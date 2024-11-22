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3 Ay Sonra Taksitle Ödeyerek Sahip Olabileceğin Tablet Modelleri

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etiket 3 Ay Sonra Taksitle Ödeyerek Sahip Olabileceğin Tablet Modelleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
22.11.2024 - 14:02

Almak için en uygun anı kolladığınız o tableti sepetinize eklemenin tam zamanı. Çünkü şu anda Hepsiburada'dan Apple, Huawei, Xiaomi, Lenovo, Honor ve TCL tabletlerden birini alıp 3 ay sonra taksitle ödemeye başlayabilirsiniz. Üstelik seçili tabletlerde 1000 TL'ye varan indirim fırsatı da var. Daha ne olsun! Acele edin fırsatı kaçırmayın.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 22 Kasım 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Apple iPad Mini 256GB 8.3" WiFi Cellular Tablet

Apple iPad Mini 256GB 8.3" WiFi Cellular Tablet

Hafif, elinizde cep telefonu taşır gibi taşıyabileceğiniz mini iPad 8.3' Liquid Retina ekrana sahip.

Bu arada bakmayın mini boy olduğuna oldukça da hızlı.

12 MP ultra geniş ön kamerası ile görüntülü aramalarınız her zamankinden daha konforlu olacak.

Ayrıca 12 MP arka kamerası ile de canlı fotoğraflar çekebilir ve 4K videolar kaydedebilirsiniz.

Şu anda alıp taksitlerini 3 ay sonra ödemeye başlayacak olmanız da en büyük artılarından.

Fiyatı Premium ile 27.644 TL.

Apple iPad Mini 256GB 8.3' WiFi Cellular Tablet

'Oldukça hızlı ideal boyutta, güzel ürün.'

Hepsiburada external

Apple iPad Pro M4 Wifi + Cellular 2TB 13" 7.Nesil

Apple iPad Pro M4 Wifi + Cellular 2TB 13" 7.Nesil

Bu tabletin inceliğine inanamayacaksınız. Hem ince hem de hafif.

Çift katmanlı OLED teknolojisine sahip ekranı ve tüm gün dayanan pil ömrü de artılarından.

13' ekranı ile profesyonel işlerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz.

Hızlı, güçlü, kaliteli ve hafif bir tablet arayanlar için doğru tercih.

Şu anda alıp taksitlerini 3 ay sonra ödemeye başlayacak olmanız da artılarından.

Üstelik seçili tabletlerde 1000 TL'ye varan indirim fırsatı da var. 

Fiyatı 105.329 TL.

Apple iPad Pro M4 Wifi + Cellular 2TB 13' 7.Nesil

Hepsiburada external

Lenovo Tab Plus 8GB 128GB 11.5" Dahili JBL Hoparlörlü + Kılıf

Lenovo Tab Plus 8GB 128GB 11.5" Dahili JBL Hoparlörlü + Kılıf

11.5' 2K ekranı ile göz alıcı parlaklığın, Jbl hoparlörleri ile muhteşem seslerin tadını çıkarabileceğiniz uygun fiyatlı bir tablet.

İster ders için kullanın, ister oyun oynayın. Her türlü beklentinizi karşılayacak bir ürün.

Kutunun içinden hızlı şarj aleti çıkmıyor alacak olanların bilgisine...

Fiyatı 9.999 TL.

Lenovo Tab Plus 8GB 128GB 11.5' Dahili JBL Hoparlörlü + Kılıf

'Ürün elime ulaştı yaklaşık 1 aydır kullanıyorum sesi muhteşem. Jbl hoparlör kalitesi ve ekran kalitesi çok güzel. Ders için aldık fazlasıyla iş görüyor şarjı tam doluyken rahat 2 güne yakın gidiyor, ürün çok güzel.'

Hepsiburada external

Huawei Matepad Pro 12.2" Papermatte Edition 12GB 512GB Altın + Klavye

Huawei Matepad Pro 12.2" Papermatte Edition 12GB 512GB Altın + Klavye

Sadece 508 g ağırlığında, hafif ve ince bir tablet.

Çizim yapmak için ideal bir ürün. Klavye dahil ancak kalemi ekstra almanız gerekiyor. 

Bu tabletle içinizdeki sanatçıyı ortaya çıkarmanız an meselesi. Çift efektli fırçası sayesinde iki fırçayı birleştirerek benzersiz fırçalar oluşturmanıza olanak sağlar.Fiyatı 34.999 TL.

Huawei Matepad ProPapermatte Edition + Klavye

'Donanım konusunda pek bir şey söylemeye gerek yok, Huawei olağanüstü bir tablet yapmış, özellikle yansıtmaz ekran benim gibi yoğun PDF okuyanlar için o kadar harika ki. '

Hepsiburada external

Honor Pad 9 8GB 256GB 12.1" Tablet + Klavyeli Kılıf

Honor Pad 9 8GB 256GB 12.1" Tablet + Klavyeli Kılıf

Fiyat performans olarak alabileceğiniz en iyi tabletlerden biri.

HONOR Pad 9 8GB 256GB 12.1' Tablet, geniş ekranı, yüksek görüntü kalitesi ve uzun pil ömrü ile öne çıkan bir ürün. Klavyeli kılıf ve kulaklık gibi ekstralarla gelmesi de çok memnun edici. 

Fiyatı 11.299 TL.

Honor Pad 9 8GB 256GB 12.1' Tablet + Klavyeli Kılıf

'Görüntü, ses, batarya, şarj hızı, işlemci baya tatmin ediyor. Ekranı canlı ve büyük. Film, dizi, video için çok iyi.'

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Xiaomi Redmi Pad Pro 12" 8GB 256GB

Xiaomi Redmi Pad Pro 12" 8GB 256GB

Xiaomi Redmi Pad Pro 12' tablet, yüksek hız ve performansıyla kullanıcılarını memnun eden bir ürün. Ekran kalitesi ve 120 Hz yenileme hızı, akıcı bir deneyim sunuyor. Fiyat-performans ürünü olarak öne çıkan bir diğer tablet.

Fiyatı 10.799 TL.

Xiaomi Redmi Pad Pro 12' 8GB 256GB

'Ürün gerçekten birçok konuda çok iyi . Ekran yenileme hızı, batarya kullanım süresi, ekran çözünürlüğü, oyun performansı vb gibi konularda tedirgin olmadan alabilirsiniz . Biz çok memnun kaldık yeşil rengini tercih ettik ve rengi de çok naif ve güzel. Almayı düşünen arkadaşlara kesinlikle tavsiye ederim.'

Hepsiburada external

TCL Tab 10 Gen2 4GB 64GB 10.4" Tablet

TCL Tab 10 Gen2 4GB 64GB 10.4" Tablet

Çocuklara alınabilecek en iyi tabletlerden biri.

Akıcı ve hızlı geçişleri, çocuklar için gayet yeterli. Fiyatı da oldukça uygun.

Şu anda alıp taksitlerini 3 ay sonra ödemeye başlayacak olmanız da en büyük artılarından.

Fiyatı Premium ayrıcalığı ile sadece 4509 TL.

TCL Tab 10 Gen2 4GB 64GB 10.4' Tablet

'Ürün gayet güzel. Fiyatına göre çok iyi. Oğlun için almıştım. Tavsiye ederim.'

Hepsiburada external

iPad Air M2 Wi-Fi + Cellular 13" 256GB

iPad Air M2 Wi-Fi + Cellular 13" 256GB

Çalışmak, öğrenmek, yaratıcılığınızı geliştirmek ve oyun oynamak için tüm gün yeten pil ömrü ile en sevilen modellerden.

Daha keyifli görüntülü konuşmalar için 12 MP ultra geniş ön kameraya sahip.

Fiyatı 40.449 TL ve bu son 30 günün en düşük fiyatı.

4 farklı renk seçeneği mevcut.

iPad Air  M2 Wi-Fi + Cellular 13'  256GB

Hepsiburada external

Apple iPad 9.Nesil 64GB 10.2" WiFi Cellular Tablet

Apple iPad 9.Nesil 64GB 10.2" WiFi Cellular Tablet

Çalışın, oyun oynayın, öğrenin, bağlantıda kalın. Bu güçlü tablet ile hepsi çok kolay.

Tüm gün dayanan pil ömrü, daha fazla hız sunan CPU ve daha hızlı grafik performansı sunan A13 bionik çipi ile kullanıcılarından tam not alan bir tablet.

Şu anda alıp taksitlerini 3 ay sonra ödemeye başlayacak olmanız da en büyük artılarından.

Fiyatı Premium ayrıcalıkları ile şu anda 13.666 TL.

Apple iPad 9.Nesil 64GB  10.2' WiFi Cellular Tablet

'Hızlıca teslim edildi. Fiyat daha yükseltmeden alın derim bu fiyata en iyisi.'

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Apple iPad Pro 6.Nesil 512GB 12.9" Wi-Fi Tablet

Apple iPad Pro 6.Nesil 512GB 12.9" Wi-Fi Tablet

iPad Pro'yu bir klavye ekleyerek bilgisayar gibi bile kullanabilirsiniz. Oldukça donanımlı, hızlı ve güçlü bir cihaz.

Fotoğraflar, videolar ve AR deneyimleri için pro kameralara sahip olan tablet süper hızlı kablosuz bağlantıya da sahip.Fiyatı Premium ayrıcalıkları ile şu anda 51.263 TL.

Apple iPad Pro 6.Nesil 512GB 12.9' Wi-Fi Tablet

'Sunduğu özellikler diğer tabletlerle hemen hemen aynı olmasına rağmen fiyat oldukça yüksek, ancak Apple'ın diğer cihaz ve uygulamaları ile sorunsuz bağlantısı, hızı, uygulamaları ve elbette kalitesi göz önüne alındığında bu parayı vermeye değer.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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