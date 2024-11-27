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Efsane Cuma Fırsatlarının En İyilerini Seçtik! İşte İndirimli Markalar

etiket Efsane Cuma Fırsatlarının En İyilerini Seçtik! İşte İndirimli Markalar

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
27.11.2024 - 12:13

Kozmetikten iç giyime, mutfak aletlerinden teknolojik ürünlere binlerce üründe harika fırsatlar devam ediyor. Üstelik heps bilinen ve çok sevilen markalar. Prada güneş gözlüklerinden Fissler tencereye, Penti'den Bobbi Brown'a... Bir sürü markada eşsiz fırsatlar seni bekliyor. Fırsatları kaçırmadan eksiklerini tamamlamak için hemen içeriğimize göz atmayı unutma.

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 27.11.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Penti'de 1 Alana 1 Bedava Kampanyası Başladı!

Penti'de 1 Alana 1 Bedava Kampanyası Başladı!

Penti'de şu anda 1 ürün alıyorsunuz, ikincisini size hediye ediyorlar.

İç çamaşırdan pijamaya, çoraptan mayoya...

Penti 1 Alana 1 Hediye

Hepsiburada external

Bobbi Brown %30 İndirim + Kupon Fırsatı

Bobbi Brown %30 İndirim + Kupon Fırsatı

Makyaj ve cilt bakım ürünlerinde çok sevilen bir marka olan Bobbi Brown'da harka fırsatlar sizi bekliyor.

Bobbi Brown %30 İndirim + Kupon Fırsatı

Hepsiburada external

Keramika Sepette %50'ye Varan İndirim Fırsatı

Keramika Sepette %50'ye Varan İndirim Fırsatı

Birbirinden tatlı tasarımlarıyla çok sevilen Keramika yemek takımları şu anda %50'ye varan indirimde.

Keramika Sepette %50'ye Varan İndirim Fırsatı

Hepsiburada external

Jerf Satıcılı Ürünlerde %25 İndirim Fırsatı!

Jerf Satıcılı Ürünlerde %25 İndirim Fırsatı!

Özellikle taytları ile gönüllere taht kuran bir marka olan Jerf'de indirim tam gaz devam ediyor.

Jerf Satıcılı Ürünlerde %25 İndirim Fırsatı!

Hepsiburada external

Koton'da %60'a Varan İndirim Fırsatı

Koton'da %60'a Varan İndirim Fırsatı

Kadın, erkek, çocuk tüm aile için çoraptan monta, parti kıyafetinden pijamaya her şey indirimde.

Koton'da %60'a Varan İndirim Fırsatı

Hepsiburada external
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Smeg'de Yılın Son Sürpriz İndirimleri Başladı!

Smeg'de Yılın Son Sürpriz İndirimleri Başladı!

Retro tasarımları ile çok beğenilen bir marka.

Smeg Yılın Son İndirimi

Hepsiburada external

Bilge Karga Sepette Sürpriz İndirim Fırsatı!

Bilge Karga Sepette Sürpriz İndirim Fırsatı!

Kaliteli tasarımları ve uygun fiyatları ile herkesin beğenisini kazan Bilge Karga'da Efsane Cuma fırsatları devam ediyor.

Bilge Karga Sepette Sürpriz İndirim Fırsatı!

Hepsiburada external

Homend %40'a Varan İndirim Fırsatı

Homend %40'a Varan İndirim Fırsatı

Konuşan çay makinesi ile çok sevilen bir marka olan Homend'de indirim fırsatını kaçırmayın.

Homend %40'a Varan İndirim Fırsatı

Hepsiburada external

The Purest Solutions Ürünlerinde %40 İndirim Fırsatı!

The Purest Solutions Ürünlerinde %40 İndirim Fırsatı!

Cilt bakım ürünleriyle çok beğenilen markanın %40 indiriminden faydalanmak için son günler...

The Purest Solutions Ürünlerinde %40 İndirim Fırsatı!

Hepsiburada external

Dünya Markaları Gözlüklerde %50 İndirim Fırsatı

Dünya Markaları Gözlüklerde %50 İndirim Fırsatı

Yves Saint Laurent, Miu Miu, Gucci, Prada, Ray-Ban gözlüklerde %50 indirim fırsatını kaçırma.Dünya Markaları Gözlüklerde %50 İndirim Fırsatı

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Xiaomi, Samsung, Philips, Braun Markalarda Sürpriz İndirimler

Xiaomi, Samsung, Philips, Braun Markalarda Sürpriz İndirimler

Elektronikte sürpriz indirimler burada.

Xiaomi, Samsung, Philips, Braun Markalarda Sürpriz İndirimler

Hepsiburada external

Fissler Tencerelerde %20 İndirime 1500 TL'ye 400 TL Kupon Fırsatı

Fissler Tencerelerde %20 İndirime 1500 TL'ye 400 TL Kupon Fırsatı

Fissler tencere almanın tam zamanı.

%15 ve %20 indirimlere ek kupon fırsatı sizi bekliyor.

Fissler Tencerelerde %20 İndirime 1500 TL'ye 400 TL Kupon Fırsatı

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Note'da Sürpriz Kasım İndirimleri!

Note'da Sürpriz Kasım İndirimleri!

Kozmetikte çok sevilen bir marka olan Note'un indirimini kaçırmadan favorini sepete eklemeyi unutma.

Note'da Sürpriz Kasım İndirimleri!

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Emsan'da 1000 TL'ye 200 TL Kupon Fırsatı!

Emsan'da 1000 TL'ye 200 TL Kupon Fırsatı!

Mutfakların vazgeçilmezi Emsan'da fırsatlar devam ediyor.

Emsan'da 1000 TL'ye 200 TL Kupon Fırsatı!

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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