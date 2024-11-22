3 Ay Sonra Taksitle Ödeyerek Sahip Olabileceğin Tablet Modelleri
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3 Ay Sonra Taksitle Ödeyerek Sahip Olabileceğin Tablet Modelleri
Almak için en uygun anı kolladığınız o tableti sepetinize eklemenin tam zamanı. Çünkü şu anda Hepsiburada'dan Apple, Huawei, Xiaomi, Lenovo, Honor ve TCL tabletlerden birini alıp 3 ay sonra taksitle ödemeye başlayabilirsiniz. Üstelik seçili tabletlerde 1000 TL'ye varan indirim fırsatı da var. Daha ne olsun! Acele edin fırsatı kaçırmayın.
Bu içerik iş birliği içeriyor.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 22 Kasım 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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