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Herkesin Dört Gözle Beklediği Inditex Dev İndirim Tarihleri Belli Oldu!

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etiket Herkesin Dört Gözle Beklediği Inditex Dev İndirim Tarihleri Belli Oldu!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
25.11.2024 - 19:35

Inditex grubu markaların indirimine sayılı gün kaldı. Hangi markalar var bu grupta? Zara, Oysho, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear ve Massimo Dutti. Her yıl dört gözle beklenen indirimin tarihi belli oldu. Detaylar içeriğimizde.

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 25.11.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Hepimizin dört gözle beklediği Inditex grubu indirimi tarihleri belli oldu.

Hepimizin dört gözle beklediği Inditex grubu indirimi tarihleri belli oldu.

Inditex grubu markaların indirimine sayılı gün kaldı. Hangi markalar var bu grupta? Zara, Oysho, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear ve Massimo Dutti. 

Her yıl dört gözle beklenen dev indirimin 2024 yılı için tarihi 29 Kasım olarak belirlendi.

29 Kasım mağazada indirimin başladığı tarih.

Online indirim ise 1 gün önce yani 28 Kasım'da başlayacak. Online alışveriş sitelerinde indirimin saat 19.00 itibariyle başlaması bekleniyor.

Peki online alışverişte indirimden faydalanabilmeniz için neler yapmanız gerekiyor?

Peki online alışverişte indirimden faydalanabilmeniz için neler yapmanız gerekiyor?

Photo credit: Zara

İlk yapmanız gereken indirimin başlamadan birkaç saat önce almak istediğiniz ürünleri sepetinize ekleyip beklemek.

Yeni koleksiyondaki ürünler indirime girmiyor. O sebeple seçimlerinizi buna dikkat ederek yapmanızda fayda var.

İndirim oranı bazı ürünlerde %50'ye varabiliyor. Siz önce asıl almak istediklerinize odaklanın sonra %50 indirime girenlere bakın. Çünkü siz %50'lere bakarken bir bakmışsınız sepetinizdeki ürünlerin hepsi tükenmiş...

İndirimin başlama saati 19.00 ama siz yine de gün içinde kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Özellikle 18.00 sonrası bir gözünüz hep bildirimlerde olsun.

Elbette diğer güzünüz de Onedio Vitrin'de!

Dev Inditex indiriminden en iyi ürünleri kapmanın yolu online alışverişten geçiyor.

Dev Inditex indiriminden en iyi ürünleri kapmanın yolu online alışverişten geçiyor.

Merak etmeyin, en çok indirime giren en güzel ürünleri seçmek için Onedio Vitrin ekibi iş başında olacak.

Siz de bu sene dev indirimden en iyi parçaları kapabilmek için büyük indirimi Onedio Vitrin sayfasından takip etmeyi unutmayın!

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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