Şarjlı Araç Süpürgesinden Philips Akıllı LED Aydınlatmaya: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!
Şarjlı Araç Süpürgesinden Philips Akıllı LED Aydınlatmaya: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!
Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. Evdeki elektronik aletlerinizi ve beyaz eşyalarınızı koruyan akım korumalı prizden Xiaomi Tv kutusuna... En çok satın alınan akıllı saatten, en çok satılan tablete... Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri.
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Bu içerik 17.11.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Şarjlı Araç Süpürgesi
Philips XC8349/01 Aqua Plus Kablosuz Şarjlı Dik Süpürge
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