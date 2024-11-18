Lazer Epilasyon Cihazından Akıllı Led Masa Lambasına İndirimli Philips Ürünleri Burada!

Sonic teknolojisi ve fırçaların hareketi bir araya geldiğinde, manuel diş fırçalarına kıyasla 3 kata kadar daha fazla plağı nazikçe yok eder. Kılların güçlü titreşimi, diş aralarının derinlerinde ve diş eti çizginiz boyunca mikro kabarcıklar oluşturarak ferahlatıcı bir deneyim sunar.

Nazik ama güçlü sonik titreşimler, dişlerinize ve diş etinize zarar vermeden olağanüstü bir temizlik sağlar.

İndirimli fiyatı 699 TL.

Philips Sonicare 2100 Sonic Şarjlı Diş Fırçası

'Yıllarca o malum markayı kullandım. Bunu ilk kullanımda o kadar dişlerimde değişiklik yaptı ki çok şaşırdım. Bembeyaz ediyor. Haftada bir kullanıyorum. Yetiyor. Diğer günler normal fırça kullanıyorum.'

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