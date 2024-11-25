Herkesin Dört Gözle Beklediği Inditex Dev İndirim Tarihleri Belli Oldu!

Inditex grubu markaların indirimine sayılı gün kaldı. Hangi markalar var bu grupta? Zara, Oysho, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear ve Massimo Dutti. Her yıl dört gözle beklenen indirimin tarihi belli oldu. Detaylar içeriğimizde.

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