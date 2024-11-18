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Lazer Epilasyon Cihazından Akıllı Led Masa Lambasına İndirimli Philips Ürünleri Burada!

etiket Lazer Epilasyon Cihazından Akıllı Led Masa Lambasına İndirimli Philips Ürünleri Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
18.11.2024 - 19:36

Kablosuz süpürgeden şarjlı diş fırçasına, tıraş makinesinden hareket sensörüne. Philips marka indirimli ürünleri, kullanıcı yorumları ile beraber sizin için listeledik.

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*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 18.11.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

Tüylerinden evinin konforunda kurtulmak isteyenlerin tercihi.

İndirimli fiyatı 9404 TL.

Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

'Daha pahalı versiyonuyla kayda değer bir farklılığını göremedim, zaten diğerini de kablosuz verimli kullanamıyorsunuz. İkisi arasında kalanlara bunu öneririm.'

İndirimli Philips ürünlerinin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Philips Multigroom Series 3000 MG3710 Kablosuz Düzeltici

Philips Multigroom Series 3000 MG3710 Kablosuz Düzeltici

Hem fiyatı uygun hem de kaliteli bir ürün.

Erkeklerin severek kullandığı ve tavsiye ettiği bir düzeltici.

İndirimli fiyatı 660 TL.

Philips Multigroom Series 3000 MG3710 Kablosuz Düzeltici

'Her erkeğin sahip olması gereken bir ürün. İyi bir hediye seçeneği.'

İndirimli Philips ürünlerinin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Philips Sonicare 2100 Sonic Şarjlı Diş Fırçası

Philips Sonicare 2100 Sonic Şarjlı Diş Fırçası

Sonic teknolojisi ve fırçaların hareketi bir araya geldiğinde, manuel diş fırçalarına kıyasla 3 kata kadar daha fazla plağı nazikçe yok eder. Kılların güçlü titreşimi, diş aralarının derinlerinde ve diş eti çizginiz boyunca mikro kabarcıklar oluşturarak ferahlatıcı bir deneyim sunar.

Nazik ama güçlü sonik titreşimler, dişlerinize ve diş etinize zarar vermeden olağanüstü bir temizlik sağlar.

İndirimli fiyatı 699 TL.

Philips Sonicare 2100 Sonic Şarjlı Diş Fırçası

'Yıllarca o malum markayı kullandım. Bunu ilk kullanımda o kadar dişlerimde değişiklik yaptı ki çok şaşırdım. Bembeyaz ediyor. Haftada bir kullanıyorum. Yetiyor. Diğer günler normal fırça kullanıyorum.'

İndirimli Philips ürünlerinin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Philips Hue Hareket Sensörü

Philips Hue Hareket Sensörü

Akıllı aydınlatma sisteminize Philips Hue hareket sensörünü eklediğinizde, ışıklarınız hareket algılandığında otomatik olarak yanar ve evinizde güvenle gezebilirsiniz.

İndirimli fiyatı 1686 TL.

Philips Hue Hareket Sensörü

'Ürünü Lego vitrinimi aydınlatan play ışıklarımın otomasyonu için aldım gerçekten cihaz vitrine yaklaşıldığı gibi ışıkları açıyor ve ayarladığınız süre kadar açık kalıp ışıkları kapatıyor. Başarılı ürün pil değişimi kolay termometre mevcut ister duvara sabitleyin ister demir bir vitrine mıknatıs ile sabitleyin ürün gerçekten parasının hakkını veriyor.'

İndirimli Philips ürünlerinin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Philips Hue Bloom V4 Siyah Akıllı Led Masa Lambası

Philips Hue Bloom V4 Siyah Akıllı Led Masa Lambası

İndirimli fiyatı 2099 TL.

Philips Hue; Alice, Siri ve Google Assistant ile çalışır. İster tek bir lambayı ister evinizdeki tüm ışıkları kontrol etmek istiyor olun, basit sesli komutlar sayesinde ışıkları kısabilir, artırabilir veya ışıklarınızın rengini değiştirebilirsiniz. Sesle kontrol için Philips Hue Bridge ve uyumlu bir ortak cihaz gereklidir.

Philips Hue Bloom V4 Siyah Akıllı Led Masa Lambası

'Halihazırda Hue bağlantı köprüsü ve ışığı olan evler için ideal, küçük görünse de çok güzel aydınlatıyor. Tüm ışık animasyonları ve otomasyonlarıyla uyumlu.'

İndirimli Philips ürünlerinin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Philips 7000 Serisi Kablosuz Islak-Kuru Süpürge

Philips 7000 Serisi Kablosuz Islak-Kuru Süpürge

Philips kablosuz dikey süpürge almak isteyenler için güzel bir fırsat.

AquaSpin başlığı toz, kir, leke ve dökülen sıvıları temizlemek için sert zeminleri etkili bir şekilde emer ve siler.

İndirimli fiyatı 13.999 TL.

Philips 7000 Serisi Kablosuz Islak-Kuru Süpürge

İndirimli Philips ürünlerinin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Philips GC026/80 Tüy Temizleme Makinesi

Philips GC026/80 Tüy Temizleme Makinesi

Kazaklarınızın üzerinde tiftiklenen tüyleri ürünlere zarar vermeden kolayca temizlemenin en kolay yolu.

İndirimli fiyatı 586 TL.

Philips Tüy Temizleme Makinesi

'Ürün çok güzel her şeyi toparlıyor. Koltuklardaki pamukçukları bile aldım.'

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Philips 3000 Serisi Saç Düzleştirici

Philips 3000 Serisi Saç Düzleştirici

Uygun fiyatlı, kaliteli, saçları yumuşacık ve ipeksi yapan harika bir düzleştirici.

İndirimli fiyatı 889 TL.

Philips 3000 Serisi Saç Düzleştirici

'Ürün 2 ayarlı, 5 dk bekledikten sonra bile ısınması gayet yeterli. Saçlarım ince telli ve kıvırcığa yakın. 10 dk sürmeden her yerini dümdüz yaptı. Yanık kokusu ve plakalarda ısınma yok. Aksine yumuşacık yapıyor saçları, kopma vs de yapmadı. Ürünün hafif olması kullanımı kolaylaştırıyor aynı zamanda saç perçemlerine volüm vermek de ürünün inceliği ve hafifliği sayesinde oldukça kolay :)'

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Philips SPK7221BS M221 Sessiz Kablosuz Mouse

Philips SPK7221BS M221 Sessiz Kablosuz Mouse

Kullanımı kolay, sessiz, kaliteli ve en önemlisi de uygun fiyatlı.

İndirimli fiyatı 208 TL.

Philips Sessiz Kablosuz Mouse

'Hem sessiz oluşu hem de akıllı tv uyumlu oluşu harika.'

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Philips 5'li Çocuk Korumalı Priz

Philips 5'li Çocuk Korumalı Priz

Otomatik güvenli kapatmaya sahip olan 1.5 metre uzunluğundaki priz elektrikli ürünlerinizi güvenli şekilde çalıştırabilmenize yardımcı olur.

İndirimli fiyatı 449 TL.

Philips 5'li Çocuk Korumalı Priz

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Philips Avent SCF798/01 Desenli Pipetli Bardak

Philips Avent SCF798/01 Desenli Pipetli Bardak

Temizlemesi kolay, damlatmayan bir suluk.

Üstelik esnek pipeti sayesinde çocuğunuz suyu son damlasına kadar içebilir.

İndirimli fiyatı 276 TL.

Philips Avent Desenli Pipetli Bardak

'Uygun fiyat, orijinal ve kaliteli. Akıtma sızdırma yapmıyor.'

İndirimli Philips ürünlerinin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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