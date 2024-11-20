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En İyi Markalardan En İyi İndirimleri Seçtik!

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etiket En İyi Markalardan En İyi İndirimleri Seçtik!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
20.11.2024 - 19:35

Kasım ayı tam gaz devam ediyor, indirimler de öyle... Adidas marka spor ayakkabıdan Stanley termosa, Samsung akıllı saatten Levi's cekete en güzel ürünleri sizin için seçtik. Teknolojik ürünlerden modaya... Fırsatları görmek için hemen içeriğimize göz atın.

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'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 20.11.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Adidas VL Court Kadın Spor Ayakkabı

Adidas VL Court Kadın Spor Ayakkabı

Hiç modası geçmeyen o ayakkabıyı almanın şimdi tam zamanı.

Adidas sneakerın fiyatı şu ada indirimde 2150 TL.

Adidas VL Court Kadın Spor Ayakkabı

İndirimli Adidas marka sneakerların hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

İstenmeyen tüylerinden evinin konforunda kurtulmak isteyenler için harika bir fırsat.

İndirimli fiyatı 9404 TL.Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

İndirimli Philips marka ürünlerin hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Samsung Galaxy Watch7 Akıllı Saat

Samsung Galaxy Watch7 Akıllı Saat

Enerji Puanı ile uykunuzu, kalp atış hızınızı ve günlük aktivitelerinizi kontrol edebilir ve günlük rutininizi planlayabilirsiniz. 

İndirimli fiyatı 7799 TL.Samsung Galaxy Watch7 Akıllı Saat

İndirimli Samsung marka ürünlerin hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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JBL Clip5 Bluetooth Hoparlör

JBL Clip5 Bluetooth Hoparlör

JBL Clip 5 elde tutulabilecek kadar küçük ve sesi de ondan beklenmeyecek kadar büyük.

İndirimli fiyatı 2089 TL.JBL Clip5 Bluetooth Hoparlör

İndirimli JBL marka hoparlörlerin hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos

Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos

Çift duvarlı vakum izolasyonu içeceklerinizi 18 saate kadar soğuk ve 2,5 güne kadar soğuk tutar.

İndirimli fiyatı şu anda 1205 TL.

Stanley The Quick Flips Termos

İndirimli Stanley marka termosların hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Levi's The Trucker Ceket

Levi's The Trucker Ceket

Rahat kalıbı ve zamansız tasarımı ile indirimde en çok satanlardan.

İndirimli fiyatı şu anda 2114 TL.

Levi's The Trucker Ceket

İndirimli Levi's marka ürünlerin hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Tommy Hilfiger Tjw Crp Alaska Puffer Mont

Tommy Hilfiger Tjw Crp Alaska Puffer Mont

Kırmızının havası da bir başka.

Tommy Hilfiger mont şu anda %15 indirimde.

Tommy Hilfiger Tjw Crp Alaska Puffer Mont

İndirimli Tommy Hilfiger marka ürünlerin hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Ray-Ban Andy RB4202 Wayfarer Güneş Gözlüğü

Ray-Ban Andy RB4202 Wayfarer Güneş Gözlüğü

Zamansız bir gözlük...

Kaliteyi ucuza almak isteyenler için güzel bir fırsat.

İndirimli fiyatı 3788 TL.

Ray-Ban Andy RB4202 Wayfarer Güneş Gözlüğü

İndirimli Ray-Ban marka gözlüklerin hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Camper Erkek Runner Bot

Camper Erkek Runner Bot

Retro esintili tasarımı ile çok beğenilen bir model.

İndirimli fiyatı şu anda 4499 TL.Camper Erkek Runner Bot

İndirimli Camper marka ayakkabı ve botların hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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