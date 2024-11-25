Herkesin Dört Gözle Beklediği Inditex Dev İndirim Tarihleri Belli Oldu!
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Herkesin Dört Gözle Beklediği Inditex Dev İndirim Tarihleri Belli Oldu!
Inditex grubu markaların indirimine sayılı gün kaldı. Hangi markalar var bu grupta? Zara, Oysho, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear ve Massimo Dutti. Her yıl dört gözle beklenen indirimin tarihi belli oldu. Detaylar içeriğimizde.
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Bu içerik 25.11.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Hepimizin dört gözle beklediği Inditex grubu indirimi tarihleri belli oldu.
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Peki online alışverişte indirimden faydalanabilmeniz için neler yapmanız gerekiyor?
Dev Inditex indiriminden en iyi ürünleri kapmanın yolu online alışverişten geçiyor.
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