı Araç Süpürgesi

30-35 dakika çalışma süresi ile aracınızı rahatlıkla temizleyebilirsiniz.

Ayrıca klavye temizliği için de kullanabilirsiniz.

Fiyatı indirimde 1049 TL.

Şarjlı Araç Süpürgesi

'Boyut olarak küçük ama işlevi büyük. Evde biraz kullandım filtresini temizlerken çıkan tozu görünce çok iyi çektiğini anladım.'

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Philips XC8349/01 Aqua Plus Kablosuz Şarjlı Dik Süpürge

Philips XC8349/01 Aqua Plus Kablosuz Şarjlı Dik Süpürge

Islak ve kuru kullanım imkanı ile en çok satılan dikey süpürgeler arasına giren ürün 80 dakika kullanım süresi sunuyor.

Fiyatı 13.574 TL.

Philips XC8349/01 Aqua Plus Kablosuz Şarjlı Dik Süpürge

'Harika bir ürün. Emiş gücü ve pratikliği gayet iyi. Başlığında led olmaması dışında bir eksiği yok. O da bizim için önemli bir kriter değildi.'

Çok satan elektronik ürünlerin hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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